Под Вологдой в реку упал 4-местный вертолет

Под Вологдой упал вертолет в реку Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Вологодской области 20 октября случилось ЧП. О падении вертолета в реку около поселка Бобровское Нюксеновского района стало известно в полдень. Как рассказали корреспонденту «КП» в местном управлении МЧС, вызов поступил на пульт дежурному в 12.10. Звонили жители деревни, которая находится рядом с рекой, над которой и летел 4-местный «Робинсон». По предварительной версии, вертолет мог задеть провода и из-за этого потерять управление и высоту.

- Вертолет упал в реку Сухону, на место у нас сразу направились опергруппа главного управления и спасатели.

Место, где случилось ЧП

Как отметили в пресс-службе управления, информация о пострадавших появится после того, как спасатели доберутся до места. По данным очевидцев, которые написали о ЧП в социальных сетях, вертолет сносит вниз по течению, в нем может находиться человек - по всей видимости, пилот.

По последним данным от спасателей, в вертолете нашли два тела. Вертолет летел из Вологды в Великий Устюг, машина принадлежала компании, занимающейся перевозками, - вертолетному такси «Аэросоюза».

Информация об обстоятельствах ЧП будет обновляться.