«А кроватка у нее стояла на балконе»: соцслужбы рассказали, как проверяли семью, где 2-летнюю девочку забили до смерти

Девочку била за каждый проступок, а она просто жаждала внимания и любви Фото: Соцсети

В Тольятти продолжают расследовать убийство двухлетней девочки. Мать и отчим крохи на скамье подсудимых. На последнем заседании выясняли, почему никто из кураторов семьи и представителей соцслужбы не заметил опасности для малышки.

"Перестала пить, нашла работу"

Татьяна Т. – сотрудник тольяттинского центра соцобслуживания, невысокая миловидная женщина с тихим голосом. Семью Проскуриных она курировала около года. Теперь она пытается объяснить в суде, как за это время можно было не заметить, что ребенка бьют:

- Я сама много раз думала об этом, анализировала, вспоминала, - признается женщина. – Сначала же все было хорошо: когда Зинаида и Антон съехались и поженились, она нашла работу, сходила к психологу, наркологу, встала с дочкой на очередь в детский садик.

Было это осенью 2018 года. В детский сад маленькая Ксюша начала ходить в декабре. В общей сложности пробыла там дней 10, потом «заболела», и больше ее там не видели.

Знакомые семьи ранее рассказывали: примерно в это время малышка «упала» с качелей вниз головой – так, что под глазами у нее проступили синяки. На Новый год родители разрисовали ей лицо аквагримом, чтобы ничего не было заметно. Среди «своих» поползли слухи: не в падении дело. Но никто никому ничего не сказал.

Напомним, Ксюша – дочка Зинаиды от прошлого мужа. Вскоре после брака с Антоном Проскуриным, они узнали, что ждут ребенка. Женщина говорила, что именно в этот момент отношение мужчины к падчерице изменилось: он часто кричал и «воспитывал» девочку тумаками.

Малышка погибли, а ее мама и отчим сейчас - на скамье подсудимых Фото: Соцсети

"Собирались объявить в розыск"

Проверяющие ничего этого не видели. Семью навещали в начале декабря 2018, когда девочка еще была в порядке. В следующий раз должны были прийти весной, но Проскурины сменили номера телефонов и уехали жить на другую квартиру, Зинаида перестала появляться в женской консультации. Семью собирались объявить в розыск через полицию, но женщина сама связалась с куратором, отчиталась, что все у них хорошо.

- В апреле я пришла к их дому без предупреждения. Позвонила Зинаиде, она сказала, что лежит в больнице на сохранении, а Ксюша – с Антоном. Я постучала в дверь, которая преграждала путь в их «карман» на лестничной площадке, мне никто не открыл, и я ушла. Наверное, это было моим упущением, - вспоминает Татьяна Т. – Но я никогда не видела на девочке никаких следов насилия.

Были свои странности, признала женщина во время судебного заседания. При проверяющих первое время ребенок бегал в маечке без трусиков, а потом – в одежде, которая полностью закрывает руки и ноги. Детская кроватка, которая вроде как предназначалась ей, стояла почему-то на балконе. А еще Антон Проскурин постоянно спрашивал: зачем их проверяют и долго ли будут надоедать своими визитами.

К сожалению, такое внимание со стороны надзорных органов не спасло Ксюшу. Синяки, сломанная рука, разбитые губы – все это оказалось вне зоны их внимания. А в ночь с 8 на 9 июня прошлого года малышку просто забили до смерти. Вину в убийстве малышки взял на себя Антон Проскурин, его сейчас судят за убийство, истязание и причинение травм несовершеннолетней.

Сегодня же стартуют заседания и по делу Зинаиды Проскуриной – следователи смогли найти доказательства, что она не только не защищала дочь от супруга, но и сама жестоко издевалась над ней.

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