Коронавирус в городах Золотого Кольца, последние новости на 19 октября 2020 года

В городах Золотого Кольца по-прежнему ждут туристов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Не за горами школьные каникулы, и хотя эпидемиологическая ситуация складывается не лучшим образом, до массовых ограничений дело пока не дошло. И пере многими родителями встает вопрос организации досуга для ребенка во время каникул. Поездка по городам Золотого Кольца может стать хорошим вариантом – естественно, с соблюдением всех мер санитарной безопасности. Расскажем вам последние новости про коронавирус в городах Золотого кольца и действующие там ограничения.

Коронавирус в Суздале: правила Владимирской области

Заболели: 199

Самоизоляция: для лиц, старше 65 лет. Рекомендации

Изоляция для приезжих: нет

Масочный режим: обязательный

Гостиницы и музеи: работают

Ситуация с коронавирусом во Владимирской области серьезная, число новых заболевших растет день ото дня. За минувшие сутки в регионе прибавилось 80 новых инфицированных ковидом. А с начала пандемии число зараженных достигло 8426 человек. Тем не менее в небольшом, но уютном Суздале ситуация достаточно спокойная – с начала пандеми здесь нашли всего 199 больных коронавирусом. Тем не менее, поводы для волнения есть – за последнюю неделю прирост составил около десятка человек, двое заболевших обнаружены за минувшие сутки. Поэтому меры предосторожности и масочный режим, которые здесь попросят соблюдать, оправданы. Гостиницы, музеи, кафе еще работают, хотя и с ограничениями по количеству посетителей. А вот за нахождение без маски в общественном месте или даже на улице можно схлопотать штраф.

Коронавирус в Ростове Великом: правила Ярославской области

Заболели: 586

Самоизоляция: для лиц, старше 60 лет. Рекомендации

Изоляция для приезжих: нет

Масочный режим: обязательный

Гостиницы и музеи: работают

Коронавирус в Переславле-Залесском

Заболели: 503

Самоизоляция: для лиц, старше 60 лет. Рекомендации

Изоляция для приезжих: нет

Масочный режим: обязательный

Гостиницы и музеи: работают

В Ярославской области с начала пандемии коронавирусом уже заболели 9951 человек, из них 107 – за минувшие сутки. Причем выздоровело за сутки всего 9 человек. 2837 человек сейчас находится на карантине. При этом и в Ростове Великом, и в Переславле-Залесском ситуация сейчас достаточно напряженная, ежедневно выявляются десятки новых больных, в обоих городах число больных с начала пандемии перевалило за полтысячи.

Власти всеми силами пытаются сдержать распространение эпидемии и просят жителей и туристов соблюдать масочный режим. Впрочем, туристическая инфраструктура пока работает без серьезных ограничений.

Коронавирус в Сергиевом Посаде: правила Московской области

Заболели: 2744

Самоизоляция: для лиц старше 60 лет. Рекомендации

Изоляция для приезжих: нет

Масочный режим: обязательный

Гостиницы и музеи: работают

Подмосковный Сергиев Посад – не самое безопасное в плане коронавируса место. За минувшие сутки здесь подхватили заразу 50 человек. Поэтому людям с хроническими заболеваниями и представителям старшего поколения лучше пока воздержаться от поездок сюда. А всем остальным – запастись масками. Тем более, что в регионе действует строгий масочный режим. В то же время музеи, отели и рестораны работают.

Коронавирус в Костроме: правила Костромской области

Заболели: 3191

Самоизоляция: для лиц, старше 60 лет. Рекомендации

Изоляция для приезжих: нет

Масочный режим: обязательный

Гостиницы и музеи: работают

Рост заболеваемости коронавирусом в Костроме не может не волновать. За минувшие сутки здесь обнаружили 66 новых больных, всего по области – 91 человек. Общее число заболевших с начала пандемии в Костромской области достигло 5989 человек.

Туристическая инфраструктура продолжает работать, сюда можно приехать отдохнуть, но власти настоятельно рекомендуют соблюдать все меры безопасности и масочный режим, чтобы не заразиться.

Коронавирус в Иваново: правила Ивановской области

Заболели: 3952

Самоизоляция: для лиц с хроническими заболеваниями. Обязательна

Изоляция для приезжих: 14 дней или справка в течение трех дней, кроме организованны групп на теплоходах

Масочный режим: строгий, обязательный для всех

Гостиницы и музеи: работают

Число заболевших COVID-19 в Иваново достигло 3952 человек, из них 24 человека обнаружили за минувшие сутки. Радует только то, что растет и число выздоровевших – оно уже достигло 2373 человек. Музеи, кафе и общепит продолжают работу, однако от приезжих потребуют справку об отсутствии коронавируса. Нет такой справки – сиди в гостинице. По улице и в помещениях можно ходить только в маске, обязательна самоизоляция для людей старше 65 лет.