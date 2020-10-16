Коронавирус в городах Золотого Кольца, последние новости на 16 октября 2020 года

Во всех городах Золотого кольца нужно носить маски Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городах Золотого кольца, как и в целом по стране, растет количество заразившихся коронавирусом. Власти некоторых предпринимают осторожные меры по ужесточению ограничительных мер, которые пока на сказываются на туристической сфере.

Рассказываем последние новости про коронавирус в городах Золотого кольца на 15 октября 2020 года.

Коронавирус в Суздале

Заболели: 196

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Изоляция для приезжих: нет

Масочный режим: действует

Гостиницы и музеи: работают

Во Владимирской области губернатор Владимир Сипягин ранее подписал указ о введении дополнительных ограничительных мер, которые касаются карантинных мер в ряде учреждений социального обслуживания. В регионе также обсуждается вопрос о переходе на дистанционный режим работы некоторых организаций. Глава региона отметил, что дистанционный режим является сейчас более лучшей мерой, чем возвращение более жестких ограничений. Пока вводимые и обсуждаемые меры не касаются туристической сферы.

Всего во Владимирской области выявлено 8 185 случаев заражения с начала пандемии, в том числе 78 новых за прошедшие сутки.

Коронавирус в Ростове Великом

Заболели: 548

Самоизоляция: для лиц старше 60 лет

Изоляция для приезжих: нет

Масочный режим: действует

Гостиницы и музеи: работают

В Ярославской области за сутки выявлено 94 новых случая заражения коронавирусом, а общее количество с начала пандемии достигло 9 641. Для борьбы с инфекцией тутаевская районная больница переоборудована в госпиталь по приему пациентов с коронавирус и подозрением на заражение. Переоборудования для пациентов с коронавирусом делается в ущерб людям с другими заболеваниями, которые вынуждены обращаться в другие больницы.

Туристическая сфера продолжает работать, музеи и гостинцы принимают приезжих. В общественных местах могут настойчиво попросить воспользоваться маской.

Коронавирус в Сергиевом Посаде

Заболели: 2694

Самоизоляция: для лиц старше 60 лет

Изоляция для приезжих: нет

Масочный режим: действует

Гостиницы и музеи: работают

За минувшие сутки в Подмосковье выявили 439 новых случаев заражения коронавирусом, в том числе 43 – в Сергиевом Посаде. В подмосковных больницах сейчас лечатся не только местные жители, но и пациенты из других регионов страны, а также из-за рубежа. При появлении симптомов ОРВИ в Подмосковье рекомендуют в больницы не ходить, а вызывать врача на дом.

Для сдерживания заражения принято решение сделать досрочные каникулы в ряде школ.

В Сергиевом Посаде туристические объекты пока работают в прежнем режиме, там нужно использовать индивидуальные средства защиты.

Коронавирус в Костроме

Заболели: 3009

Самоизоляция: для лиц, старше 60 лет

Изоляция для приезжих: нет

Масочный режим: действует

Гостиницы и музеи: работают

В Костромской области за сутки выявлено 77 новых случаев заражения, в том числе 56 – в Костроме.

Хотя Кострома остается в лидерах по количеству заразившихся в регионе, туристическая инфраструктура продолжает функционировать в прежнем объеме. Гостей города попросят использовать индивидуальные средства защиты, в музеи и гостиницы благополучно пустят.

Коронавирус в Иваново

Заболели (по области): 9790

Самоизоляция: для лиц с хроническими заболеваниями

Изоляция для приезжих: 14 дней или справка в течение трех дней, кроме организованны групп на теплоходах

Масочный режим: действует

Гостиницы и музеи: работают

В Ивановской области из-за коронавируса на карантин отправляют отдельные классы в школах и обсуждают возможные досрочные каникулы.

В целом в регионе стало больше пациентов, которым нужны аппараты ИВЛ. Всего в стационарах находятся 1310 человек.

Гостиницы и музеи продолжают работать при условии, что посетители будут в масках. Организованные группы туристов на теплоходах попадут в регион без последующей самоизоляции, но если приехать в Иваново самостоятельно, то нужно будет отправиться на карантин.