«Страшно, но это наш долг»: студенты-ординаторы вышли на замену заболевшим участковым терапевтам в поликлиниках

Молодые ординаторы Арина, Дарья и Ксения готовы к работе Фото: Ольга НОВИКОВА

- У нас сейчас много докторов на больничном, и ваша помощь очень нужна, - такими словами открывает утреннюю «летучку» главный врач городской поликлиники №1 Василий Милованов. Кроме него за столом - директор института профессионального образования, проректор по региональному развитию здравоохранения СамГМУ Светлана Полевская и три на первый взгляд совсем юные девушки в белых халатах. Но внешность обманчива – каждая из них уже шесть лет отучилась в медицинском университете, получила диплом и поступила в ординатуру. Выйдя из кабинета главврача, юные ординаторы отправляются на рабочую вахту в качестве участковых терапевтов. На такие «боевые посты» сейчас заступили уже практически все ординаторы и многие старшекурсники СамГМУ.

Нагрузка на медиков велика Фото: Ольга НОВИКОВА

«Родные отговаривали, но я настояла на своем»

Ординатор кафедры терапии первого года обучения Ксения Воробьева впервые садится на рабочее место в качестве полноправного участкового терапевта и приглашает своего первого пациента. Честно признается – волнительно, страшно, но быстро берет себя в руки и начинает опрос. Симптомы, уточнения, проверить горло, измерить давление – и вот уже новоиспеченный врач выписывает лечение. Завотделением сидит здесь же, внимательно слушает, одобрительно кивает головой – замечаний нет.

Ксения Воробьева провела первый самостоятельный прием. Правда - под присмотром наставника Фото: Ольга НОВИКОВА

- Я решила связать жизнь с медициной из-за своего склада характера – люблю помогать людям, - признается Ксения Воробьева журналисту «КП-Самара». – А еще – преодолевать трудности: медицина это одна из самых сложных профессий. До меня медиков в семье не было, но все рады, что я решила стать врачом. Поначалу хотела стать анестезиологом-реаниматологом или хирургом, но остановилась на терапии – это очень интересно, нужно уметь разбираться в самых запутанных ситуациях, чтобы помочь пациенту. Я практически сразу откликнулась на объявление о наборе ординаторов в поликлиники. Во-первых, это ценный опыт, а во-вторых, долг каждого ординатора – помочь своим коллегам. Родные отговаривали, но я настояла на своем. Конечно, страшно, что вокруг кашляют и чихают, но если соблюдать меры предосторожности, то не заразишься. А даже если заразишься – вылечат.

Арина Сергеева уверена, что сделала правильный выбор Фото: Ольга НОВИКОВА

Арину Сергееву мама тоже поначалу пыталась отговорить – и когда та выбрала медицину в качестве профессии, и когда без раздумий откликнулась на призыв к ординаторам помочь поликлиникам. Но в обоих случаях хрупкая девушка оказалась непреклонной.

- Я со школы увлеклась биологией, вот и выбрала профессию врача, - рассказывает Арина. – Сейчас уверена, что это лучшая профессия на свете, чтобы помогать людям и постоянно совершенствовать себя, это безумно интересно. Мама конечно за меня боится, учитывая, что идет пандемия. Но я уверена, что делаю правильный выбор. Сама я боюсь только, что не смогу в чем-то разобраться, поставить правильный диагноз, помочь пациенту. Хорошо, что у нас в поликлинике на первых порах будут наставники.

«Пациент – это паззл, который надо собрать за 12 минут»

А вот у Дарьи Назаркиной никаких недопониманий с родными не возникло. Немудрено: ее родители, бабушка и дедушка – тоже врачи, и сейчас сами продолжают находиться на передовой борьбы за здоровье самарцев.

Дарья Назаркина - медик в третьем поколении Фото: Ольга НОВИКОВА

- Я с детства слушала истории, которые обсуждали дома - какие симптомы, как лечили, куда направляли, как обследовали. Это было невероятно интересно! Выглядело как какой-то паззл: вот к тебе приходит пациент и надо за 12 минут этот паззл собрать из каких-то симптомов, сопутствующих заболеваний – поставить диагноз, назначить лечение. Сложно, нужно, интересно. Поэтому никогда не сомневалась в выборе профессии. Ординатуру выбрала по офтальмологии, но только начали учиться – вышел приказ для ординаторов по возможности выйти помогать в поликлиники. Да, это добровольно, но мы сами этого хотим. Я же вижу, как трудно моим однокурсникам, которые сейчас работают участковыми терапевтами. Кроме того, это возможность получить колоссальный опыт, изнутри понять, что такое медицина, и что мы нужны людям.

О возможной опасности заразиться от пациентов коронавирусом Даша говорит совершенно спокойно.

- Во-первых, есть вакцина, и скоро всех медиков привьют, - говорит девушка. – А во-вторых, в поликлинике возможность заразиться даже меньше, чем в транспорте или торговом центре. Здесь мы всегда понимаем, что имеем дело с больным, надеваем маски, перчатки, пациенты тоже в масках, с высокой температурой – сидят дома. А в супермаркете в масках ходят далеко не все, и каждый может оказаться бессимптомным больным.

Часть участковых - на больничном или ездит к пациентам на дом. Посетителей поликлиники принимают оставшиеся медики Фото: Ольга НОВИКОВА

«В день принимаем до 500 вызовов»

Помощь ординаторов пришлась как нельзя более кстати – за последнее время нагрузка на участковых терапевтов выросла в разы.

- Поликлиника №1 - одна из самых больших в городе, мы обслуживаем часть Промышленного района, 18-й километр Московского шоссе и микрорайон Крутые Ключи – всего 94 тысяч человек, - рассказал Василий Милованов. – Участковых терапевтов – 50 человек, из них почти 20% на больничном. А число вызовов в последние недели достигает 300-500 в день! Кроме того, часть участковых терапевтов обслуживают пациентов на дому, чтобы люди с температурой, с вирусом не приходили в поликлинику. Понятно, что поток приходящих очно больных перераспределяется на тех, кто остается на рабочих местах. Поэтому помощь ординаторов будет очень кстати – и на приеме, и на аудиоконтроле – обзвоне пациентов, которые лечатся дома, и на выездах в составах мобильных бригад. Конечно, у ребят будут наставники, они будут им помогать войти в курс дело, познакомим со всеми инструкциями и стандартами лечения. Всего мы ожидаем 15 ординаторов. Двое из них накануне уже приступили к работе в отделении поликлиники в Крутых Ключах. У нашей поликлиник и уже есть опыт работы с молодёжью - весной мы работали в режиме обсерватора, и большую часть его сотрудников составляли именно ординаторы СамГМУ. При этом мы обеспечили ребят доступом к точкам вай-фай, и они могли продолжать учиться дистанционно.

Главврач поликлиники №1 Василий Милованов рад помощи ординаторов Фото: Ольга НОВИКОВА

«Все строго добровольно»

Директор института профессионального образования, проректор по региональному развитию здравоохранения СамГМУ Светлана Полевская рассказала – в заявке из минздрава, которая поступила в вуз, была обозначена потребность первичного здравоохранения региона в 120 ординаторах.

- Мы дали объявление, ребята откликнулись – все строго добровольно, сейчас распределяем по поликлиникам, проводим инструктажи, - рассказала она. – Из 1112 ординаторов СамГМУ 749 еще до этого приказа уже работали в ковидных госпиталях, на скорой помощи, в поликлиниках. Еще 120 приступят к работе в ближайшее время. Учитывая, что в ординатуре есть и стоматологи, и медико-профилактический факультет, получается, что почти все ординаторы задействованы в практическом здравоохранении.

Светлана Полевская уверена - ординаторы готовы к работе на участках Фото: Ольга НОВИКОВА

Светлана Полевская объяснила: ординатор – это уже полноценный врач, шесть лет проучившийся в медицинском вузе и получивший право работать участковым терапевтом или педиатром (в ординатуре медики далее получают узкую специализацию). Поэтому знаний для работы в поликлинике у ребят должно хватить. Впрочем, учиться они не перестанут – параллельно с работой будут грызть гранит медицинской науки дистанционно, для этого в вузе имеется специальная платформа с лекциями и заданиями.