Данил Монахов покончил с собой недалеко от места событий, его тело нашли утром Фото: соцсети

Следователи продолжают разбираться в страшной трагедии в Борском районе Нижегородской области. По версии правоохранителей, вечером 12 октября в поселке Большеорловском 18-летний Данил Монахов из охотничьего ружья расстрелял свою 63-летнюю бабушку Галину, а потом открыл огонь на улице — на остановке. Три человека погибли, несколько ранены. Утром 13 октября «нижегородского стрелка» нашли мертвым, он покончил с собой недалеко от места событий. Журналисты «Комсомольской правды» связались с близкими семьи подозреваемого и его школьными знакомыми и узнали, что могло сподвигнуть парня на такой жуткий поступок.

Версия ЧП №1: Бабушка не отпускала с оружием?

Данила и его отец Михаил приехали в Большеорловское накануне ЧП — 11 октября. Они частенько любили поохотиться в сельской местности, пострелять уток. Галина Монахова жила одна, ее муж умер несколько лет назад.

— Данил всегда был тихим, спокойным и домашним ребенком. Из-за его болезни с сердцем Галина постоянно находилась с ним, до тех пор пока ему не сделали операцию и он не пошел на поправку, — рассказывает «Комсомолке» сестра пенсионерки Виктория Дегтева.

По словам нашей собеседницы, у бабушки с внуком были теплые отношения. Даже в гостях она постоянно разговаривала с мальчиком по телефону, переживала за его здоровье, как бы приступа не случилось или еще чего.

— Еще у него есть младшая сестра. Она здорова, — продолжает Виктория. — А вот он постоянно по больницам.

Галина Монахова борется за жизнь в больнице Фото: Предоставлено "Комсомолке"

У Виктории только одна версия случившегося: сестра по какой-то причине не хотела отпускать Данила с ружьем из дома. Может быть, парень поделился с ней какими-то планами, о чем-то нечаянно обмолвился или был агрессивно настроен?

— Думаю, сестра хотела его остановить и не давала оружие, за что и поплатилась. Он же весь в компьютерах был. Из школы он приходил и сразу за компьютер. Думаю, только на эти игры, их там зомбируют, приказывают, не знаю, как это назвать. Что-то под действием гипноза, - считает Дегтева.

В пользу этой версии говорит и развитие событий: как описывали очевидцы, первой под пули попала именно Галина. Она взволнованная бежала за внуком на улицу, к остановке, хотела ему помешать. В то же время официально следователи подчеркивают: ссора с бабушкой не подтверждена. Подозреваемый стрелял по прохожим беспричинно.

Если Данил что-то и задумал, то поездка в Большеорловское - логичное решение. Оружие хранилось именно у Галины Монаховой, так как охотились папа и сын всегда здесь. На одно из ружей у Данила было официальное разрешение.

- Его можно получить в 18 лет. Человек проходит медкомиссию, психиатра, нарколога. Проблем с законом у него нет. Собирает весь необходимый пакет документов и оформляет разрешение, - делится источник, близкий к центру лицензионно-разрешительной работы. - Никто не знает, в какой момент у человека сорвет крышу. Это вопрос к медикам, а не к силовикам. Если человек законопослушный и нет проблем с психикой и психоактивными веществами - ему никто не может отказать в получении оружия.

Версия ЧП №2: игромания

О пристрастии Монахова-младшего к компьютерным играм говорит и знакомая его семьи — Наталья К.

— Он лечился даже от игромании в Москве, когда — не знаю. Лечил сердце и параллельно этим вопросом занимались медики. Все это со слов людей, — делится она.

Наталья также описывает «нижегородского стрелка» как спокойного парня. Всегда ходил с мамой и бабушкой, подозрительным не казался. Галина Монахова, к слову, в поселке многим известна. После выхода на пенсию она иногда продавала одежду.

— Даня любил компьютерные игры — Аssassin’s Creed, S.T.A.L.K.E.R., стрелялки всякие. Вообще, к оружию у него был большой интерес. Он рассказывал, что с папой охотится в деревне и сам планировал оружие купить. Гулять он особо не гулял ни с кем, дома сидел, часто лечился, — рассказал одноклассник Монахова — Игорь (имя изменено).

Психолог Нина Ковалюнас подтверждает, что именно увлечение играми может быть поводом для срыва:

- Само по себе увлечение компьютерными играми не говорит о том, что у человека возникнет агрессия или психологические проблемы. Но они могут стать спусковым крючком, если у человека что-то не так, он чувствует себя непонятым, возникли проблемы. Высок риск начать решать их именно так, как на экране. У всех срыв может случаться по-разному. Конечно, если в семье отношения не слишком хорошие, то близкие могут просто не заметить, что человек постоянно сидит за компьютером, что у него уровень агрессии зашкаливает, что он достанет пулемет сейчас и пойдет стрелять. Звоночки обычно есть: они в соцсетях, общении со сверстниками. Может быть, человек рассказывает – даже в шутку – о таких планах. Часто выбирают одного адресанта, который просто никому не рассказывает об услышанном. Просто очень многие не обращают на это внимание, не верят, что с их близкими может такое произойти. Я хочу порекомендовать быть внимательнее к своим близким и хотя бы чаще разговаривать, чтобы понять, что они чувствуют. Ведь в игры и виртуальную реальность чаще всего и уходят, когда в реальности чувствуют себя невостребованными.

Версия ЧП №3: Наркотики

Версия, которую активно обсуждают в социальных сетях. Убийца чем-то «закинулся» и пошел стрелять. Родственники Монаховых уверены: это чушь.

— Наркотики и спайсы с его здоровьем? Нет! — уверена Виктория Дегтева.

Версия ЧП №4: школьные расстрелы

Некоторые уверены, что на Даниле сказалось влияние с Запада. Ребята из 101-й школы Нижнего Новгорода, которую он окончил, говорят, что Монахов интересовался «Колумбайном». Учился же фигурант громкой истории не очень хорошо — много троек, четверки, практически без пятерок. Особой дружбы мальчик ни с кем не водил — вел себя тихо. А что было у него в голове, одноклассники не знают - вот она другая сторона замкнутости.

Следователи продолжают разбираться в обстоятельствах трагедии Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

По слухам, два года назад Данил даже хотел устроить стрельбу в учебном заведении, но его задумку предотвратили силовики. В СК не рассматривают эту версию и не подтверждают ее.

Что сейчас?

Сейчас расследование громкого уголовного дела продолжается. Оно находится на особом контроле в СК РФ. Бабушка Данилы, несмотря на противоречивую информацию из интернета, жива.

— Она в тяжелом состоянии, лежит в больнице на Бору. Мы надеемся, что она выкарабкается, хотя с такими ранениями тяжело справиться, — говорит Виктория Дегтева. — Только вчера утром я от нее получила подарок в «Одноклассниках» с надписью «Любимой сестренке», а вечером уже такая трагедия.

Виктория признается, что сейчас ей и ее родным очень тяжело:

— Как родителям с таким грузом смотреть людям и родственникам погибших в глаза? Как смотреть в глаза пострадавшей матери. Не могу поверить, что это происходит в нашей семье, это какой то страшный сон.

ИНФОРМАЦИЯ СК РФ:

- С целью установления причин совершенного преступления следователи СК проведут посмертную психолого-психиатрическую экспертизу. По указанию председателя Следственного комитета в рамках расследования тщательно будет проверена информация о проявлении агрессии подозреваемым в подростковом возрасте, дана оценка действиям сотрудников органов профилактики и правоохранительных органов, а также проверена законность выдачи разрешения на владение оружием.

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