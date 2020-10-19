Дополнительные койки и ординаторы вместо участковых терапевтов: последние новости про коронавирус в Самарской области

Число заболевших в регионе растет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области коронавирус не сдает позиции. Хотя по сравнению с другим регионами по приросту заболеваемости наш регион не находится в лидерах, число новых заболевших около 140 человек ежедневно не дает оснований расслабляться. Собрали последние новости про коронавирус в Самарской области на 19 октября.

Последние данные по заболеваемости

По данным на утро 19 октября в Самарской области с начала пандемии зафиксировано 13993 инфицированных коронавирусом, причем за последние сутки число заболевших выросло на 139 человек. Не обошлось без новых жертв: COVID-19 за минувшие сутки забрал еще четыре жизни, увеличив число умерших от коронавируса в регионе до 227 человек. На этот раз жертвами коронавируса стали 80-летний мужчина с онкологией и сердечно-сосудистым заболеванием, женщина 71 года с эндокринным заболеванием, женщина 66 лет с заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Кроме того, среди жертв 53-летний мужчина без сопутствующих заболеваний.

Интересно, что наибольшее число новых заболевших обнаружено не в областном центре, а в Новокуйбышевске и Тольятти – здесь прибавилось по 24 больных ковидом. Еще 20 врачи нашли в Кинель-Черкасском районе. В Самаре за минувшие сутки коронавирус выявили у 19 новых пациентов. Из всех новых заболевших более половины - 89 человек – обнаружены среди больных пневмонией и ОРВИ.

Но есть и хорошие новости: 11036 жителей региона уже победили коронавирус, успешно пролечились и выписались. Это почти 80% всех заболевших с начала года. Только за последние сутки врачи выписали 122 человека.

Все ресурсы на борьбу с коронавирсом

В Самаре и других городах и районах действует строгий масочных режим в транспорте и общественных местах, открываются новые места в больницах для приема пациентов с COVID-19, а вот плановая госпитализация по другим направлениям временно приостановлена.

Уже запущены дополнительно 300 коек в ГБ №1 Тольятти, с 15 открылся инфекционный госпиталь в самарской горбольнице №8 на 180 коек. С 19 октября начинает принимать пациентов Самарский областной клинический госпиталь для ветеранов войн – здесь открывается 250 коронавирусных коек. Примут больных с COVID-19 и в инфекционном корпусе СамГМУ.

Поликлиникам выделен дополнительный транспорт, чтобы врачам было удобнее посещать пациентов на дому. Чтобы усилить службу участковых терапевтов в поликлиники вышли на работу 120 ординаторов СамГМУ. Ранее в практическое здравоохранение уже пошли 749 ординаторов.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров продолжает бороться с коронавирусом. А вот министр здравоохранения региона Армен Бенян уже смог победить коварный недуг.