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Трое погибших, ночные поиски и недоумение родных: все, что известно о нижегородском стрелке и его преступлении

Рассказываем последние новости о стрельбе на остановке в Нижнем Новгороде, что случилось с жертвами, как ищут преступника, версии ЧП
Источник:kp.ru
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В этой квартире развернулся первый акт трагедии. Фото СУ СК РФ по Нижегородской области

В этой квартире развернулся первый акт трагедии. Фото СУ СК РФ по Нижегородской области

Страшная трагедия произошла в Борском районе Нижегородской области 12 октября 2020 года. 18-летний ученик интерната расстрелял бабушку, соседа и потом выскочил с ружьем на остановку. От шальной пули погибли три человека, еще трое оказались в больнице. Уже через пару часов следователи знали: виновник стрельбы - 18-летний житель Нижнего Новгорода Даниил Монахов. Здесь, в деревне Большеорловское он гостил у бабушки. из-за ссоры с пожилой женщиной случилась трагедия. Журналисты КП собрали последние новости о стрельбе на остановке в Нижегородской области и постарались восстановить последовательность событий.

Здесь произошла трагедия

Здесь произошла трагедия

Бежала в тапках и халате

Трагедия произошла в деревне Большеорловская около половины четвертого, днем. Даниила - судя по свидетельствам очевидцев - приехал к бабушке днем. Из-за чего то пожилая женщина и юноша поссорились: возможно, она выгоняла парня в город, на учебу, а он этого не хотел. Знакомая бабушки - Галины Монаховой рассказывает то, что запомнила сама: сначала женщина в халате и тапках выскочила из подъезда дома по ул. Микрорайон, 1. Многоквартирное здание расположено совсем недалеко от остановки - женщина успела добежать до автобуса, по-видимому, крикнуть водителю, чтобы подождал и снова скрыться за углом. Затем оттуда донеслись крики, выстрелы. Оказалось, что Даниила вооружился и выстрелил сначала в бабушку, потом в соседа, а затем выстрелом в спину убил случайного прохожего. После этого парень кинулся к остановке, стреляя по пути в людей, сделал 16 выстрелов и скрылся в лесу.

От руки нижегородского стрелка пострадали шесть человек: трое оказались в больнице, трое погибли. Среди погибших - Андрей Тихомиров, Сергей Напылов и Владимир Селезнев. Бабушка и еще два человека - Валентина Жогонова и Виктор Артюхин оказались в больнице, двое человек в средне тяжелом состоянии, один - в очень тяжелом. На помощь борским медикам в центральную районную больницу выехали коллеги из областного центра, наготове санавиация.

Бабушка преступника выжила: ей ампутировали руку, медики продолжают бороться за ее жизнь. Подробнее о состоянии раненых рассказал Давид Мелик -Гусейнов, глава минздрава региона: у двух женщин были множественные огнестрельные ранения органов брюшной полости. Одна из них в очень тяжелом состоянии переведена в реанимацию. Вторую удалось стабилизировать и перевести в областную больницу. Мужчина в среднетяжелом состоянии с огнестрельным ранением ног тоже в областной больнице, пережил операцию.

У парня был охотничий билет

У парня был охотничий билет

Откуда ружье?

Следователи устроили обыск в квартире бабушки стрелка, где и разыгрался первый акт трагедии. Там в крови на полу нашли охотничье удостоверение - его Даниила оформил 17 сентября 2020 года. До этого по словам знакомых и друзей он ходил с отцом на охоту, для этого и приезжал в поселок.

По данным следователей у беглеца могут быть два ружья и 40 патронов, он скрылся в лесу. На поиски направлены силы ОМОНа и СОБРа, а также Росгвардии. Полиция подозревает, что он может быть на машине - в семье есть две белых КИА.

Сейчас на место ЧП сразу приехал отец парня из Нижнего Новгорода Михаил - правда, общаться с журналистами он отказался. Но как и все участвует в поисках сына. Дома в Нижнем Новгороде остались мать и сестренка Даниила, которая младше его на 7 лет.

Оперативники провели обыск. Фото СУ СК РФ по Нижегородской области

Оперативники провели обыск. Фото СУ СК РФ по Нижегородской области

"Он был спокойный, мы не верим"

Пока на месте ЧП разыскивают загнанного в угол парня с ружьями, а родственники оплакивают погибших, знакомые самого стрелка недоумевают: что могло толкнуть его на преступление.

- Он тихим был парнем. Да, компьютерными стрелялками увлекался а кто нет? Но он ничего такого не говорил, никаких планов не строил. Мы с друзьями в шоке от того, о чем читаем, - говорит его нижегородский знакомый.

Даниил закончил школу, в этом году поступил в школу-интернат. По данным его знакомых, парень из школы отпросился, якобы, собираясь в военкомат. Там его не видели.

Еще одну версию выдвинул дядя Даниила Сергей Монахов.

- Признаться, я вообще сам в шоке. Видимо, в этот день он поссорился с ней. Он приехал к ней на такси. А она его домой из деревни отправляла к родителям. Он, вроде как, не хотел домой ехать. А она ему сказала: "Ты чего приехал, езжай, тебе надо учиться". Вот так как-то было, насколько я слышал. - говорит он.

Семья у парня вполне нормальная: мама менеджер по продажам, папа - работник склада. В семье по данным родных никаких проблем не было.

Конечно, в побуждениях парня будут разбираться полиция. Но для этого стрелка сначала нужно найти. Местных жителей предупреждают: сидите дома, стрелок вооружен и очень опасен. Беглый преступник - как опасаются правоохранители - может пойти дальше и умножить число своих жертв. Сейчас лес около деревни прочесывают с помощью дронов и собак, на поиски вылетели беспилотники с тепловизорами. Всех, кто увидит что-то подозрительное, просят обращаться по телефону 8 831 592–27–87. По факту убийства трех человек возбуждено уголовное дело.

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