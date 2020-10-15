Пока что золотая осень продолжается

Синоптики рассказали точный прогноз погоды в Самаре на выходные 17-18 октября 2020 года. По их данным, в регионе будет достаточно тепло, но дождливо. За октябрь это первые осадки, до этого в губернии стояло типичное бабье лето с паутинками в воздухе, теплыми и солнечными деньками, прохладными ночами.

Тем не менее резкой перемены погоды в регионе не будет. В ночь на субботу температура опустится до +4...+9 градусов, пойдет небольшой дождь, будет облачно. Днем 17 октября 2020 года будет немногим теплее - от 9 до 14 градусов, ветер подует северо-западный, он и принесет похолодание. Также возможны дожди на территории области.

В воскресенье же ветер переменится и подует с востока, потеплеет до +12...+17 градусов. А вот ночью возможны заморозки до - 4 градусов, и с этим нужно быть осторожнее, особенно если отправляетесь на природу.

Следите за своим самочувствием, не переохлаждайтесь и обращайтесь к врачу при первых признаках вирусной инфекции.