Забил до смерти за то, что не дошла до туалета? В Тольятти расследуют зверское убийство 2-летней девочки

С шокирующим преступлением разбираются правоохранители Автомобильной столицы страны. 9 июня в квартире дома на бульваре Курчатова в Тольятти до смерти забили 2-летнюю Ксюшу. Лицо и тело девочки оказалось все покрыто гематомами, шансов на жизнь у нее не оставалось.

— Смерть наступила в результате черепно-мозговой травмы, полученной после удара рукой, — рассказали корреспонденту «Комсомольской правды — Самара» силовики. — 10 июня в Следственном комитете возбудили уголовное дело по факту убийства малолетнего.

Кому и зачем лишать жизни беззащитного ребенка? Ксения жила по вышеуказанному адресу с 24-летней мамой Зинаидой, ее 40-летним мужем Антоном П. и сводным братиком, которому нет и месяца. На первый взгляд, в семье были нормальные отношения. Правда, пару часто замечали за употреблением спиртного.

Знакомым семьи казалось, что отчима и падчерицы хорошие отношенияФото: соцсети

По словам местных жителей, девушка работает продавцом в пивном магазине. В момент трагедии дома она не находилась. Пришла со смены поздно вечером и, как говорят, не сразу обратила внимание на то, что дочь не дышит.

С Антоном Зинаида познакомилась несколько лет назад. 1 августа 2018 года они поженились. Мужчина трудился в одной из местных частных охранных организаций.

С дочерью супруги охранник ладил. По крайней мере, никаких жалоб в специальные службы ни от соседей, ни от матери не поступали. Между тем, теперь в социальных сетях тольяттинцы заявляют, отчим девочку воспитывал слишком строго и не всегда словами.

Именно Антон и стал главным подозреваемым. Причина, по которой взрослый ЧОПовец избил ребенка своей жены, шокирует.

— Рассказывают, что отчим девочку избил за то, что она не успела дойти до туалета. Один из ударов оказался смертельным. В квартире в этот момент находился также младший сын Антона и Зины. Ксюшу избивали постоянно, — делится с «Комсомолкой» версией Татьяна (имя изменено), знакомая с ситуацией.

Мужчина в последнее время работал в ЧОПФото: соцсети

Согласно официальной версии, злоумышленник во время избиения падчерицы находился в состоянии алкогольного опьянения. Его в кратчайшие сроки поймали сотрудники патрульно-постовой службы полиции.

— Подозреваемый нанес падчерице множество ударов по голове. От полученных повреждений девочка скончалась. Во время происшествия мать находилась на работе, а когда вернулась вызвала бригаду скорой медицинской помощи, но спасти ребёнка уже не удалось, - отмечают в СУ СК Самарской области. - Судом мужчина арестован на два месяца. В ходе допроса он полностью признал свою вину. Расследование уголовного дела продолжается.

Сегодня с погибшей простились родные, близкие и просто неравнодушные тольяттинцы. В октябре Ксюше могло исполниться 3 года.

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