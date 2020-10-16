«Открываю, а там младенец!»: в Самаре в мусорном пакете нашли живого малыша

ЧП произошло в жилом доме на ул.Черемшанской в Самаре Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

На Светлану (имена героев этой истории изменены - Прим. автора) родственники уже давно махнули рукой: уж больно непутевая – пьет, мужиков странных водит, себя запустила. Отношения с ней поддерживал мало кто. А тетя Люда ее жалела – пропадет ведь.

13 сентября женщина пришла к «непутевой» в гости. Принесла продуктов – сама-то Светка что заработает, то и пропьет, на еде вечно экономит. Планировалась обычная «проповедь» о вреде алкоголя и необходимости взять себя в руки, «завязать» и встать на путь истинный. Но все изменил пакет.

Он лежал на полу, на первый взгляд – обычный мусорный пакет. Тетя Люда уже хотела брезгливо его поднять и отнести к выходу, чтоб не забыть потом на мусорку отнести, как пакет вдруг… шевельнулся.

«Батюшки!» - ахнула женщина. Опасливо развернула его, чтобы посмотреть, что там внутри, и увидела младенца. Крошечный малыш был весь в крови и выглядел так, словно только что появился на свет.

- Светка, это что такое? – побледнела женщина. – Ребенок, что ли?

Следователи обнаружили тряпку, которой в доме замывали кровавые следы Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

Да, действительно, это оказался ребенок. Кто отец – Светлана не знает, да и не к чему ей это. С беременностью она тоже особо не «заморачивалась» - чего по врачам ходить? Само пройдет. Вот и прошло через 9 месяцев.

Тетя Люда сразу вызвала скорую помощь, следом приехали полицейские и следователи. Новорожденного забрали в больницу, сейчас медики делают все, чтобы его жизни и здоровью больше ничего на угрожало. А на его мать возбудили уголовное дело.

- Никто не знал, что 34-летняя женщина ждет ребенка, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» в региональном Следственном комитете. – Она родила самостоятельно, дома, а затем завернула новорожденного в пакет и оставила в квартире. Свои действия объяснила так: подумала, что ребенок родился мертвым.

В отношении Светланы уже возбудили уголовное дело за покушение на убийство матерью новорожденного ребенка, ведется следствие.

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