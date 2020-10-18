Коронавирус в городах Золотого Кольца, последние новости на 18 октября 2020 года

В некоторых города Золотого кольца уже начали ужесточать действующие режимы
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Коронавирус в Суздале
Заболели: 197
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Изоляция для приезжих: нет
Масочный режим: действует
Гостиницы и музеи: работают
Во Владимирской области за сутки подтверждено 79 новых случаев коронавируса. В Суздале за сутки заболевших не выявили. В регионе развернуто 878 коек для больных с коронавирусум, 83% коек заняты.
В регионе относительно стабильная обстановка, однако говорить о возможных послаблениях пока рано. Вместе с тем, новых ужесточений тоже нет, туристов в регион пускают, но просят использовать средства индивидуальной защиты. Приехав в Суздаль, можно свободно пройтись по туристическим местам, соблюдая социальную дистанцию.
Коронавирус в Ростове Великом
Заболели: 575
Самоизоляция: для лиц старше 60 лет
Изоляция для приезжих: нет
Масочный режим: действует
Гостиницы и музеи: работают
В Ярославской области за сутки еще 99 человек заразились коронавирусом, при этом из вылечились 89 человек. На специально организованные во время пандемии койки госпитализирован 1151 пациент. На карантине после контакта с заболевшим находится 2731 житель области.
В Ростове Великом количество заразившихся постепенно приближается к шестистам. В отдельных очагах в регионе изолируют контактных и заболевших. Так, в общежитии градостроительного колледжа для проживания контактных студентов изолирован целый этаж.
Туристические места при этом работают, в регион пускают всех желающих, но просят соблюдать простые меры предосторожности, используя индивидуальные средства защиты и соблюдая социальную дистанцию.
Коронавирус в Сергиевом Посаде
Заболели: 2744
Самоизоляция: для лиц старше 60 лет
Изоляция для приезжих: нет
Масочный режим: действует
Гостиницы и музеи: работают
За минувшие сутки в Подмосковье выявлено 448 новых случаев заражения, в том числе 50 – в Сергиевом Посаде. В регионе продолжают лечение пациенты из других территорий страны, а также из-за рубежа.
В Подмосковье вводятся новые ограничения. Гостиницы и музеи пока работают, но вот любителям ночных развлечений придется поумерить пыл. С субботы в Подмосковье ночные клубы не смогут работать с 12 ночи до 8 утра. Днем же музеи, кинотеатры и библиотеки работают в обычном режиме с требованием от посетителей соблюдения масочного режима и безопасной дистанции друг от друга.
Коронавирус в Костроме
Заболели: 3125
Самоизоляция: для лиц, старше 60 лет
Изоляция для приезжих: нет
Масочный режим: действует
Гостиницы и музеи: работают
За сутки в Костромской области коронавирус подтвердился у 86 человек, плюс 66 в Костроме. Несмотря на то, что Кострома лидирует по количеству заразившихся в регионе, город готов принимать туристов, которые одевают маски и идут друг от друга в 1,5 метрах.
Приехав в Кострому, там вполне можно остаться на несколько дней - гостиницы работают в прежнем режиме.
Коронавирус в Иваново
Заболели (по области): 9970
Самоизоляция: для лиц с хроническими заболеваниями
Изоляция для приезжих: 14 дней или справка в течение трех дней, кроме организованны групп на теплоходах
Масочный режим: действует
Гостиницы и музеи: работают
В Ивановской области с понедельника ужесточают масочный режим. Теперь носить маску нужно не только на работе и в общественных местах, но и на улице при массовом скоплении людей, если нельзя отойти друг от друга на 1,5 метра.
На остановках, в подъездах и лифтах теперь тоже нужно носить маски. Приветствуется использование антисептиков.