"Не поддавайтесь панике": самарский спортсмен рассказал, как вылечился от COVID

Никита Давыдов поделился своим опытом

Осень - традиционное время респираторных заболеваний, но если в прошлые годы в основном болели гриппом и ОРВИ, то сейчас к списку респираторных заболеваний прибавилась и коронавирусная инфекция. И если весной для медиков она была явлением незнакомым и требующим изучения, то сегодня процесс лечения проходит уже значительно проще: разработаны стандарты сортировки пациентов с COVID, открыта новая горячая линия координационного центра, где человек может получить от врачей первые советы в соответствии со своими симптомами - то есть не остается с проблемой один на один. Сейчас из заболевших за все время 14 851 пациента выздоровели уже 81%, а это говорит о том, что лечить коронавирус медики научились достаточно успешно. Президент федерации американского футбола Самарской области, тренер "Самарских медведей" Никита Давыдов поделился своим опытом, как перенес инфекцию, и рассказал читателям КП-Самара, что делать, если кажется, что заболел, как проходит лечение и почему не стоит поддаваться панике.

Как заболел

Переболеть COVID-19 не так страшно, уверен, что многие из вас уже это сделали, и многие сделают. Главное не получить осложнения на фоне заболеваний или ухудшения иммунитета. Поэтому нужно следить за самочувствием, быть на связи с врачом. Первый вопрос, который мне задают: ну что, как ты заразился. Я не знаю. Я был достаточно осторожен. В моем случае оказалось, что достаточно накопить усталость, простыть, чтобы ослаб иммунитет. Встретить бессимптомного носителя можно в магазине, в общественном транспорте, и очень важна интенсивность контакта. >

Люди без масок в общественных местах - не путайте свои убеждения с безответственностью, ленью. Да, маска, может быть, не спасает от вируса на 100 процентов, но она спасает от ваших слюней и соплей, которые аэрозолем вырываются из вас при каждом выдохе. Да, в маске есть зазоры, но если она защитит хотя бы от 80% чужих выделений, я считаю - это успех! Если бы вам сказали что лотерея на 80% выигрышна, взяли бы билетик?

Спортсмен считает, что не надо поддаваться панике

Когда попал в больницу

Я понял, что заболел, по своему странному состоянию. Я как будто просыпался уставшим (спортсмены поймут, это как перетренированность). При этом спал-то я по девять часов. Я постоянно чувствовал слабость, которая никак не зависела от активности. Идёшь - устал, лежишь устал, подумал: "надо встать в туалет" - вообще надорвался.

Затем у меня подскочила температура до +38 градусов, я принял жаропонижающие по рекомендации врача. Сильно поднималась она вечером, а утром и днем просто была слабость и 37. Я сразу закрылся дома, ограничил контакты и стал следить за своим состоянием. Кстати, популярного симптома у меня не было: вкус и запах я чувствовал на протяжение всей болезни.

При обычной болезни ты просто вялый, а тут и лежать сложно - все ломит, крутит и ноет. Добавилась головная боль в висках и лобной части. Голова кстати, гудит и по сей день, но с каждым днём всё меньше. Ещё один интересный симптом - начинаешь забывать слова, медленно говорить, двигаться.

"Сделали КТ и начали за мной все обрабатывать"

Друзья нашли врачей, прислали список препаратов, которыми лечат в Самаре: антибиотики, муколитическое, препарат для разжижения крови (оказалось чуть ли не самый важный момент в лечении, потому что опасность тромбов в лёгких велика). Покупаю, пью... самолечение? Скорее да, хотя это врач советовал. Бездействие в данном случае мне кажется большей ошибкой.

Через 5 дней сдал мазок на коронавирус в частной лаборатории, он оказался отрицательным. А через пару дней удалось сделать КТ - ведь температура у меня не опускалась. Выходит врач, говорит: "бери вещи, жди заключение на улице", сразу понимаю, что дело пахнет керосином, выхожу и сразу за мной люди в полной химзащите начинают обрабатывать всё вокруг... Результат двусторонняя пневмония, поражение 30% лёгких.

Меня практически сразу госпитализировали. Вопреки расхожему мнению, лечат хорошо, отношение персонала отличное, и это даже вопреки тому, что многие пациенты ведут себя иногда раздраженно. Даже кормили нас вкусно.

Важно лежать на животе почти все время! Для лёгких это наилучшее положение. На спине лежать нельзя!

В итоге мне 2 недели пришлось провести в больнице. На 7 день смог нормально ходить, на 10 день установил себе планку по 2000 шагов в день по коридору (+200 каждый последующий день), начала пропадать одышка, начал делать лёгкую зарядку, приседать 10 раз почти без дрожи в ногах. Пульс правда при ходьбе был всегда 100+ (при моём нормальном 60), но сказали норм. Пульс и сейчас при ходьбе повышен, врач прогнозировал до месяца восстановление.

Памятка, как действовать при признаках ОРВИ

"Не поддавайтесь панике и носите маску"

Уже 15 октября меня выписали на домашнее долечивание, постельный режим, так как лёгкие чистые, вируса в крови уже нет, но и иммунитет потерян, поэтому на две недели прописали ограничить контакты с внешним миром, беречься и восстанавливать дыхание.

Прописали упражнения, кучу таблеток для ЖКТ, печени, лёгких, крови, ну и витамины конечно.

Всем желаю крепкого здоровья, стойкого иммунитета и спокойствия! Если вы или близкие заболели, не поддавайтесь панике, сохраняйте холодную голову, но и не тормозите, ищите варианты сразу, пробуйте достучаться до поликлиники, скорой, горячей линии, платные услуги сейчас тоже доступны. Нет ничего важнее жизни и здоровья!