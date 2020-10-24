Скорую ждут часами, для выздоравливающих готовят санатории: последние новости про коронавирус в Самарской области на 24 октября

В первую очередь скорая едет к пациентам с инфарктами и инсультами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коронавирус в Самарской области не сдает позиции. Сообщения о новых заболевших с подтвержденным и неподтвержденным диагнозом, с ОРВИ и внебольничной пневмонией поступают отовсюду. Власти призывают самарцев делать прививки от гриппа, чтобы обезопасить организм от одновременного заражения двумя опасными инфекциями, а также неукоснительно соблюдать все меры профилактики. Рассказываем последние новости про коронавирус в Самарской области на 24 октября 2020 года.

Самара в лидерах

За минувшие сутки диагноз «коронавирус» в Самарской области подтвердился у 144 новых пациентов. Из них 65 обнаружены в областном центре. Также немало новых больных с коронавирусом нашли в Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевске – 17, 10 и 9 человек соответственно. Семь новых подтвержденных диагнозов в Безенчукском районе, пять – в Сергиевском, п четыре – в Большеглушицком и Большечерниговском. В остальных городах и районах новых заболевших незначительное количество.

Большинство новых обнаруженных пациентов с коронавирусом традиционно нашли среди больных с пневмонией и ОРВИ – 115 человек. 23 инфицированных нашли при обследовании контактных, а шесть не имели никаких клинических проявлений болезни.

В общей сложности в регионе с начала пандемии коронавирус обнаружен у 14708 человек.

За минувшие сутки список жертв коронавируса пополнился еще четырьмя погибшими, все они имели сердечно-сосудистые заболевания. Это мужчины 56 и 60 лет, женщина 55 лет (имела также болезнь органов дыхания) и женщина 75 лет с болезнью эндокринной системы. В общей сложности коронавирус убил 246 самарцев.

Миллионы на лекарства

Для борьбы с коронавирусом власти пытаются увеличить число медицинских бригад и коек в больницах. Так, за минувшие сутки увеличили число медицинских бригад по работе с коронавирусными больными в самарской поликлинике №1. Теперь их здесь работает 10. К двум бригадам неотложки добавили еще шесть, а службу участковых терапевтов укрепили юными ординаторами.

Власти назвали время, за которое в среднем доезжает скорая помощь к пациентам с подозрением на коронавирус. По заверениям минздрава оно составляет 4-5 часов, хотя в соцсетях самарцы пишут, что ждут карету скорой и по 12-14 часов. Власти объяснили, что в первую очередь бригады реагируют на экстренные вызовы с инфарктами и инсультами.

Самарцы в соцсетях массово жалуются на отсутствие в аптеках лекарств – противовирусных и антибиотиков. Министр здравоохранения Армен Бенян в своем обращении к жителям региона отметил, что правительство области выделило на лекарства 250 миллионов рублей на закупку препаратов резервного ряда для больных средней тяжести и тяжелых.

Также министр заявил, что под прием коронавирусных пациентов перепрофилируют еще 700 дополнительных коек в медучреждениях региона. А с 1 декабря еще на 10 вырастет число бригад скорой помощи, таким образом в Самаре будет работать 65 бригад. Кроме того, осудждается вопрос отправки переболевших коронавирусом пациентов на долечивание в санатории. В частности, в качестве площадки называется санаторий «Можайский».

Министр здравоохранения призвал самарцев больше внимания уделять профилактике, носить маски, чаще мыть руки и сделать прививку от гриппа.