«Я пытаюсь хоть как-то выжить»: инвалид из Тольятти ищет работу в интернете, чтобы платить за сиделку

Елена - в центре - мечтает работать, чтобы обеспечить себе нормальную жизнь

«Нужна сиделка, денег нет»

Весь мир 55-летней Елены Гребневой ограничен четырьмя стенами. У Елены врожденная миопатия – это группа заболеваний мышц, которые приводят к снижению их тонуса и слабости. Болезнь со временем прогрессирует: если раньше Елена могла ходить, училась, работала, то теперь она даже самостоятельно не может перевернуться в кровати.

Елена – инвалид первой группы, ее пенсия по инвалидности составляет около 15 тысяч рублей. Также она получает компенсацию за оплату услуг ЖКХ – около тысячи рублей. И эта сумма – меньше половины от того, что нужно ежемесячно платить сиделке.

«Мне необходим круглосуточный уход. В среднем сиделка стоит 1300-1500 рублей в сутки, - говорит Елена Гребнева. - Получается, что в месяц я должна платить минимум 30 тысяч. Теперь представьте, каким образом мне выживать?»

Чтобы хоть как-то сводить концы с концами, Елена ищет работу в интернете. Даже пара часов в день, проведенных у компьютера, даются женщине очень тяжело. Елене нужно лечение и ежедневный массаж. Но денег порой не хватает даже на продукты.

«Раньше я работала на удаленке в питерской компании ведущим специалистом по телефонным переговорам, - говорит Гребнева. – Достаточно зарабатывала, могла сама оплатить сиделку, купить продукты и заплатить за квартиру. Поэтому я никуда не обращалась за помощью. Сейчас я зарабатываю копейки, это даже смешно: я неделю работала по 3-4 часа в день и за все это заработала 500 рублей. Но я вынуждена соглашаться хотя бы на такое».

Соцработника мало, но выхода нет

Органы соцзащиты предоставляют инвалидам платные услуги сиделки, которые приходят только по будням на час. Елена этой услугой не пользуется.

«Я не могу платить еще и за это, - говорит женщина. – Да и что можно успеть за час? Ну, сходим мы в туалет, а дальше что? Я как маленький ребенок – со мной всегда кто-то должен находиться рядом. Ко мне приходит соцработник, но я заказываю минимум услуг – привезти продукты, заплатить за квартиру».

Со своей проблемой тольяттинка обращалась в различные инстанции, но помочь женщине никто не может.

«Один из вариантов предоставления круглосуточного ухода лицу, нуждающемуся в таком виде помощи, - помещение в дом-интернат для престарелых и инвалидов, - рассказали в министерстве социально-демографической и семейной политики Самарской области. - Другим вариантом может быть помещение в частную стационарную организацию или подбор сиделки на платной основе».

Получается, что по закону, единственный выход для Елены – жизнь в стационаре. Но женщина убеждена: для нее это верная смерть.

«У меня было двое хороших знакомых, которые попали в стационар, - делится страхами Гребнева. - Одного не стало через полгода, другой умер через год».

Сейчас Елене помогают ее близкие и знакомые. Отчаявшись ждать помощи от государства, женщина создала группу ВКонтакте, где собирает средства на сиделку и необходимые вещи.

«У меня нерабочая группа инвалидности, с моим заболеванием нужно лечиться, а я вместо этого работаю и пытаюсь выжить», - говорит Елена.

КАК ПОМОЧЬ

Реквизиты для оказания помощи

Тинькофф 5536 9137 9350 9783 - Елена Викторовна Гребнева Сбербанк 4276 5400 3738 2979 - Илья Андреевич

КАКИЕ ЛЬГОТЫ ПОЛОЖЕНЫ ИНВАЛИДАМ

Инвалидам предоставляется ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) от Пенсионного фонда России. Также они имеют право на набор социальных услуг от государства. В него входит обеспечение необходимыми лекарствами, медицинскими изделиями по рецептам, путевки в санаторий, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте и на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

При этом можно выбрать, получать социальные услуги в натуральной форме или в денежном эквиваленте. Стоимость полного набора социальных услуг - 1 155 рублей в месяц. Если инвалид первой группы отказывается от соцуслуг и выбирает денежный эквивалент, ему ежемесячно выплачивают 3 896 рублей.

Органы социальной защиты населения также предоставляют инвалидам меры соцподдержки:

- компенсацию расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, исходя из фактических расходов;

- компенсацию стоимости проезда к месту лечения и обратно в пределах Самарской области инвалидам первой группы, страдающим заболеванием почек, нуждающимся в процедурах гемодиализа, и сопровождающим;

- компенсацию инвалидам первой группы по зрению стоимости проезда сопровождающего лица на городском и внутрирайонном общественном транспорте (кроме такси) по Самарской области;

- компенсацию страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в размере 50% уплаченных ими страховых премий, определенной договором.

Людям, чей среднедушевой доход ниже установленной в Самарской области величины прожиточного минимума и находящимся в трудной жизненной ситуации в заявительном порядке, оказывают материальную помощь. Ее предоставляют один раз в год.