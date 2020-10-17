"Врач и пациент должны стать командой": как министр здравоохранения Самарской области борется с пандемией COVID

Врачи должны продолжать борьбу с эпидемией

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян выписался с больничного из-за коронавируса и рассказал, как борются со страшной заразой в регионе. Публикуем самые интересные моменты из его интервью, приведенного на странице оперативного штаба региона.

"Задача: не забрать сразу, а посмотреть и оценить"

Нагрузка на первичное звено здравоохранения выше, чем обычно. Сейчас мы переформатируем медпомощь с акцентом на неотложку и на повышение доступности амбулаторного звена. Раньше с простудой обращался каждый пятый житель, сейчас волнение слишком высоко и люди чаще прибегают за помощью.

Задача врачей - неотложки - не сразу забрать, а посмотреть и оценить. Чтобы медицинский работник посмотрел и решил - что нужно забирать человека в стационар, или же оставлять его лечить дома.

Увеличить бригады мы планируем за счет перераспределения специалистов внутри самой поликлиники, также врачи высвободятся за счет приостановления плановых операций.

Мы должны потерпеть два месяца

Я думаю, что сейчас мы должны будем вытерпеть натиск эпидемии в течение двух месяцев. Любая пандемия в истории человечества длится в течение 2-3 лет. Прогнозов сейчас немало. Но в начале пандемии коронавируса было понятно, что как раз в течение этого срока длился период роста числа заболеваний. Период стабилизации наступил только в июле.

Когда вызывать скорую помощь

Скорую нужно вызывать при определенной симптоматике. Я всегда предлагаю вернуться в период до коронавирусной инфекции. Каждый из нас заболевает в той или иной форме. Но сколько раз мы вызываем скорую помощь в своей жизни? Давайте вспомним? Просто сейчас люди чаще нервничают, боятся пневлмнии. Но ведь понять, чем вы больны не так тяжело.

Если температура выше 38 градусов в течение трех дней на фоне лечения - это повод обратиться в скорую помощь. Также есть необходимость обратить внимание на симптомы: это нарастание одышки, общей слабости, это высокая температура на протяжение большого количества дней, высокий пульс.

"Не затягивайте с лечением"

Если раньше мы могли не лечить простуду, то сейчас нужно очень рано начинать лечение. Болезни мы раньше переносили на ногах, сейчас же надо лечить сразу, как только появились первые симптомы

Если человек обеспечивает себя сам, если у него нет затруднения дыхания и одышки - не нужно бить тревогу. и наша задача правильно распределить пациентов между госпитальным звеном и амбулаторно клиническим. А скорая помощь - это то звено, которое отвечает за транспортировку именно тяжелых пациентов.

Когда нужно делать КТ?

Показания к каждому виду исследований определяются на анализе осмотра пациента и данных эпидемиологического обследования, были ли у него контакты, где он был. Если совокупность всего этого дает показание на коронавирус - нужно делать анализ, если же нет данных, что он нарушал эпидемрежим, а просто переохладился, то есть понимание, что это может быть простуда банальная.

КТ не нужно делать всем подряд, только врач определяет показания к выполнению КТ, это же существенная нагрузка на организм. Назначая любой диагностический метод врачи оценивают ожидаемую пользу и возможные риски. Поменяет ли результат тактику лечения? И если нет ухудшения - то зачем?

Наша общая задача - сохранить управление над эпидемией. У нас она не носит угрожающий характер. Мы готовим койки заранее, но чтобы они не пригодились, нам важно правильно распределить население среди форматов медицинской помощи. Врач и пациент должны составлять маленькую команду, тогда будет результат.