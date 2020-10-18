Коронавирус в городах Золотого Кольца, последние новости на 18 октября 2020 года

В некоторых города Золотого кольца уже начали ужесточать действующие режимы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коронавирус в Суздале

Заболели: 197

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Изоляция для приезжих: нет

Масочный режим: действует

Гостиницы и музеи: работают

Во Владимирской области за сутки подтверждено 79 новых случаев коронавируса. В Суздале за сутки заболевших не выявили. В регионе развернуто 878 коек для больных с коронавирусум, 83% коек заняты.

В регионе относительно стабильная обстановка, однако говорить о возможных послаблениях пока рано. Вместе с тем, новых ужесточений тоже нет, туристов в регион пускают, но просят использовать средства индивидуальной защиты. Приехав в Суздаль, можно свободно пройтись по туристическим местам, соблюдая социальную дистанцию.

Коронавирус в Ростове Великом

Заболели: 575

Самоизоляция: для лиц старше 60 лет

Изоляция для приезжих: нет

Масочный режим: действует

Гостиницы и музеи: работают

В Ярославской области за сутки еще 99 человек заразились коронавирусом, при этом из вылечились 89 человек. На специально организованные во время пандемии койки госпитализирован 1151 пациент. На карантине после контакта с заболевшим находится 2731 житель области.

В Ростове Великом количество заразившихся постепенно приближается к шестистам. В отдельных очагах в регионе изолируют контактных и заболевших. Так, в общежитии градостроительного колледжа для проживания контактных студентов изолирован целый этаж.

Туристические места при этом работают, в регион пускают всех желающих, но просят соблюдать простые меры предосторожности, используя индивидуальные средства защиты и соблюдая социальную дистанцию.

Коронавирус в Сергиевом Посаде

Заболели: 2744

Самоизоляция: для лиц старше 60 лет

Изоляция для приезжих: нет

Масочный режим: действует

Гостиницы и музеи: работают

За минувшие сутки в Подмосковье выявлено 448 новых случаев заражения, в том числе 50 – в Сергиевом Посаде. В регионе продолжают лечение пациенты из других территорий страны, а также из-за рубежа.

В Подмосковье вводятся новые ограничения. Гостиницы и музеи пока работают, но вот любителям ночных развлечений придется поумерить пыл. С субботы в Подмосковье ночные клубы не смогут работать с 12 ночи до 8 утра. Днем же музеи, кинотеатры и библиотеки работают в обычном режиме с требованием от посетителей соблюдения масочного режима и безопасной дистанции друг от друга.

Коронавирус в Костроме

Заболели: 3125

Самоизоляция: для лиц, старше 60 лет

Изоляция для приезжих: нет

Масочный режим: действует

Гостиницы и музеи: работают

За сутки в Костромской области коронавирус подтвердился у 86 человек, плюс 66 в Костроме. Несмотря на то, что Кострома лидирует по количеству заразившихся в регионе, город готов принимать туристов, которые одевают маски и идут друг от друга в 1,5 метрах.

Приехав в Кострому, там вполне можно остаться на несколько дней - гостиницы работают в прежнем режиме.

Коронавирус в Иваново

Заболели (по области): 9970

Самоизоляция: для лиц с хроническими заболеваниями

Изоляция для приезжих: 14 дней или справка в течение трех дней, кроме организованны групп на теплоходах

Масочный режим: действует

Гостиницы и музеи: работают

В Ивановской области с понедельника ужесточают масочный режим. Теперь носить маску нужно не только на работе и в общественных местах, но и на улице при массовом скоплении людей, если нельзя отойти друг от друга на 1,5 метра.

На остановках, в подъездах и лифтах теперь тоже нужно носить маски. Приветствуется использование антисептиков.