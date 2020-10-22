Свежие новости о «Крыльях Советов» на 22 октября 2020: самарцы пробились в 1/8 финала кубка, но потеряли в цене

Больше всех в составе «Крыльев» потерял в цене Мехди Зеффан. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» прошли в следующий этап Кубка России по футболу. Самарцы – единственный (по крайней мере, пока) клуб, который не представляет РПЛ в 1/8 финала турнира. Рассказываем о свежих новостях из жизни «Крыльев Советов» на 22 октября 2020.

Единственные не из РПЛ

«Крылья Советов» пробились в плей-офф Кубка России по футболу. Вчера, 21 октября, самарцы крупно обыграли представителя Премьер-лиги волгоградский «Ротор» 3:0. В двух играх группового этапа турнира подопечные Игоря Осинькина набрали шесть очков и заняли первое место в группе с «Ротором» и ставропольским «Динамо».

Матчи 1/8 финала кубка пройдут весной. Сейчас определились 15 из 16 участников плей-офф. Отметим, что из них только «Крылья» не представляют РПЛ.

Соперник самарцев по 1/8 финала определится позже.

«Крылья» потеряли в цене

Transfermarkt опубликовал промежуточные обновления рыночных показателей для команд ФНЛ. «Крылья» с начала сезона в сумме потеряли 4% от стоимости состава. Раньше игроки самарцев стоили 18,5 млн евро, теперь – 17,8 млн.

Сразу пять футболистов «Крыльев Советов» оказались в десятке антирейтинга по потере стоимости. Возглавил его алжирский защитник волжан Мехди Зеффан. Он потерял 300 тысяч евро и теперь стоит 1,2 млн.

Следом идут Никита Чернов (-300 тысяч, 1,5 млн), Максим Канунников (-200 тысяч, 1 млн), Дмитрий Комбаров (-150 тысяч, 650 тысяч). Они занимают 2-4 места. На шестой строчке расположился Максим Карпов, который потерял 100 тысяч евро и теперь стоит 800 тысяч.

Иван Сергеев добрался до миллиона

Но есть и те, кто прибавил в цене. Например, лидер гонки бомбардиров ФНЛ Иван Сергеев. Нападающий перешел в «Крылья» это трансферное окно и уже успел наколотить 13 голов. С начала сезона он прибавил 250 тысяч и теперь стоит 1 млн евро.

Также в топ-10 по росту рыночной стоимости попал другой игрок «Крыльев» - Егор Голенков. Воспитанник самарского футбола подрос в цене на 100 тысяч и стоит 400 тысяч евро.

Свой следующий матч «Крылья Советов» сыграют в рамках 17 тура ФНЛ против «Факела» в Воронеже. Игра пройдет в субботу, 24 октября, и начнется в 18:00 по самарскому времени.