Охота, дайвинг, нефтепереработка: как работают и отдыхают новокуйбышевцы

Учебный центр НК НПЗ оснащен самыми современными тренажерами. Фото: АО «НК НПЗ»

Дамир Темирбулатов с детства готовил себя к тому, чтобы стать военным. Прыгал с парашютом, нырял с аквалангом, занимался пожарно-прикладным спортом, единоборствами и туризмом. Однако судьба повернула иначе, и в 2002 году парень закончил машиностроительный факультет самарского политеха, получив специальность «инженер-педагог».

От онлайн-обучения к 3D-тренажерам

С волнением выпускник вуза шел через заводскую проходную НК НПЗ. Когда-то давным-давно дедушка, который работал здесь машинистом тепловоза, катал внука по территории на локомотиве, а дядя (сотрудник пожарной части) - на пожарной машине.

- В прежние времена с посторонними на предприятии попроще было, - посмеивается Дамир. - Сейчас даже подумать странно, чтобы взять ребенка с собой на работу.

Выпускнику вуза на завод устроиться удалось - «улыбнулось счастье», как говорит сам Дамир. Так в паросиловом хозяйстве появился новый мастер ремонтного участка, а со временем - его начальник. Спустя семь лет Дамир Темирбулатов перешел в цех водоснабжения и водоотведения механиком планово-предупредительных ремонтов, затем - в цех газокаталитического производства. В течение 12 лет Дамир был самым что ни на есть инженером, а потом и вторая часть названия специальности - «педагог» - пригодилась: в 2014 году опытному производственнику предложили возглавить Учебный центр завода. Здесь преподают не только представители сторонних специализированных предприятий. В качестве педагогов - внутренних тренеров - активно привлекаются лучшие в своем деле специалисты завода - те, что на практике, на конкретных примерах могут научить, как нужно делать, а как ни в коем случае нельзя.

- Над профессиональной подготовкой заводчан работают начальники и замначальники цехов, руководители отделов. Специалисты отдела охраны труда и промышленной безопасности, газоспасательной службы учат, как трудиться безопасно. Инспекторы пожарной части инструктируют по поводу соблюдения норм пожарной безопасности. Я уверен, что именно те люди, которые ходят с проверками и выписывают предписания, должны сначала обучить работников, как правильно действовать, причем учитывая специфику нашего предприятия, - считает Дамир Темирбулатов.

Дамир Темирбулатов нашел на заводе не только коллег, но и друзей-единомышленников. Фото: АО «НК НПЗ»

Сейчас, когда эпидемиологическая ситуация не позволяет устраивать «живые» массовые занятия, налажено дистанционное обучение. Каждый рабочий (ежегодное обучение никто не отменял) может посмотреть обучающие фильмы, пройти курс, сидя за компьютером в операторной, и сдать контрольный тест.

- Обучение по охране труда у нас организовано по графику. Кроме того, в Центре есть тренажерные комплексы, на которых мы отрабатываем план ликвидации аварийных ситуаций, - говорит Дамир Темирбулатов. - Эта задача реализована с помощью программного обеспечения: регулярно закупаются дорогие тренажерные комплексы, полностью имитирующие работу заводских технологических установок. Но это не предел: в этом году утверждена программа оснащения Учебного центра, в рамках которой мы будем закупать уже 3D-тренажеры. То есть заводчане будут в процессе обучения «ходить» в виртуальном мире по своей установке, крутя виртуальные задвижки и наблюдая за последствиями.

Адреналин - после работы

Работая в разных подразделениях завода, Дамир приобрел не только опыт, но и друзей, единомышленников. Цеха менялись, а компания только крепла: товарищи вместе занимаются дайвингом, рыбалкой, охотой. Ходят на косулю, кабана, уток, зимой - на зайцев. А дайвингом Дамир увлекся, еще будучи подростком. С клубом подводного плавания ездил в экспедиции и даже однажды встречал Новый год подо льдом - с погруженной туда же елкой. В этом году в честь своего 40-летия установил личный рекорд погружения - на 40 метров опустился в башкирское озеро Сарва. Поскольку его глубина лишь 38 метров, на пару метров «заскочил» в подводный грот.

- Первый раз погружался в Голубое сероводородное озеро еще мальчишкой, - вспоминает Дамир. - И сейчас по традиции ежегодно ездим туда с аквалангами на майские праздники. Дамир Темирбулатов уверен: охота, как и работа, должна быть честной. Тогда можно с чистой совестью сказать: это сделал я!