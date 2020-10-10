«Он считал, что освобождает землю»: как в Самаре ликвидировали беглого киллера Юрия Григорьева

Юрия Григорьева задержали в 1997 году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Словоохотливый киллер

Росгвардия Самарской области объявила об открытии новой рубрики — «История одного подвига». В ней пресс-служба ведомства говорит о героических поступках своих коллег. Первая часть была посвящена бойцам СОБР «Омега», которые рисковали жизнью во время задержания опасного киллера Юрия Григорьева.

Григорьев, также известный как «Юра Утюг», прекрасно знаком силовикам, работавшим в девяностые годы. Наемный убийца, который брался за самые сложные заказы и практически не имел авторитетов.

— Мы заочно с ним познакомились в 1994 году. Тогда на Ново-Садовой, 19 он, предположительно, застрелил Владимира Беркута, младшего из братьев Беркутов из влиятельного ОПГ. Были у них криминальные разборки, — рассказывал в интервью «КП-Самара» ветеран уголовного розыска Алексей Зверев.

4 ноября 1997 года Григорьева задержали. Уже за другую расправу. Он надел женский парик для отвода глаз и на улице Верхней Полевой застрелил находившихся в салоне «Ниссана»Евгения «Ильича» Лисина и Марата «Татарина» Вагапова — еще двух участников группировки Беркутов. Убежать у преступника не получилось, его поймали по горячим следам.

— Он словоохотливый, очень поговорить любил. И если сначала мы общий язык не нашли, то потом разговаривали целый день. Он рассказал мне, что убивать стал после того, как его сильно избили и отобрали старенькую машину. До того он был обычный парень, каких много, занимался спортом, — делился Зверев. — У него, оказывается, была мораль. Григорьев всегда считал, что освобождает землю от нехороших людей. Сказал, что совершал поступки благородные. Никого, говорит, не убивал просто так. Не было такого, что просто пришли и заказали.

Сбежал после «свиданки» с женщиной

Офицер и сам мог стать жертвой «Утюга». Он играл в футбол на стадионе «Торпедо, а киллер прятался в траве с винтовкой и держал его на прицеле. Стрелять не стал, объяснив позже подруге по телефону, что «не сейчас, всему свое время». Об этом разговоре Алексей Александрович узнал оперативным путем.

Беседа это состоялась в тот период, когда Юрий отбывал наказание. А в конце 2011 года, когда он уже сидел в колонии-поселении в Белгороде и до свободы оставалось совсем немного, осужденный сбежал. Через окно, во время «свиданки» с женщиной. Воспользовался моментом, пока она спала, и сиганул.

У правоохранителей не было сомнений по поводу того, куда отправится Григорьев.

Киллер бежал в 2011 и успел совершить еще два убийства Фото: ГУ МВД России по Самарской области

— Мы готовились, создали специальную группу. Отрабатывали всю информацию, которая по нему уступала. Он уходил с квартиры на квартиру — через двое-трое суток. Ему помогали «спонсоры», готовившие его к победу, — объяснил Зверев, тогда уже возглавлявший управление УР. — В итоге мы вычислили дом, подъезд и предположительно квартиру. На Средне-Садовой. Помогли добрые люди — бабушке соседке он показался подозрительным. Я его просил сдаться, но он решил не идти мирным путем.

Эти события происходили 21 февраля 2012-го. На передовой в спецоперации как раз и выступил специальный отряд быстрого реагирования «Омега». Парни понимали, что просто заковать в наручники матерого уголовника не получится. Опера сразу сказали, что живым он не сдастся.

Поступок бойцов оценили по достоинству

Перед началом захвата полицейские блокировали жилой сектор, перекрыли движение машин. СОБР занял позиции в подъезде. Примерно в 15:30 начался штурм однокомнатной квартиры на втором этаже, которую снимал разыскиваемый.

Участник штурмовой группы Сергей Т. с помощью резака и собственной физической силы быстро справился с первой преградой — металлической дверью. Вторая — деревянная — была приоткрыта. Григорьева просили выйти добровольно, но в ответ он только молча бросил гранату. Характерный для сработавшего запала щелчок услышал еще один спецназовец Юрий К. Он предупредил товарищей о взрыве, благодаря чему они успели занять безопасные позиции на лестничной площадке за щитом, который удерживал Сергей К., получивший контузию и осколочные ранение. Несмотря на боль щитовой продолжал защищать сослуживцев.

Бойцы СОБРа рисковали жизнями при захвате преступника ФОТО: Росгвардия

Следующие предложения злодей также проигнорировал и кинул еще три гранаты. В результате жилище решили брать штурмом, в ходе которого Григорьева ликвидировали. На месте стражи порядка обнаружили два револьвера системы «Наган». К счастью, среди гражданского населения никто не пострадал.

Как выяснили сыщики позже, после побега Юра «Утюг» совершил еще два убийства. Он металлическим прутом нанес смертельные травмы сотруднику рынка «Коникс» и застрелил сожителя подруги своей возлюбленной. Тот в порыве ревности начал избивать пассию, а Григорьеву это не понравилось. Труп злоумышленник оставил в машине, а рядом с ним положил гранату. Когда тело нашли, она взорвалась, сотрудник МВД получил травмы.

Что же касается работы СОБРа «Омега», то ее оценили по достоинству. Указом Президента России Сергей К. награжден орденом мужества, а Сергей Т. и Юрий К. — медалями «За отвагу».

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