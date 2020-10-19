Расписание трансляций матчей 1 тура Лиги Чемпионов 2020/2021: на каких каналах покажут игры 20-21 октября 2020 года

В Питере пройдет одна из самых интересных игр 1 тура Фото: c cайта ФК "Зенит".

Лига Чемпионов возвращается: уже 21-22 октября пройдут игры 1 отборочного тура в четырех группах. За выход в 1/8 финала сражаются три российских клуба, которые имеют очень неплохие шансы на победу в первой же игре. Представляем расписание трансляций матчей 1 тура Лиги Чемпионов 21 - 22 октября 2020 года и рассказываем, на каких каналах покажут игры, кто будет их комментировать и за какими из них интереснее всего следить.

В первый же день за три очка будут сражаться две команды из России. Питерскому Зениту в 19.10 предстоит сыграть с ослабленным Брюгге, из состава которого коварный коронавирус вырвал сразу трех игроков. Игра пройдет на Газпром Арене.

А вот "Краснодар" отправится во Францию, чтобы сыграть с местным "Ренном". Матч начнется в 21.55 по московскому времени. Команды попали в группу Е, где кроме них также играют Челси и Севилья. "Быкам" предстоит уже в первой же игре столкнуться с клубом, который делит с ПСЖ первую строчку в домашнем турнире. Но и "Краснодар" к Лиге Чемпионов выглядит готовым, так что сбрасывать их со счетов не приходится.

Обе игры российских клубов покажет МАТЧ ТВ.

Центральным матчем этого тура в первый день станет встреча ПСЖ - Манчестер Юнайтед в 21.50, которую покажет Матч! Футбол 1. У французов сейчас все игроки в строю и после коронавирусного старта сезона со сложностями тренер и команда наверняка захотят порадовать голевой феерией болельщиков в крутом домашнем матче.

В 19.40 сыграют Динамо Киев - Ювентус, этот матч продемонстрирует МАТЧ! Футбол 2.

Во второй день центральным матчем станет встреча Бавария - Атлетико в 21.55, ее покажет МАТЧ ТВ.

В 19.45 начнется игра в Австрии между местным Ред Буллом и московским Локомотивом. Ее также можно будет смотреть на МАТЧ ТВ. Несмотря на то, что букмекеры отдают хозяевам большое преимущество, фанаты надеются: их любимый клуб найдет, чем удивить австрийцев.

Ну а российским зрителям также будет интересно последить за встречей Мидтъюлланд - Аталанта в 21.45. В Аталанту перешел Алексей Миранчук и кто знает, может быть уже вскоре нам предстоит увидеть его дебют на поле в составе этой команды.

В 19.40 донецкий Шахтер сыграет с Реалом. Эту игру можно будет увидеть на канале Футбол 2.

СПРАВКА КП

Расписание трансляций 1 тура Лиги Чемпионов 2020/2021 (указано московское время)

20 октября

19.10, МАТЧ ТВ, Зенит-Брюгге

19.40 МАТЧ! Футбол 2. Динамо Киев - Ювентус

21.45 Матч! Футбол 3. Челси - Севилья

21.45 Матч! Игра. Барселона - Ференцварош

21.50 Матч! Футбол 2. Лацио- Боруссия Дортмунд

21.50 Матч! Футбол 1. ПСЖ - Манчестер Юнайтед

21.55 Матч ТВ. Ренн - Краснодар

21.55 Матч ПРЕМЬЕР. Лейпциг - Башакшехир

21 октября

19.40 Матч! Футбол 2 Реал-Шахтер

19.45 Матч ТВ Зальцбург - Локомотив

21.45 Матч! Футбол 3 Мидтъюлланд - Аталанта

21.45 Матч! Игра Интер - Боруссия Менхенгладбах

21.50 Матч! Футбол 1. Аякс - Ливерпуль

21.50 Матч! Футбол 2. Манчестер Сити - Порту

21.55 Матч ТВ. Бавария - Атлетико

21.55 Матч ПРЕМЬЕР. Олимпиакос - Марсель