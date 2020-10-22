ЦСКА быстро забили, но потом чувствовали себя не очень уверенно Фото: сайт ПФК ЦСКА.

Первый тайм сразу начался очень жестко. Буквально пять минут понадобилось ЦСКА, чтобы организовать первую голевую атаку, которая закончилась забитым мячос. Отметился голом новичок армйцев Гайч, с подачи Влашича, который аккуратно обвел соперника и положил прямо в ногу коллеге по команде. Адольфо из-под ноги защитника отправил мяч в дальний угол.

Затем прессинг от ЦСКА, сменялся прессингом от Вольфсберга. Казалось, москвичи сильнее, однако армейцы много фолили, жестко играя. 1 желтую карточку полчили хозяева, две гости. А на 42 минуте случилось непоправимое.

Дивеев в обороне передает Васину нападающего, а тот не успевает соориентироваться и фолит в штрафной на Йовеловиче. Судья показывает на 11-метровую отметку. И с пенальти сравнивает счет Линдль. Для австрийцев эта фигура достаточно известная и даже легендарная. С таким счетом команды и ушли на перерыв.

Второй тайм начался с двойной замены: на поле вышли Эджуки и Дзагоев, а ушли Васин, ставший невольным виновником забитого москвичам гола, и Тикнизян. Эджуки решил начать с желтой каточки: буквально за десять минут сразу два горчичника получили армейцы. Обляков, Эджуки и Зайнутдинов зарабатывают "горчичники". Но на 56 минуте Эджуки пытается быть полезным, почти организовал он гол, обвел двоих соперников, на колени поставил вратаря - и промахнулся.

До конца игры ЦСКА очень старались попасть к воротам соперника. Были и попытки достать соперника с угловых, и подойти поближе. Ошибки, сорвавшиеся с ноги мячи - но вот голов больше не было. Так и завершилась игра с ничейным результатом.

Теперб ЦСКА встретится с Динамо Загреб 29 октября, с Фейенордом 5 ноября, а 3 декабря Вольфсберг приедет в гости в Москву.

ЦСКА могли бы выиграть, но не слишком хорошо вышло

СТАТИСТИКА ИГРЫ ВОЛЬФСБЕРГ - ЦСКА 22 октября 2020 года в 1 туре Лиги Европы

Счет: 1:1 (1:1)

Составы команд

ЦСКА

Акинфеев, Васин, Дивеев, Магнуссон, Зайнутдинов, Кучаев, Марадишвили, Обляков, Тикнизян, Влашич, Гайч

Запасные: Тороп, Дзагоев, Ахметов, Бистрович, Шкурин, Чалов, Эджуке

Вольфсберг

Александр Кофлер, Джонатан Шерцер, Доминик Баумартнер, Лука Лочошвили, Михаил Новак, Кристофер Верницниг, Майкл Лиендл, Марио Лейтгеб, Маттеус Тафернер, Шейку Дьен, Деян Йовелич.

Запасные: Скубль, Вилгут, Солдо, Стратцниг, Павелич,Рник, Перич, Тауххамер, Шмербек, Перетц, Ходжич

Нарушения:

1 тайм: 10" Верницниг, 18" Влашич, 28"Тикнизян, 41" Влашич

2 тайм: 52" Зайнутдинов, 53" Обляков 54' Эджуке