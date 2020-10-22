Необязательная ничья. Пять простых выводов из матча Вольфсберг - ЦСКА 22 октября 2020 года

Игорь Акинфеев несколько раз выручил свою команду Фото: c cайта ПФК ЦСКА.

У ЦСКА сильный состав и уверенность в своих силах

Первый гол в игре ЦСКА забили на пятой минуте. Это говорит о том, что команда очень уверенно выходит на игру, с первых же минут идет к чужим воротам, не задерживаясь на своей половине поля и не думая лишних мыслей. Скамейка у Ганчаренко не большая в том числе из-за проблем некоторых оставшихся домов игроков, но выбирать ему есть из чего. В составе сильные и умелые игроки, которые готовы бежать вперед, искать брешь в обороне соперника. Но вот вопрос- всегда ли они готовы доводить дело до конца? Хороший потенциал у Эджуки, на 56 минуте он все сделал, чтобы вывести команду вперед, с двумя защитниками разделался, поставил Кофлера на колени и промахнулся. Вот на такими моментами нужно работать, чтобы двигаться в Лиге Европы.

Адольфо Гайч хорошее приобретение. Ждем новых подвигов

Быстрый гол армейского новичка, который впервые вышел в стартовом составе, доказал, что Ганчаренко сделал правильный выбор. На пятой минуте Адольфо точно пробил из-за пределов штрафной, получив отличный мяч от Влашича и обманув защитников соперника.

Это первый гол 21-летнего арегнтинца, который недавно перешел в ЦСКА из Сан-Лоренсо. Там он долго сидел в карантине. Поэтому Ганчаренко выпускает его понемногу. Полчаса в прошлой игре он был, в этот раз - час, и меняет его Федор Чалов .

Над защитой армейцам еще нужно поработать. Васину справа не место

Васин в этой игре начал на позиции правого полузащтника, очень нетипичной дял себя. Уже в начале второго тайма его поменял Ганчаренко на Дзагоева. Таким образом тренер не одобрил выстроенную новую схему - видимо, в эту сторону больше экспериментов не будет. К тому же гол в ворота СКА с пенальти в конце 1 тайма результат общей ошибки Васина и Двеева, которые нападающего соперника не поделили.

Много фолов и куча желтых. Нужно играть спокойнее?

Не слишком хорошие мысли навевает обилие фолов и желтых карточек В первом тайме ЦСКА получили три горчичника, при это для Васина желтая закончилась пенальти и это нарушение было совсем необязательным. И уже за первые десять минут второго тайма армейцы забрали две желтые. Фолит Обляков, затем желтую показывают Зайнутдинову, потом Эджуки решает, что именно с горчичника стоит начинать игру.

Выигрывать можно. Акинфеев поможет

В целом результат 1:1 нельзя считать неудачным. Вольфсберг показал хорошую форму, и армейцы в целом продемонстрировали, что могут противостоять такой команде. Но если соперник будет сильнее - ожидания непонятны.

Игорь Акинфеев готов спасать свою команду от сербезных опасностей, но и от обороны он ждет большего понимания. Смогут ли коллеги ему это организовать - вопрос опыта. И подготовки к визиту Вольфсберга в Москву в декабре. По крайней мере, нужно избавляться от этих случайностей вроде промахнувшегося Эджуке на 56 минуте, или же поскользнувшегося Чалова на последних минутах. Иначе о Лиге Европы придется забыть.