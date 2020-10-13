В этой квартире развернулся первый акт трагедии. Фото СУ СК РФ по Нижегородской области

Страшная трагедия произошла в Борском районе Нижегородской области 12 октября 2020 года. 18-летний ученик интерната расстрелял бабушку, соседа и потом выскочил с ружьем на остановку. От шальной пули погибли три человека, еще трое оказались в больнице. Уже через пару часов следователи знали: виновник стрельбы - 18-летний житель Нижнего Новгорода Даниил Монахов. Здесь, в деревне Большеорловское он гостил у бабушки. из-за ссоры с пожилой женщиной случилась трагедия. Журналисты КП собрали последние новости о стрельбе на остановке в Нижегородской области и постарались восстановить последовательность событий.

Здесь произошла трагедия

Бежала в тапках и халате

Трагедия произошла в деревне Большеорловская около половины четвертого, днем. Даниила - судя по свидетельствам очевидцев - приехал к бабушке днем. Из-за чего то пожилая женщина и юноша поссорились: возможно, она выгоняла парня в город, на учебу, а он этого не хотел. Знакомая бабушки - Галины Монаховой рассказывает то, что запомнила сама: сначала женщина в халате и тапках выскочила из подъезда дома по ул. Микрорайон, 1. Многоквартирное здание расположено совсем недалеко от остановки - женщина успела добежать до автобуса, по-видимому, крикнуть водителю, чтобы подождал и снова скрыться за углом. Затем оттуда донеслись крики, выстрелы. Оказалось, что Даниила вооружился и выстрелил сначала в бабушку, потом в соседа, а затем выстрелом в спину убил случайного прохожего. После этого парень кинулся к остановке, стреляя по пути в людей, сделал 16 выстрелов и скрылся в лесу.

От руки нижегородского стрелка пострадали шесть человек: трое оказались в больнице, трое погибли. Среди погибших - Андрей Тихомиров, Сергей Напылов и Владимир Селезнев. Бабушка и еще два человека - Валентина Жогонова и Виктор Артюхин оказались в больнице, двое человек в средне тяжелом состоянии, один - в очень тяжелом. На помощь борским медикам в центральную районную больницу выехали коллеги из областного центра, наготове санавиация.

Бабушка преступника выжила: ей ампутировали руку, медики продолжают бороться за ее жизнь. Подробнее о состоянии раненых рассказал Давид Мелик -Гусейнов, глава минздрава региона: у двух женщин были множественные огнестрельные ранения органов брюшной полости. Одна из них в очень тяжелом состоянии переведена в реанимацию. Вторую удалось стабилизировать и перевести в областную больницу. Мужчина в среднетяжелом состоянии с огнестрельным ранением ног тоже в областной больнице, пережил операцию.

У парня был охотничий билет

Откуда ружье?

Следователи устроили обыск в квартире бабушки стрелка, где и разыгрался первый акт трагедии. Там в крови на полу нашли охотничье удостоверение - его Даниила оформил 17 сентября 2020 года. До этого по словам знакомых и друзей он ходил с отцом на охоту, для этого и приезжал в поселок.

По данным следователей у беглеца могут быть два ружья и 40 патронов, он скрылся в лесу. На поиски направлены силы ОМОНа и СОБРа, а также Росгвардии. Полиция подозревает, что он может быть на машине - в семье есть две белых КИА.

Сейчас на место ЧП сразу приехал отец парня из Нижнего Новгорода Михаил - правда, общаться с журналистами он отказался. Но как и все участвует в поисках сына. Дома в Нижнем Новгороде остались мать и сестренка Даниила, которая младше его на 7 лет.

Оперативники провели обыск. Фото СУ СК РФ по Нижегородской области

"Он был спокойный, мы не верим"

Пока на месте ЧП разыскивают загнанного в угол парня с ружьями, а родственники оплакивают погибших, знакомые самого стрелка недоумевают: что могло толкнуть его на преступление.

- Он тихим был парнем. Да, компьютерными стрелялками увлекался а кто нет? Но он ничего такого не говорил, никаких планов не строил. Мы с друзьями в шоке от того, о чем читаем, - говорит его нижегородский знакомый.

Даниил закончил школу, в этом году поступил в школу-интернат. По данным его знакомых, парень из школы отпросился, якобы, собираясь в военкомат. Там его не видели.

Еще одну версию выдвинул дядя Даниила Сергей Монахов.

- Признаться, я вообще сам в шоке. Видимо, в этот день он поссорился с ней. Он приехал к ней на такси. А она его домой из деревни отправляла к родителям. Он, вроде как, не хотел домой ехать. А она ему сказала: "Ты чего приехал, езжай, тебе надо учиться". Вот так как-то было, насколько я слышал. - говорит он.

Семья у парня вполне нормальная: мама менеджер по продажам, папа - работник склада. В семье по данным родных никаких проблем не было.

Конечно, в побуждениях парня будут разбираться полиция. Но для этого стрелка сначала нужно найти. Местных жителей предупреждают: сидите дома, стрелок вооружен и очень опасен. Беглый преступник - как опасаются правоохранители - может пойти дальше и умножить число своих жертв. Сейчас лес около деревни прочесывают с помощью дронов и собак, на поиски вылетели беспилотники с тепловизорами. Всех, кто увидит что-то подозрительное, просят обращаться по телефону 8 831 592–27–87. По факту убийства трех человек возбуждено уголовное дело.

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