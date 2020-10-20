В регионе похолодает Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики дали точный прогноз и рассказали, какой будет погода в Самаре и области на 21 октября 2020 года. В этот день будет достаточно облачно, но солнце будет появляться - но ненадолго.

А еще в этот день осень практически впервые покажет свою подлинную сущность. Пойдет небольшой дождь и мокрый снег - все это способно разочаровать горожан и вызвать депрессивное настроение.

Температура опустится до +5 +7 градусов. При этом в ночь до этого будет уже 0 градусов, а на следующую ночь будет от 0 до -5 градусов. Местами температура опустится до -10 градусов.

Также днем в среду местами по области усилится ветер до 15-18 метров в секунду, синоптики даже объявили желтый уровень опасности. Дуть ветер будет с северо-запада.

В следующие дн ночью будет сильно холодать, заморозки до -10 станут постоянными. В четверг будет сухо, а вот в пятницу снова пойдет мокрый снег и небольшой дождь, все осадки выпадут в умеренных количествах.