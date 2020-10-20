Коронавирус в городах Золотого Кольца, последние новости на 20 октября 2020 года

Туристическая инфраструктура в Суздале работает, однако масочный режим никто не отменял. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Туристическая инфраструктура в городах Золотого кольца все еще работает. Однако есть и свои нюансы. Например, в Иванове, если вы прибыли не на теплоходе в составе группы, придется посидеть на самоизоляции 14 дней, а в Подмосковье с 21 октября введут дополнительные ограничения. Расскажем вам последние новости про коронавирус в городах Золотого кольца и действующие там ограничения на 20 октября 2020.

Коронавирус в Суздале: правила Владимирской области

Заболели: 199

Самоизоляция: для лиц, старше 65 лет. Рекомендации

Изоляция для приезжих: нет

Масочный режим: обязательный

Гостиницы и музеи: работают

Количество заболевших коронавирусом во Владимирской области растет. Накануне COVID-19 побил суточный рекорд этой осени по количеству новых случаев заражения. Заболевших стало на 82 человека больше. В Суздале, правда, ни одного нового случая за сутки не выявили.

Тем временем по региону с начала пандемии коронавирус подхватили 8 508 человек. Из них 199 – в Суздале.

По области продолжают создавать дополнительные койки для пациентов с COVID-19. Накануне в оперштабе сообщили, что развернули еще 70 мест.

- В областном центре специализированных видов медицинской помощи дополнительно развернуто 50 коек, еще 20 мест открыто в Муромской городской больнице №3. При этом специализированные койки в Муроме также рассчитаны для тех, кому требуется хирургическое вмешательство. Ранее пациенты со всей области, нуждающиеся в хирургическом лечении, направлялись во Владимир – в городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи, - уточнили в оперштабе.

Музеи, рестораны, гостиницы во Владимирской области и в Суздале в частности работают, однако масочный режим никто не отменял.

Коронавирус в Ростове Великом: правила Ярославской области

Заболели: 599

Самоизоляция: для лиц, старше 60 лет. Рекомендации

Изоляция для приезжих: нет

Масочный режим: обязательный

Гостиницы и музеи: работают

Коронавирус в Переславле-Залесском

Заболели: 527

Самоизоляция: для лиц, старше 60 лет. Рекомендации

Изоляция для приезжих: нет

Масочный режим: обязательный

Гостиницы и музеи: работают

Власти Ярославской области серьезно взялись на борьбу с коронавирусом. Накануне в оперштабе сообщили, что в ближайшее время в местах, где массово собираются люди, пройдут внеплановые проверки. Будут смотреть, как народ соблюдает масочный режим. И не удивительно, за прошедшие сутки в регионе снова выявили больше 100 заразившихся. На этот раз их 104.

Не спокойно и в Ростове Великом и Переславле-Залесском. В обоих городах с начала пандемии уже за 500 заразившихся. А масочный режим касается и туристов. Так что если соберетесь посмотреть на местные достопримечательности, не забудьте про меры безопасности. Иначе можно нарваться на штрафы.

Коронавирус в Сергиевом Посаде: правила Московской области

Заболели: 2796

Самоизоляция: для лиц старше 60 лет. Рекомендации

Изоляция для приезжих: нет

Масочный режим: обязательный

Гостиницы и музеи: открыты (до 21 октября)

Подмосковье – один из самых небезопасных регионов России по коронавирусу. Он постоянно входит в топ-3 по количеству новых случаев за сутки. Вот и за прошлые 24 часа Московская область оказалась на третьем месте. Там выявили 466 новых заразившихся. Таким образом, общее количество заболевших – 80 951. В Сергиевом Посаде – 2 796 (за последние сутки прибавилось восемь пациентов с COVID-19).

При этом в Подмосковье с 21 октября вводят серьезные ограничения. Запрещают массовые спортивные мероприятия, выставки, ограничивают работу некоторых учреждений культуры, жителям рекомендуют притормозить с празднованиями свадеб и юбилеев.

Коронавирус в Костроме: правила Костромской области

Заболели: 3191

Самоизоляция: для лиц, старше 60 лет. Рекомендации

Изоляция для приезжих: нет

Масочный режим: обязательный

Гостиницы и музеи: работают

Растет число заболевших за сутки и в Костромской области. За предыдущие 24 часа там зафиксировали 99 новых случаев. Это новый рекорд за все время с начала пандемии. При этом в областной столице +66 заразившихся. Всего же по региону с начала пандемии 5 989 человек, у которых подтвердили коронавирус.

Туристическая инфраструктура пока работает, однако не исключено, что если количество заболевших продолжит так стремительно расти, власти начнут вводить ограничения.

Коронавирус в Иванове: правила Ивановской области

Заболели: 3983

Самоизоляция: для лиц с хроническими заболеваниями. Обязательна

Изоляция для приезжих: 14 дней или справка в течение трех дней, кроме организованных групп на теплоходах

Масочный режим: строгий, обязательный для всех

Гостиницы и музеи: работают

В Ивановской области 97 новых случаев заражения COVID-19. Общее количество заболевших – 10 161. В областной столице 31 новый случай. Общее число заразившихся в Иванове с начала пандемии – 3 983.

В городе и регионе продолжают работать рестораны, кафе, гостиницы и музеи. Однако всех приезжих отправляют на самоизоляцию. На ней они должны провести 14 дней. Исключение сделают только для прибывших на теплоходах в составах групп.