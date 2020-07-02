Перевернула коляску и стукнула по лбу: воспитательницу детдома отстранили от работы из-за шокирующего видео

1 июля в соцсетях было опубликовано видео, которое вызвало просто взрыв негодования. «Героиней» видео стала сотрудница специализированного дома ребенка «Солнышко». Она дергает коляску, с которой играет малыш, и ребенок падает с высоты своего роста. Женщина сейчас от работы отстранена, а в учреждение пришли с проверкой прокуроры. Корреспонденты «КП-Самара» попытались разобраться, что же произошло в тот день.

Чудовищный видеоряд

На видеозаписи, которая появилась в соцсетях вчера вечером, видно: женщина сидит посреди играющих в беседке детей. Малышня – сами по себе, а женщина занята чем-то в своем телефоне. К ней подходит малыш, который каким-то чудом залез в коляску задом наперед.

Вдруг женщина дергает коляску, ребенок падает, еще толчок – и вот малыш лежит на полу, ревет, а женщина недовольно встряхивает коляску, поправляет ее и ставит возле себя. Девочке, которая стоит рядом с ней, и, видимо, ноет, дает рукой по лбу. Девочка замолкает. Малыш-из-коляски поднимается, отвлекается на других детей и идет играть, а женщина вновь погружается в телефон.

- Такие люди работают в «Дом ребенка «Солнышко», - подписал видео его автор. - Воспитание ничьих детей, в тюрьму таких воспитателей.

В комментариях к этому посту – море негодования, призывы к расправе над сотрудницей учреждения, которое должно заботиться о детях, а не издеваться над ними. Ведь малышам и так нелегко – они остались без папы и мамы, лишены домашнего уюта и родительской любви.

Визит проверяющих

Реакция контролирующих органов последовала почти моментально. Буквально через несколько часов после публикации видео на него обратили внимание в областной прокуратуре.

- По поручению прокурора области Сергея Берижицкого организована проверка по факту размещенного в сети Интернет видео о ненадлежащем обращении с детьми сотрудницы дома малютки, - сообщили корреспонденту «КП-Самара» в прокуратуре Самарской области. - По результатам проверки будет решен вопрос об ответственности виновных лиц.

На данный момент «героиня» видео от работы отстранена. Ее имя пока не известно. Как долго она работала с детьми и поступали ли на нее жалобы ранее, предстоит установить во время проверки.

Надзорное ведомство обещает не затягивать с выводами и о результатах своего «расследования» рассказать общественности в ближайшее время.

Взгляд с другой стороны

Между тем, в общем океане возмущения то и дело слышатся голоса тех, кто просит не рубить с плеча и не судить об учреждении и сотрудниках по одному видео. Дом малютки существует уже несколько десятилетий и выпустил «в люди» несколько тысяч воспитанников.

Более того, очевидно, что видео снято изнутри кем-то из сотрудников. Территория учреждения обнесена забором, из окон близлежащих домов сделать подобные кадры нереально.

- Это провокация против заведующей, - считает источник, пожелавший остаться анонимным. – Потому что сильнее всего эта ситуация ударит именно по руководству дома ребенка.

Что по этому думает непосредственно главврач дома ребенка «Солнышко», до сих пор не известно, связаться с руководством учреждения к моменту публикации не удалось.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/788331" frameborder="0"></iframe> В Самаре воспитатель вытряхнула ребенка из коляски.Соцсети

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