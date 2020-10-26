«КС» - безусловные фавориты предстоящей встречи. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Прогноз на игру Крылья Советов – Шинник 28 октября 2020 – 3:0.

«Крылья Советов» в прошлом туре не смогли воспользоваться возможностью возглавить турнирную таблицу ФНЛ. Самарцы на последней минуте основного времени упустили победу в матче с «Факелом». Однако шанс подняться на первую строчку будет и в 18 туре. Соперники самарцев «Нижний Новгород» и «Оренбург» играют друг с другом, и если волжане потеряют очки, а «Крылья» победят в своем матче, то самарцы поднимутся на вершину ФНЛ.

У «Крыльев» есть все шансы на победу. В 18 туре они примут на «Самара Арене» ярославский «Шинник», который после 17 матчей занимает последнее место. В активе у черно-синих только 10 очков.

Из-за плохих результатов пост главного тренера «Шинника» покинул Александр Побегалов, который тренировал команду с начала нулевых, с небольшим перерывом на работу в «Урале». Под его руководством ярославцы добирались до полуфинала Кубка России в сезоне 2017/2018.

Для Ярославля Побегалов – больше, чем просто тренер. Его уход фанаты восприняли очень болезненно.

У «Крыльев Советов» все гораздо лучше. Самарцы сейчас делят 2-3 места с «Оренбургом», опережая «горожан» по разнице забитых и пропущенных, но уступая по личным встречам. До 17 тура «КС» на всех порах неслись к первой строчке, но неожиданно оступились в Воронеже. Весь матч подопечные Игоря Осинькина вели 1:0, однако на последней минуте основного времени пропустили. Главный тренер «Крыльев» объяснил это усталостью после кубкового матча с «Ротором».

Много времени для отдыха перед очередным туром у «Крыльев» снова не было. Они опять играют через три дня на четвертый, однако и «Шинник» в таких же условиях. А у самарцев, будем справедливы, даже с учетом травм, скамейка пошире и побогаче ярославцев. Так что у «Шинника» очень мало шансов остановить «Крылья Советов». Тем более, когда перед носом маячит лидерство в ФНЛ, за которым «Крылья» уже давно гонятся.

Скорее всего, матч закончится крупной победой «Крыльев Советов». Самарцы в этом сезоне забивают много и охотно. Будет логично предположить, что и в этой игре атака «Крыльев» будет очень активна. «Шинник» же не сможет распечатать ворота самарцев.