«Вцепилась прямо в горло»: в Самаре женщины подрались из-за игрушечного пистолета

Две женщины в Самаре сцепились на детской площадке Фото: принтскрин видео.

В Самаре обычная прогулка на детской площадке закончилась потасовкой. Участвовали в ней трое взрослых и один подросток. Скандал попал на видео.

По предварительным данным, мальчик стрелял из игрушечного пистолета и попал в пенсионерку Наталью П. Та сделала ему замечание, на которое он то ли не отреагировал, то ли ответил слишком дерзко. После чего оскорбленная до глубины души женщина вцепилась ребенку прямо в горло.

На помощь мальчику пришла его мать – она подскочила к пенсионерке и дернула ее за волосы. Разнимал женщин и ребенка мужчина в белом. Судя по тому, что в основном «досталось» матери мальчика, мужчина либо «болел» за пенсионерку, либо сопровождал ее в тот день.

История сама по себе достаточно «выдающаяся», но скандальной стала после того, как выяснилось: мама мальчика работает в транспортной прокуратуре.

- Мы не комментируем эту ситуацию, по поводу произошедшего проводится проверка, - сообщила корреспонденту «КП-Самара» помощник Куйбышевского транспортного прокурора Кристина Кулик.

Одна из женщин вцепилась в горло ребенку Фото: принтскрин видео.

В Приволжском следственном управлении на транспорте заявили, что они этим делом не занимаются, потому что сотрудница прокуратуры в тот день была не при исполнении. По предварительным данным, ЧП произошло месяц назад, когда Ольга Ф. была в законном отпуске.

На прошлой неделе материалы проверки по факту сентябрьского инцидента на детской площадке поступили в региональный Следственный комитет.

- Процессуальное решение еще не принято, - прокомментировала ситуацию старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СК РФ по Самарской области Елена Шкаева. – Мы проводим проверку.

Следователи назначили судебно-медицинское исследование, чтобы выяснить, получила ли пенсионерка какие-то травмы.

Интересно, что Ольга Ф. могла подать встречное заявление – в полицию, ведь именно ее сыну вцепились в горло. Было ли от нее обращение в ОВД, пока «КП-Самара» узнать не удалось. Однако, если окажется, что подросток тоже получил какие-то травмы, то не поздоровится уже пенсионерке – напасть на ребенка из-за игрушечного пистолета!

«Комсомолка» следит за развитием событий. Мы также просим героев этой истории связаться с редакцией по телефону +7-917-037-91-65 и рассказать свою версию событий.

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