Коронавирус в городах Золотого Кольца, последние новости на 11 октября 2020 года

Ситуация в городах Золотого Кольца разная Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пока в средней полосе России - прекрасная осень и те, кто не успел отдохнуть летом, планируют свои путешествия прямо сейчас. Что может быть лучше, чем полюбоваться старинными русскими городами в обрамлении золотой листвы? Вдохнуть хрустальный воздух, пробежаться по музеям. Но не помешает ли путешествию covid? Рассказываем последние новости про коронавирус в городах Золотого Кольца на 9 октября 2020 года. Самое главное: в большинстве городов требуют самоизоляции граждан старше 60 лет. А это значит, что и таким путешественникам здесь не рады. Но официально - это рекомендации, так что крутить руки и сажать в камеру никто никого не будет. А вот разъясняющую беседу с пугающими фактами обязательно проведут. Итак, что же творится в каждом конкретно городе?

Коронавирус в Суздале: правила Владимирской области

Заболели: 172

Самоизоляция: для лиц, старше 65 лет. Рекомендации

Изоляция для приезжих: нет

Масочный режим: обязательный

Гостиницы и музеи: работают

В Суздале за последние сутки число заболевших не прибавилось. Губернатор попросил жителей в выходные посидеть дома. К туристам, конечно, за этим не обращались - конечно, в выходные им хочется погулять по музеям. Их просят соблюдать масочный режим, социальную дистанцию. Кстати, в заведениях культуры действуют ограничения по числу посетителей.

Также стало известно, что в регионе открыли новые койки для больных коронавирусом - еще 135 новых мест.

Коронавирус в Ростове Великом: правила Ярославской области

Заболели: 502

Самоизоляция: для лиц, старше 60 лет. Рекомендации

Изоляция для приезжих: нет

Масочный режим: обязательный

Гостиницы и музеи: работают

Коронавирус в Переславле-Залесском

Заболели: 437

Самоизоляция: для лиц, старше 60 лет. Рекомендации

Изоляция для приезжих: нет

Масочный режим: обязательный

Гостиницы и музеи: работают

В Ярославской области за последние сутки заболели 77 человек, 109 выздоровели. Всего заболевших 9214 с начала пандемии, сейчас в активной стадии находятся 527 человек. Госпитали сейчас усиливают: появляются новые места, закупили еще десятки аппаратов ИВЛ.

Коронавирус в Сергиевом Посаде: правила Московской области

Заболели: 2534

Самоизоляция: для лиц, старше 60 лет. Рекомендации

Изоляция для приезжих: нет

Масочный режим: обязательный

Гостиницы и музеи: работают

В городе, который начал болеть одним из первых в Подмосковье, за сутки прибавилось 7 заболевших. Жителей и гостей города просят носить маски, людей старше 65 лет просят максимально ограничить свои выходы из дома и посещение мест, где собирается много людей.

Коронавирус в Костроме: правила Костромской области

Заболели: 2770

Самоизоляция: для лиц, старше 60 лет. Рекомендации

Изоляция для приезжих: нет

Масочный режим: обязательный

Гостиницы и музеи: работают

49 человек заболели в областной столице за сутки. За октябрь в регионе умерли уже 19 человек с коронавирусом. Пока дополнительных ограничений в регионе не обещают, но просят как можно меньше выходить из дома без причины, не собираться большими компаниями.

Коронавирус в Иваново

Заболели: 3682

Самоизоляция: для лиц, старше 60 лет. Рекомендации

Изоляция для приезжих: 14 дней или справка в течение трех дней. Не нужна тем, кто приехал с туром на теплоходе.

Масочный режим: обязательный

Гостиницы и музеи: работают

36 новых случаев в областной столице за сутки - не самое большое, и не самое малое количество. Прирост числа заболевших средний, однако в регионе очень беспокоятся о возможном росте заболеваемости и требуют у гостей справок об отсутствии коронавируса - тест нужно делать за свой счет, или же 14-дневной самоизоляции. Также власти сейчас обсуждают ужесточение масочного режима: предполагается, что носить защитное приспособление нужно будет и на улице.