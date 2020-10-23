Здесь и сейчас! Можно ли сразу после удаления зуба установить имплантат?

За один визит пациенты могут восстановить здоровый вид улыбки

Одномоментная имплантация все больше и больше набирает обороты. Еще бы! При восстановлении зубов в зоне улыбки, там, где важно не только здоровье, но и красота, одномоментная имплантация просто незаменима. Используя этот тип восстановления зубов, врачи могут сразу же после удаления зуба на его место установить имплантат. Все это происходит буквально за один визит к врачу.

Улыбка без компромиссов

Существует несколько видов дентальной имплантации:

Отсроченная имплантация

Установка в два этапа. При этом варианте после удаления зуба, десна в том месте, где только что был удален зуб, ушивается. Последующая имплантация в этой зоне возможна только после полного заживления костной ткани и мягких тканей

Одномоментная имплантация

Этот вид дентальной имплантации подразумевает установку имплантата после удаления зуба с установкой формирователя десны, что позволяет сохранить естественный и аккуратный внешний вид мягких тканей там, где установлен имплантат.

Одномоментная имплантация с немедленной нагрузкой. Сегодня это наиболее эффективный вариант с точки зрения эстетики. Благодаря данному методу имплантации этого типа всего за одно посещение пациенты могут восстановить здоровый вид улыбки. Ни одного дня с «дыркой» в зубном ряду! Имплантат с немедленной нагрузкой устанавливается на место удаленного зуба вместе с временной коронкой. Когда имплантат приживается, временную коронку заменяют на постоянную.

Азизов Камран Намигович, стоматолог-хирург, стоматолог-имплантолог клиники «Эденталь»

КОМПЕТЕНТНО

Азизов Камран Намигович, стоматолог-хирург, стоматолог-имплантолог клиники «Эденталь»:

- Сейчас дентальная имплантация, или, говоря простым языком, зубная имплантация – одно из наиболее развитых и детально изученных направлений в стоматологии. Имплантаты на сегодняшний день обладают высоким качеством. Являются тщательно протестированными, сертифицированными продуктами.

Предварительная диагностика перед хирургическим вмешательством осуществляется на высшем уровне. С каждым годом тех, кто хочет вернуть улыбке красоту или заменить зубные протезы на имплантаты, все больше. Наши пациенты - люди от 22 лет и до глубокой старости. Есть разные виды дентальной имплантации. Если речь идет о фронтальной группе зубов, то желательно, если ситуация позволяет, все делать за один этап. Это будет легче для пациента, и эстетический результат будет выше. Одномоментная имплантация проходит в один хирургический этап, за один визит пациент сразу получает временный зуб. Есть и другие виды имплантации, например, отсроченная. В этом случае нам приходится сначала удалить зуб, подождать от 4 недель до 4 месяцев, в зависимости от состояния, а лишь затем установить имплантат. Этот вариант актуален в том случае, если есть противопоказания к одномоментной имплантации. И посетить врача придется минимум 2-3 раза.

В клинике «ЭДЕНТАЛЬ» к каждому пациенту индивидуальный подход. Специалисты подскажут, какой способ имплантации подойдет в каждом конкретном случае.

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