Гендиректор вотчины Деда Мороза погиб в рухнувшем в реку вертолете

В рухнувшем в воду вертолете мог находиться глава компании Деда Мороза. Фото: ГУ МЧС

Гендиректор вотчины российского Деда Мороза Олег Васильев мог погибнуть в вертолете, который рухнул в реку Сухону около населенного пункта Бобровское. Он возвращался с совещания у губернатора Вологодской области в Великий Устюг. По предварительным данным, в вертолете было четыре человека: сам Васильев, который ранее был заместителем губернатора региона, Сергей Мозер - президент вертолетной компании «Аэросоюз», которой и принадлежала воздушная машина,а также женщина и пилот.

- На месте крушения из воды извлекли труп мужчины, также на месте найден женский паспорт, поиск тела продолжается. Сейчас ведутся работы по пришвартованию вертолета, который сразу после падения начал плыть вниз по течению, к берегу, - сообщили в МЧС.

На месте развернут оперативный штаб под начальством руководителя ГУ Василия Балчугова. Официальной информации о личности погибшего пока нет, однако в администрации губернатора, а также в самой компании в Великом Устюге подтвердили - Васильев был в вертолете.

Спасатели МЧС продолжают поиски. Фото: ГУ МЧС

Также известно, почему Васильев возвращался в Великий Устюг. Два часа назад у губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова на странице появилась информация о встрече с гендиректором главной резиденции Деда Мороза. Олег Васильев рассказал о работах, которые сейчас здесь ведутся, а также о вариантах новогодней программы. Также на встрече шла речь о развитии проекта Вотчины и поиске инвесторов.

После совещания Олег Васильев отправился в Устюг на вертолете Робинсон, который принадлежал «Аэросоюзу» - воздушному такси. С ним был и президент компании, которая, возможно, собиралась инвестировать средства в развитие вотчины. Вертолет в процессе передвижения зацепился за ЛЭП и рухнул в воду.

Сейчас на месте работают сотрудники МЧС, спасатели. В трех населенных пунктах из-за аварии ЛЭП нет электроэнергии.