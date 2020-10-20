Экологично: проект тольяттинских химиков признали лучшим международным

Пуск новой установки позволил обеспечить на тольяттинской площадке экологически чистое и безопасное производство. Фото ПАО «КуйбышевАзот».

ПАО "КуйбышевАзот" стало победителем Всероссийского конкурса «Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость- 2019» в номинации «Лучший международный проект». Об было официально объявлено в рамках съезда российского союза промышленников и предпринимателей, который прошел в формате видеоконференции.

- Для нашего предприятия и всего трудового коллектива победа во всероссийском конкурсе – это признание того факта, что мы движемся в правильном направлении, развивая и модернизируя производство, - отметил генеральный директор ПАО "КуйбышевАзот" Александр Герасименко. - Сотрудничество с ведущими мировыми производителями по этому направлению позволяет нам привлекать современные технологии, внедрение которых обеспечивает экологически чистое и безопасное производство.

Предприятие представило на конкурс проект производства аммиака мощностью 1340 тонн/сутки. Он реализован совместно с компанией Lindeпо технологии, ранее не применявшейся в России. Пуск уникальной установкив 2018 году позволил обеспечить экологически чистое и безопасное производство с низким уровнем потребления ресурсов, соответствующим лучшим мировым аналогам. Технологический процесс LACTM (LindeAmmoniaConcept), правообладателем которой является LindeGroup, – кратчайший путь получения аммиака, исключающий три каталитических процесса. При его применении производство ведется при более низкой температуре и требует в два раза меньше катализаторов. Как следствие, технология позволяет значительно сократить выбросы парниковых газов, расходы сырья и энергоресурсов. В России аналогов установки нет.

Аналогов тольяттинской установки в России нет. Фото ПАО «КуйбышевАзот».

- Для нас большая гордость стать победителями всероссийского конкурса в номинации «Лучший международный проект», - сказал вице-президент по развитию бизнеса в России и странах СНГ АО «Линде Газ Рус» Томас Хилкер. - Это высокое признание было заслужено профессиональной командой специалистов «KуйбшевАзота» и компании Linde. Linde является лидирующей газовой и инжиниринговой компанией в мире. Все это, в сочетании с нашим опытом инвестирования на российском рынке, сделало инвестиции в завод по производству аммиака успешными. Полученная награда очень ценна для нас и дает мотивацию для реализации новых проектов на территории Российской Федерации.

Для «КуйбышевАзота» это не первая победа в данном конкурсе. В 2017 предприятие стало обладателем Гран-при, представив лучший проект по импортозамещению.

НАША СПРАВКА

Проект «Производство аммиака мощностью 1340 тонн/сутки (489 100 тонн/год) на производственной площадке ПАО «КуйбышевАзот» совместно с компанией Linde» стартовал в 2013 году в рамках совместного предприятия ООО «Линде Азот Тольятти». Доля LindeGroup и ПАО «КуйбышевАзот» в уставном капитале составила 50%, а общий объем инвестиций – 20 млрд. рублей.