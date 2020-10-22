5 миллионов за счастье с мужем: гадалку, обманывавшую россиянок, посадили на три с половиной года

Светлана Волошина признала свою вину и раскаялась Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре поставили точку в деле 26-летней Светланы Волошиной из села Большая Каменка. Цыганка прославилась на всю страну. Она обманывала женщин из разных уголков России, обещая им с помощью магии вернуть любимых и наладить личную жизнь.

Заманивала жертв девушка в инстаграме. У нее был «профессиональный» аккаунт «Anna_belaya_magiya». Услуги на нем предлагались заманчивые, особенно для людей наивных и потерявших всякую надежду — гадание на картах ТАРО, организация общения с умершими родственниками, приворот и прочее.

Обращались многие, но потерпевших в итоге оказалось трое — 29-летняя Ева Семенова из Магадана, 42-летняя Наталья Царицына из Коврова и ее ровесница Наталья Петрова из Кемерова (все фамилии изменены). В общей сложности дамы потеряли более 5,3 млн рублей.

— Еве Волошина, представлявшаяся сначала Анной, а потом Снежаной, «нагадала» на скорую смерть и под предлогом помощи в сохранении жизни выманила у нее почти 295 тысяч рублей. Царицыной требовалось вернуть мужа. За это она отдала более 331 тысячи рублей. Петрова из Кемерова отдала Светлане 4 695 700 рублей. Она тоже хотела наладить отношения с супругом, — рассказывали «КП-Самара» правоохранители.

Женщина оказывала "магические услуги" на любой вкус Фото: соцсети

Лжеведунье переводили как наличные, так и драгоценности. Тратила она их на себя и на 8-летнюю дочку, которую воспитывала одна. Ни одной из свои клиенток Анна-Снежана-Светлана не помогла. Не умела.

Подозреваемую задержали зимой 2020 года после обращения Натальи Петровой, отдавшей больше всех. Отнекиваться обманщица не стала. На нее возбудили уголовное дело факту мошенничества в особо крупном размере.

— Суд признал подсудимую виновной и, принимая во внимание наличие смягчающих наказание обстоятельств — наличие ребенка, признание вины и раскаяние в содеянном, состояние здоровья отца, явка с повинной и активное способствование раскрытию и расследованию преступления — назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 3 с половиной года, — сообщили в прокуратуре региона.

Волошину отправили в колонию общего режима. Приговор уже вступил в законную силу.

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