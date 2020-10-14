Вспышка COVID случилась в интернате для инвалидов и психических больных в Красноярском районе

Коронавирус не пощадил стариков и инвалидов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в Красноярском районе стало известно о вспышке коронавируса в одном из социальных учреждений. Речь идет о Потаповском пансионате для инвалидов (психоневрологический интернат). Здесь за сутки выявили 42 контактных пациента и признали заведение очагом групповой заболеваемости коронавирусом. Об этом журналисту «КП-Самара» сообщили в Роспотребнадзоре.

По данным регионального оперштаба, в Красноярском районе второй день подряд фиксируют большое количество заболевших коронавирусом. Во вторник, 13 октября, сообщили о 49 случаях, на следующий день нашли еще 15 заразившихся. Такого в районе не было с начала пандемии.

В Роспотребнадзоре отметили, что ситуация находится на контроле, «проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия». В районной администрации ситуацию комментировать не стали.

Неизвестно, как в пансионате допустили такую вспышку. Сегодня, как сообщала главный санитарный врач региона, заведениям с круглосуточным пребыванием лиц из группы риска предъявляют очень строгие требования, сотрудники должны проходить тестирование и работать вахтами. Видимо, эти принципы были нарушены. В любом случае эпидемиологическое расследование проведет Роспотребнадзор. В пансионате обслуживают людей преклонного возраста, с инвалидностью 2 и 3 степени, которые практически полностью утратили возможность обслуживать себя самостоятельно, а также тех, кто страдает психическими расстройствами.

Всего по данным на 14 октября в регионе с начала пандемии выявлено 13 444 случая заражения коронавирусом. Вылечился 10 491 человек, умерли 213, в том числе четверо - за прошедшие сутки.