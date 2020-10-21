У «Шахтера» не сыграют 9 футболистов, зато у «Реала» все в строю, кроме Азара и Рамоса. Фото: twitter.com/realmadriden.

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов в Мадриде сойдутся чемпион Испании и чемпион Украины – «Реал» примет донецкий «Шахтер». Эти команды угодили в очень непростую группу c «Интером» и «Боруссией» их Менхенгладбаха. Так что борьба за две путевки в плей-офф будет жаркой.

«Шахтер» прибыл в Мадрид сразу без нескольких игроков – у «горняков» нашли коронавирус. Не помогут украинской команде в этом матче аж девять футболистов - Кривцов, Мораес, Тайсон, Болбат, Партрик, Коваленко, Матвиенко, Исмаили и Степаненко.

У «Реала» потери не такие массовые. Не сыграют капитан Серхио Рамос и Эден Азар.

В прошлом туре Ла Лиги подопечные Зинедина Зидана неожиданно уступили новичку «Кадису» 0:1. Впрочем, в «Шахтере» не считают, что этот матч говорит, что у «Реала» есть какие-то проблемы. «Горняки» настраиваются на поединок серьезно.

Статистика личных встреч Реал Мадрид – Шахтер в Лиге чемпионов склоняется в сторону «сливочных». Команды встречались два раза и оба раза «Реал» побеждал. Случилось это в 2015 году. Причем в обеих встречах мадридцы забили по четыре гола, обыграв «Шахтер» дома 4:0, а на выезде 4:3.

Прогнозы букмекеров на матч Реал Мадрид – Шахтер 21 октября 2020 говорят о том, что хозяева предстоящей встречи безусловные фавориты. Коэффициенты на победу команды Зидана – около 1.3. На победу «Шахтера» дают 11.5.

Стартовые составы на игру Реал Мадрид – Шахтер огласят примерно за час до начала встречи. Матч Реал Мадрид – Шахтер 21 октября 2020 начнется в 19:55 по московскому времени.

Прямую трансляцию матча Реал Мадрид – Шахтер можно посмотреть 21 октября 2020 на телеканале «Матч! Футбол 2».

Онлайн-трансляция матча Реал Мадрид – Шахтер на сайте KP.RU начнется примерно за два часа до старта поединка. Вы можете следить за ней, параллельно смотря телетрансляцию и не обновляя страницу.