«Я защищала ребенка и получила по голове!»: прокурор из Самары рассказала свою версию конфликта с агрессивной пенсионеркой

11-летнего мальчика унижали и душили на глазах у его друзей Фото: принтскрин видео.

2 августа во дворе дома № 65 по ул. Пензенской в Самаре подрались взрослые и дети. Видео инцидента выложили в интернет, в дело вмешались следователи, потому что выяснилось: одна из участниц конфликта – Ольга Фроловская - является сотрудницей транспортной прокуратуры. Женщина согласилась рассказать корреспонденту «КП-Самара», как было дело, и в доказательство своих слов предоставила видео, которое снимал друг ее сына.

Довели ребенка до слез

- У нас отобрали игрушечный пистолет, когда мы просто прикалывались и стреляли друг в друга. Не отдают, хотят уйти с нашим предметом, - так комментирует за кадром детский голос.

В кадре – мальчик-подросток и двое пенсионеров. Они обзывают 11-летнего ребенка «сволочью» и прочими обидными словами, предрекают ему карьеру дворника и требуют позвать мать.

- Сын вышел с друзьями поиграть во дворе, взял из дома игрушечный пистолет, - рассказывает Ольга Фроловская. - Я не разрешаю ему пульками стрелять, он об этом знает. На всю компанию у них было две пульки, поэтому они больше воображали, чем действительно стреляли. Вдруг подошла эта женщина, отобрала у моего сына «оружие», сказала идти за матерью. Какое она имела право это делать?

Двое пенсионеров накинулись на ребенка из-за того, что дети играли в перестрелку Фото: принтскрин видео.

Впоследствии мать спросит сына: «Почему ко мне сразу не пришел? Я бы забрала у нее игрушку». А мальчик признался: «Мам, я боялся, что ты будешь ругаться».

На следующем видео – пенсионер душит мальчика одной рукой, ребенок кашляет, плачет, в истерике кричит: «Ну верните, пожалуйста!» Но этим лишь раззадоривает двух пожилых людей.

- Я была дома, звонит телефон, мне говорят: «Беги скорей во двор, там что-то случилось», - вспоминает тот день Ольга Фроловская. – Я бегу и вижу: мужчина держит моего сына, женщина его двумя руками душит, представляете? Я оттолкнула эту женщину, пыталась закрыть ребенка спиной, так этот пожилой мужчина стал меня бить. Я набрала 112, кричу туда: быстрее, ребенок задыхается, пришлите скорую и полицию! Только тогда эти люди отошли от нас.

На другом видео, которое было опубликовано днем ранее, видно, как Фроловская дернула пенсионерку за волосы. Женщина комментирует: я действовала, как любая мать на моем месте.

Вчера в соцсетях появилось видео, судя по которому сотрудница прокуратуры напала с кулаками на пенсионерку Фото: принтскрин видео.

Служебная проверка

Приехала полиция, забрали у пенсионерки игрушку, отдали ее Фроловской, которая сразу же написала заявление. Двумя неделями позже, когда силовики пришли опрашивать другую сторону конфликта, появилось второе, встречное заявление.

Ольга Фроловская говорит, что в возбуждении уголовного дела ей отказали. Вот только полицейские написали, что не нашли в действиях пожилой пары состава преступления по статье «Кража».

- А как же грабеж? Побои? Оскорбление и угрозы в адрес несовершеннолетнего? Самоуправство, наконец? Я уже написала жалобу в прокуратуру, - говорит женщина.

Тем временем проверка началась в отношении самой Фроловской – выяснилось, что она работает в транспортной прокуратуре. И хотя в тот день была в отпуске и не в форме, материалы дела передали в региональный Следственный комитет.

- Про меня теперь везде пишут, что это я бедную бабушку избила, - признается Фроловская. – Видео опубликовали обрезанное, как будто это я на них напала. Но я просто защищала своего сына, потому что очень за него в тот момент испугалась.

Кого силовики посчитают правым в этой истории, пока не ясно. «Комсомолка» следит за развитием событий.

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