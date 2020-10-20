Коронавирус в городах Золотого Кольца, последние новости на 20 октября 2020 года

Туристическая инфраструктура в Суздале работает, однако масочный режим никто не отменял.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Туристическая инфраструктура в городах Золотого кольца все еще работает. Однако есть и свои нюансы. Например, в Иванове, если вы прибыли не на теплоходе в составе группы, придется посидеть на самоизоляции 14 дней, а в Подмосковье с 21 октября введут дополнительные ограничения. Расскажем вам последние новости про коронавирус в городах Золотого кольца и действующие там ограничения на 20 октября 2020.
Коронавирус в Суздале: правила Владимирской области
Заболели: 199
Самоизоляция: для лиц, старше 65 лет. Рекомендации
Изоляция для приезжих: нет
Масочный режим: обязательный
Гостиницы и музеи: работают
Количество заболевших коронавирусом во Владимирской области растет. Накануне COVID-19 побил суточный рекорд этой осени по количеству новых случаев заражения. Заболевших стало на 82 человека больше. В Суздале, правда, ни одного нового случая за сутки не выявили.
Тем временем по региону с начала пандемии коронавирус подхватили 8 508 человек. Из них 199 – в Суздале.
По области продолжают создавать дополнительные койки для пациентов с COVID-19. Накануне в оперштабе сообщили, что развернули еще 70 мест.
- В областном центре специализированных видов медицинской помощи дополнительно развернуто 50 коек, еще 20 мест открыто в Муромской городской больнице №3. При этом специализированные койки в Муроме также рассчитаны для тех, кому требуется хирургическое вмешательство. Ранее пациенты со всей области, нуждающиеся в хирургическом лечении, направлялись во Владимир – в городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи, - уточнили в оперштабе.
Музеи, рестораны, гостиницы во Владимирской области и в Суздале в частности работают, однако масочный режим никто не отменял.
Коронавирус в Ростове Великом: правила Ярославской области
Заболели: 599
Самоизоляция: для лиц, старше 60 лет. Рекомендации
Изоляция для приезжих: нет
Масочный режим: обязательный
Гостиницы и музеи: работают
Коронавирус в Переславле-Залесском
Заболели: 527
Самоизоляция: для лиц, старше 60 лет. Рекомендации
Изоляция для приезжих: нет
Масочный режим: обязательный
Гостиницы и музеи: работают
Власти Ярославской области серьезно взялись на борьбу с коронавирусом. Накануне в оперштабе сообщили, что в ближайшее время в местах, где массово собираются люди, пройдут внеплановые проверки. Будут смотреть, как народ соблюдает масочный режим. И не удивительно, за прошедшие сутки в регионе снова выявили больше 100 заразившихся. На этот раз их 104.
Не спокойно и в Ростове Великом и Переславле-Залесском. В обоих городах с начала пандемии уже за 500 заразившихся. А масочный режим касается и туристов. Так что если соберетесь посмотреть на местные достопримечательности, не забудьте про меры безопасности. Иначе можно нарваться на штрафы.
Коронавирус в Сергиевом Посаде: правила Московской области
Заболели: 2796
Самоизоляция: для лиц старше 60 лет. Рекомендации
Изоляция для приезжих: нет
Масочный режим: обязательный
Гостиницы и музеи: открыты (до 21 октября)
Подмосковье – один из самых небезопасных регионов России по коронавирусу. Он постоянно входит в топ-3 по количеству новых случаев за сутки. Вот и за прошлые 24 часа Московская область оказалась на третьем месте. Там выявили 466 новых заразившихся. Таким образом, общее количество заболевших – 80 951. В Сергиевом Посаде – 2 796 (за последние сутки прибавилось восемь пациентов с COVID-19).
При этом в Подмосковье с 21 октября вводят серьезные ограничения. Запрещают массовые спортивные мероприятия, выставки, ограничивают работу некоторых учреждений культуры, жителям рекомендуют притормозить с празднованиями свадеб и юбилеев.
Коронавирус в Костроме: правила Костромской области
Заболели: 3191
Самоизоляция: для лиц, старше 60 лет. Рекомендации
Изоляция для приезжих: нет
Масочный режим: обязательный
Гостиницы и музеи: работают
Растет число заболевших за сутки и в Костромской области. За предыдущие 24 часа там зафиксировали 99 новых случаев. Это новый рекорд за все время с начала пандемии. При этом в областной столице +66 заразившихся. Всего же по региону с начала пандемии 5 989 человек, у которых подтвердили коронавирус.
Туристическая инфраструктура пока работает, однако не исключено, что если количество заболевших продолжит так стремительно расти, власти начнут вводить ограничения.
Коронавирус в Иванове: правила Ивановской области
Заболели: 3983
Самоизоляция: для лиц с хроническими заболеваниями. Обязательна
Изоляция для приезжих: 14 дней или справка в течение трех дней, кроме организованных групп на теплоходах
Масочный режим: строгий, обязательный для всех
Гостиницы и музеи: работают
В Ивановской области 97 новых случаев заражения COVID-19. Общее количество заболевших – 10 161. В областной столице 31 новый случай. Общее число заразившихся в Иванове с начала пандемии – 3 983.
В городе и регионе продолжают работать рестораны, кафе, гостиницы и музеи. Однако всех приезжих отправляют на самоизоляцию. На ней они должны провести 14 дней. Исключение сделают только для прибывших на теплоходах в составах групп.