Детские платные клиники в Самаре: цены, услуги, специалисты

Многие самарские родители выбирают коммерческие детские центры Фото: Олег УКЛАДОВ

Ради чего большинство родителей делают выбор в пользу коммерческих медицинских центров? Как правило, играющую роль играют два фактора – это удобное расписание приема врачей и отсутствие очереди. Платные клиники часто работают по выходным, у них большой штат докторов, в том числе, узких, которых в районной поликлинике либо вовсе нет, либо к ним сложно попасть. В медцентрах можно получить большой спектр медицинских услуг – от консультации педиатра и забора анализов до проведения различных методов диагностики, например, УЗИ, ЭХО КГ. Кроме того, приятным бонусом является вежливость и учтивость персонала. Родители совсем маленьких детей оценят продуманный дизайн интерьера - яркие картинки на стенах и занимательные игрушки в игровых зонах отвлекут маленьких пациентов от неприятных и порой тревожных ощущений.

«Комсомольская правда-Самара» подготовила обзор детских платных медицинских учреждений города с подробным описанием предлагаемых услуг и ценами на наиболее востребованные обследования.

В годовые программы прикрепления “Клиники доктора Кравченко” для детей старшего возраста входит даже профгигиена полости рта и глубокое фторирование эмали зубов.

Медицинская компания “Клиника доктора Кравченко”

“Клинике доктора Кравченко” больше тридцати лет, но ее детское отделение начало работать в полную силу сравнительно недавно. Малышей здесь принимают педиатр, неонатолог, хирург, невролог, кардиолог, офтальмолог - все необходимые в первые годы жизни врачи. Но кроме них есть доктора более редких специальностей - например, массажисты. В силу большого опыта в стоматологии особое внимание “Клиника доктора Кравченко” уделяет здоровью детских зубов. Актуальна для детей и такая услуга клиники, как прием анализов на дому. Кабинеты в медицинском учреждении обустроены так, что маленькие пациенты привыкают не бояться докторов.

Первичный прием детского кардиолога в “Клинике доктора Кравченко” обойдется в 1100 руб., повторный - в 900 руб. За вызов врача-терапевта на дом придется заплатить 2100 руб., за неонатолога - в 2400 руб., вне зависимости от района проживания. Сеанс общего медицинского массажа для детей старше одного года стоит 660 руб.

“Клиника доктора Кравченко” делает ставку на детские годовые программы обслуживания. Такие абонементы позволяют получить за фиксированную сумму те врачебные услуги, которые совершенно точно необходимы ребенку в конкретный год жизни. “Кравченко” предлагает четыре программы, ориентированные на разные возрасты: “Малютка”, “Непоседа”, “Знайка” и “Юнга”. Каждая из них представлена также расширенной версией “плюс”. Программа прикрепления дает ряд преимуществ. Это доступ к врачу в удобное время, в том числе консультации по телефонному звонку, систематизированные осмотры, уверенность в том, что ребенок получит всю необходимую медицинскую заботу.

Приобретать такие абонементы значительно выгоднее, чем посещать докторов по отдельности на платной основе. Так, годовая программа “Малютка” за 33900 руб. включает патронаж неонатолога в первый месяц жизни, 12 консультаций педиатра в клинике и два домашних посещения, осмотры хирурга, офтальмолога, невролога, стоматолога, несколько УЗИ, ЭКГ, все необходимые анализы и даже 10 сеансов детского массажа.

Медицинский центр “Клиника доктора Кравченко” находится в Самаре, по адресу ул. Георгия Димитрова, 20. Тел.: 201-23-30. С клиникой также можно связаться с помощью Viber или Whatsapp по номеру 8 927 731 00 11.

Режим работы: в будни с 8:00 до 20:00, в субботу – с 9.00 до 16:00. Воскресенье – выходной.

Более подробно об услугах детских докторов в Самаре и о платном приеме в детских клиниках, читайте на сайте kp.ru.

Детская клиника «Мать и дитя» ИДК

В детской поликлинике «ИДК» прием ведут врачи-педиатры и специалисты узкого профиля - аллерголог-иммунолог, гастроэнтеролог, инфекционист, кардиолог, логопед, ЛОР-врач, невролог, неонатолог, нефролог, офтальмолог, психолог, пульмонолог, уролог-андролог, хирург-ортопед, эндокринолог. Записаться к ним можно за 1-3 дня.

На базе поликлиники проводится лабораторная и функциональная диагностика, диспансеризация, вакцинация. Для приема инфицированных детей в поликлинике предусмотрен изолированный бокс.

Учреждение работает без выходных и праздничных дней. В будни с 8.00 до 20.00, в субботу с 8 до 17 часов, а в воскресенье с 9 до 17 часов. Кроме того, родители могут связаться с врачом по телефону в любое время дня и ночи, если их ребенок включен в абонементную программу наблюдения. Комплексные программы наблюдения за здоровьем ребенка делятся на несколько групп в зависимости от возраста. Для грудничков до года есть программа полного патронажа как в клинике (от 52 тыс.руб.), так и на дому (от 84 тыс. руб.), цена зависит от района проживания. Цены на абонементное наблюдение для детей от 1 года до 18 лет начинаются от 26 тыс. руб. (в условиях клиники) и от 43 тыс. руб. (на дому).

В ожидании процедур дети могут посмотреть мультфильмы в холле клиники, поиграть в развивающие игры и детские игрушки. На базе клиники работает аптечный пункт.

Стоимость консультации врача-педиатра и узких специалистов (кроме невролога, гастроэнтеролога, офтальмолога и психолога) в клинике - 1290 руб. Посещение невролога, гастроэнтеролога, офтальмолога обойдется чуть дороже - в 1490 руб., психолога – в 1400 руб. Прием педиатра на дому начинается от 2800 руб.

УЗИ брюшной полости стоит 1550 руб., УЗИ органов малого таза – 1200 руб. ЭКГ – 390 руб. Массаж спины – 660 руб. Забор крови из пальца/вены – 200 руб.

Стоимость вакцинации такова: против столбняка вакциной АДС-М (пр-во Россия)- 360 руб.; против коклюша, дифтерии, столбняка вакциной АКДС (пр-во Россия) – 420 руб.; против коклюша, дифтерии, столбняка Инфанрикс – 2600 руб.; вакцинация живой аттенуированной вакциной для профилактики краснухи – 525 руб.; вакцинация против кори, краснухи, эпидемического паротита Приорикс – 1200 руб.; против полиомиелита, дифтерии, столбняка, коклюша, гемофильной инфекции Пентаксим – 3360 руб., против пневмококковой инфекции Превенар – 3680 руб.

Адрес поликлиники: г. Самара, ул. Гагарина/Митирева, 30/16 (ст. метро «Гагаринская»). Многоканальный телефон - 8 800 250 24 24.

Медицинский центр «Здоровье детей»

В центре принимают врачи: аллерголог-иммунолог, дерматолог, гастроэнтеролог, кардиолог, логопед, ЛОР-врач, невролог, неонатолог, нефролог, офтальмолог, педиатр, психолог, пульмонолог, cтоматолог, травматолог-ортопед, уролог-андролог, хирург, массажист. Также проводятся лабораторные исследования, функциональная диагностика, вакцинация, работает физкабинет. Есть функция вызова врача на дом, оформления медицинской документации для садика и школы.

Стоимость консультации врача-педиатра и узких специалистов в медцентре – от 900 руб., чуть дороже обойдется прием гастроэнтеролога и нефролога – 1200 руб. посещение на дому (в зависимости от зоны проживания) начинается от 1500 руб. Общий анализ крови (без лейкоформулы и без СОЭ) – 325 руб.; развернутый – 650 руб. УЗИ органов брюшной полости – от 1100 руб., ЭКГ – 300 руб. (с расшифровкой), массаж спины – 550 руб.

Вакцинация против столбняка вакциной АДС-М – 400 руб.; против коклюша, дифтерии, столбняка вакциной - 400 руб.; против кори и краснухи – 250 руб.; против коклюша, дифтерии, столбняка Инфанрикс – 2000 руб., против полиомиелита, дифтерии, столбняка, коклюша, гемофильной инфекции Пентаксим – 3300 руб., против пневмококковой инфекции Превенар – 3100 руб.

В медцентре также есть программы комплексного наблюдения за ребенком, которые в зависимости от возраста и потребностей включают разный спектр услуг. Для детей до года стоимость их начинается от 27 тыс. руб., для дошколят – от 18 тыс. руб, для школьников – от 15 тыс. руб.

Контакты медцентра (два отделения): ул. Шестая просека, 140, тел. (846) 200-20-44, (846) 200-50-44; ул. Ленинская, 151, тел. (846) 972-46-44, (846) 972-47-44.

График работы: в будни – с 07:30 до 20:00, в субботу с 9:00 до 14:00, воскресенье – выходной.

Многопрофильная детская поликлиника «Здоровые дети»

Клиника также имеет расширенный штат врачей, прием в учреждении ведут педиатры и специалисты узкого профиля: аллерголог-иммунолог, гастроэнтеролог, дерматолог, кардиолог, логопед, массажист, невролог, нефролог, ортопед-травматолог, отоларинголог, офтальмолог, психолог, пульмонолог, уролог-андролог, хирург, эндокринолог. Проводятся лабораторные и функциональные исследования, вакцинация.

Стоимость консультации врача-педиатра и узких специалистов (кроме нефролога, эндокринолога, гастроэнтеролога) – от 900 руб.; прием нефролога, эндокринолога, гастроэнтеролога – 1300 руб.; кардиолога- 1200 руб.; логопеда – 600 руб.

Вызов педиатра на дом- 1200 руб. Общий анализ крови развернутый (простой не делается) – 585 руб.; УЗИ брюшной полости – 1100 руб, ЭКГ (проводится только в корпусах на ул. Никитинской и пр. Кирова) – 300 руб.

Стоимость услуг прививочного кабинета: АДС (дифтерия, столбняк) – 400 руб.; АД-М (дифтерия) - 350 руб.; АКДС (коклюш, дифтерия, столбняк) – 600 руб.; Инфанрикс, Франция (АКДС) - 1400 руб.; Инфакнрик-гекса (АКДС, полиомиелит, гемофильная палочка, вирусный гепатит B) -3500 руб.; против краснухи отечественного производства – 400 руб.; против полиомиелита, дифтерии, столбняка, коклюша, гемофильной инфекции Пентаксим – 3200 руб., против пневмококковой инфекции Превенар-13, Бельгия – 2700 руб.; против кори, краснухи, эпидемического паротита Приорикс – 1000 руб.

Цены на программы комплексного наблюдения ребенка начинаются от 24 000 руб. для детей до года, от 8800 руб. – для школьников и подростков до 18 лет.

Поликлиника располагается по трем адресам: ул. Никитинская, 79, тел. (846)340-05-64, 244-05-79; пр. Кирова, 314,тел. (846) 240-63-03, 240-62-96, 248-23-14; ул. Шестая просека, д.155, тел. (846)990-50-36.

Режим работы: в будни с 8:00 до 20:00, в субботу – с 9.00 до 15:00. Воскресенье – выходной.

Детская поликлиника «Витаминки»

В поликлинике прием ведут врачи-педиатры и специалисты узкого профиля: кардиолог, логопед, ЛОР-врач, офтальмолог, невролог, хирург, ортопед-травматолог, эндокринолог, уролог-андролог, психолог. Как и везде, проводятся лабораторные и функциональные исследования, массаж, оформление медицинских документов.

Стоимость консультаций всех врачей, в том числе узкого профиля – 1000 руб. УЗИ органов брюшной полости – 1300 руб., ЭКГ – 400 руб. вызов врача на дом- 1300 руб.

Расценки на прививки следующие: Пентаксим (дифтерия, столбняк, коклюш, полиомиелит) – 3100 руб; Иинфанрикс (дифтерия, столбняк, коклюш) – 2000 руб.; Приорикс (корь, паротит, краснуха) - 1000 руб.; Дивакцина (корь, паротит) отечественная – 600 руб.; вакцина против краснухи отечественная – 400 руб., Инфанрикс-гекса (дифтерия, столбняк, коклюш) импортная – 3700 руб., АДС-М – 350 руб.; АКДС – 600 руб.; Превенар (пневмококковая инфекция) – 3200 руб..

Годовые программы наблюдения стоят от 26000 руб. для грудничков до года, от 19500 руб. для малышей до 3 лет и от 18 тысяч руб. для детей и подростков от 3 до 18 лет.

Контакты поликлиники (два филиала): г. Самара, ул. Дыбенко, 36 и мкр. Крутые Ключи, ул. Мира, 12. Тел. (846) 203-83-84, (846) 972-33-85, (846) 922-66-46.

Режим работы: в будни с 8:00 до 20:00, в субботу с 9:00 до 15:00. Воскресенье - выходной.

Медицинский центр «Детский доктор»

Как и в большинстве частных клиник, в центре ведут прием врачи-педиатры, а также узкие специалисты - невролог, офтальмолог, оториноларинголог, аллерголог-иммунолог, травматолог-ортопед, детский хирург, пульмонолог, гастроэнтеролог. Проводятся диагностические исследования и вакцинация, оформляются медицинские справки, есть кабинет физиотерапии.

Консультация врача-педиатра, хирурга, офтальмолога, психолога, логопеда, невролога, лора, пульмонолога стоит 1000 руб., прием гастроэнтеролога – 1100 руб., аллерголога – 1300 руб.

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости обойдется здесь в 1250 руб.; общий анализ крови (ОАК) – 250 руб.; ОАК развернутый с лейкоформулой – 575 руб. Выезд врача на дом – 2000 руб.

Расценки по вакцинации таковы: Приорикс (корь, крансуха, паротит) производства Бельгия – 1000 руб.; Пентаксим (коклюш, столбняк, дифтерия, полиомиелит, гемофильная инфекция) Франция – 3000 руб.; Инфанрикс (коклюш, столбняк, дифтерия) Бельгия – 2000 руб.; Дивакцина (Россия) – 500 руб.; АДС-М-вакцина – 300 руб; против краснухи – 300 руб.; Инфанрикс Гекса (Бельгия) дифтерия, столбняк, коклюш, полиомиелит, гепатит В, гемофильная инфекция – 4000 руб.

Цена на годовые программы по наблюдению за ребенком: за карапузом до года – 26 000 руб. (в клинике) и 44000 руб. (на дому). Наблюдение за малышами в возрасте от года до 3 лет в клинике - 19500 руб.

Контакты центра – г. Самара, ул. Ерошевского, 19, тел. (846) 300-43-43, 335-85-00, 335-85-05. Время работы: в будни с 8:00 до 20:00; в субботу с 8:00 до 14:00. Воскресенье – выходной.