«Все дело в подорванном доверии»: почему празднование дня рождения дочки самарского бизнесмена обернулось скандалом

Родители говорят: вся проблема в том, что их не предупредили о том, что дети будут выступать на частной вечеринке Фото: Антон ЧЕРЕПОК

15 октября самарский бизнесмен отметил день рождения своей дочки в театре оперы и балета. Девочка грезит балетом, поэтому для нее организовали целое представление. Участие в нем приняли воспитанники Самарского хореографического училища. Родители говорят, что их не предупредили, где будут выступать дети. Сейчас утверждения той и другой стороны проверяет прокуратура, «КП-Самара» попробовала разобраться в последовательности событий того дня вместе с родителями и режиссером Михаилом Нейштадтом, который отвечал за постановку. Встреча состоялась в пресс-центре «КП», но руководители хореографического училища к разговору, к сожалению, не присоединились.

Какие были планы

- 10 октября ко мне обратились организаторы мероприятия – это было event-агентство, а я связался с руководством хореографического училища, потому что наша маленькая именинница мечтает о балете, - рассказал руководитель школы театрального искусства Михаил Нейштадт. – Преподаватели показали номера, которые у детей были готовы, мы оформили все это в одно сценическое действо, чтобы детям не пришлось ничего больше разучивать. Я с родителями артистов не общался – не было такой задачи, с ними работали преподаватели училища.

Михаил Нейштадт и Ольга Паулова попытались восстановить цепочку событий, которая привела к скандалу Фото: Антон ЧЕРЕПОК

По задумке режиссера гостей на входе встречали аниматоры, для них организовали фотозону и небольшой фуршет. Потом люди должны были переместиться в зал на 25-минутное сценическое представление с участием воспитанников хореографического училища, которое завершалось поздравлением именинницы прямо на сцене, аплодисментами и общей эйфорией.

Что в итоге получилось

Чтобы все прошло гладко, 15 октября репетицию назначили на 15.00, родители привезли детей чуть пораньше. Должны были выступать две группы: пятиклассники и семиклассники. Но неожиданно родители старшей группы забрали своих детей, и на сцену фактически вышли 10 детей: 9 из них выступали вместе, плюс у одной юной артистки был сольный номер. В зале в это время находилось примерно три десятка гостей. Представление началось в 18.00, продлилось примерно 20-25 минут, потом дети поздравили именинницу, вышли на поклон, и в 18.45 их забрали по домам родители.

А вот на следующий день родители заявили: взрослые не знали, на каком мероприятии выступали юные артисты.

- Мой ребенок много где выступал, но в этот раз никто не предупредил, что это не обычный концерт, а день рождения ребенка. Дети стали звонить нам и рассказывать про столы, еду и официантов. Мы приехали, чтобы понять, в чем дело. Нам сказали, что сейчас все объяснят, прошло 15 минут, но к нам никто так и не вышел. Поэтому мы просто забрали детей с этого мероприятия, такая ситуация была просто оскорбительной, - объяснила свой поступок Наталья М. – мама ребенка из старшей группы.

Михаил Нейштадт: это было воздушное, красивое выступление юных артистов Фото: Антон ЧЕРЕПОК

Что возмутило родителей?

Позже мамы детей рассказали, что им больше всего не понравился тот факт, что дети пробыли в театре несколько часов: речь зашла о душных гримерках, голодных ребятах и гостях, которые кушали у них на глазах. У режиссера своя версия.

- Дети сидели в зале в масках, потом ждали выступления в гримерках, в тот день дали отопление, так что было достаточно тепло, - отметил Михаил Нейштадт.

Родители же намерены показать прокуратуре свои видеозаписи.

- Моя дочка пообедала в 13.30, забрали ее с выступления мы в 18.45, все это время она ничего не ела, - негодует Георгий К., папа одной из девочек. – Она мне рассказала, как они с подружкой смотрели на накрытые столы, от которых так вкусно пахло, и глотали слюнки.

На это возразила блогер Ольга Паулова, которая уточнила, что видела видеозаписи и уверена, что там было четкое зонирование.

Подорванное доверие

- Что не так с мероприятием? Театр оперы и балета сдал помещение в аренду? Это было законно и по договору. Бизнесмен оплатил празднование дня рождения? Тоже без вопросов, имел право. Дети на сцене выступали? Так для них эта сценическая практика – какая разница, выступают они на Дне города или на концерте? – пыталась «докопаться» до сути Ольга Паулова.

- У нас нет претензий к семье бизнесмена или к режиссеру, - признала Наталья Т. - мама одного из юных артистов. – Но концерт и выступление на частной вечеринке – это все-таки разные вещи. Родителей должны были предупредить, спросить нашего согласия. Мы доверяли педагогам и заведению. Мы не танцуем, как обезьянки, на частных вечеринках, я считаю, что это унизительно и оскорбительно.

Ольга Паулова: родители девочки не имеют отношения к конфликту Фото: Антон ЧЕРЕПОК

По словам родителей, когда они обратились за комментариями к преподавателю, их «перенаправили» к руководству училища, а там тот человек, который мог ответить на все вопросы, очень вовремя ушел на больничный. Теперь учреждению придется объясняться уже не с разгневанными родителями, а с прокуратурой, которая ведет проверку по поводу дня рождения, который вдруг обернулся скандалом.

Мы готовы выслушать мнение другой стороны конфликта - руководства хореографического училища - и надеемся получить ответы на вопросы родителей.

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