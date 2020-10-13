Антон Зиньковский открыл счет в матче точным ударом с одиннадцатиметровой отметки Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

13 октября «Крылья Советов» в центральном матче 15 тура ОЛИМП-ФНЛ принимали на своем поле «Спартак-2» из Москвы. В случае победы волжане могли оторваться от сегодняшнего соперника и выйти на первую строчку в турнирной таблице, а красно-белые — оставить идущие третьими «КС» позади и опередить их на два балла.

«Крылья» начали активнее. Моменты были у Зиньковского и Цыпченко, но им не хватило точности. У «Спартака» неплохо бил со штрафного опытный Дьяков, но Фролов спокойно кулаками парировал удар.

В дальнейшем игра успокоилась и взорвалась только на 34 минуте. Оганесян сфолил в штрафной на Ежове, и судья Анатолий Жабченко указал на точку. Зиньковский спокойно реализовал пенальти, отправив мяч в правый нижний угол.

До перерыва счет не поменялся. А в начале второго, на 51 минуте, гости выравнили ситуацию на табло. Литвинов мощно пробил в самый — левый от Фролова — угол с дальней дистанции после розыгрыша штрафного удара.

Хозяева пошли вперед и создали несколько опасных моментов. Опытный Селихов и защитники справились. Сергеев красиво бил через себя, но не точно. Коллектив из столицы, в свою очередь, действовал на контратаках, однако остроты у ворот «КС» практически не создавал.

На 78 минуте ситуация изменилась. Горшков отлично выстрелил с левой ноги с дальней дистанции, но Селихов отразил мяч. Зелено-бело-синие получили шанс на один из своих многочисленных угловых и наконец-то реализовали его. Кабутов навесил, Полуяхтов головой протолкнул мяч дальше, и лучший бомбардир первенства, Иван Сергеев, коленкой отправил круглого в пустой угол. 2-1! 11 гол Сергеева в чемпионате.

Уже в добавленное время Литвинов снова мог сравнять счет. Мяч после его дальнего удара просвистел рядом со штангой.

«Крылья Советов» все-таки довели дело до победы, но таблицу не возглавили. Сейчас на вершине «Оренбург», с минимальным счетом одолевший «Чайку» на выезде. Подопечные Игоря Осинькина пока вторые, но их, как и оренбуржцев, может подвинуть «Нижний Новгород», в эти минуты проводящий свой матч с «Велесом».

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