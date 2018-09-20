Умер председатель Самарской губдумы Виктор Сазонов: причины смерти, биография, семья

СЕГОДНЯ 08:40 2018-09-20T09:07:03+03:00

Виктор Сазонов был на этом посту 17 лет

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Председатель Самарской Губернской Думы Виктор Сазонов умер в ночь на 20 сентября. В прошлом году политику исполнилось 70 лет, до своего 71 дня рождения он не дожил. О смерти спикера самарского парламента "КП-Самара" сообщил руководитель пресс-службы областной думы Валерий Мокштадт.

- Он умер ночью, прощание состоится в субботу, 22 сентября, в 11.00, место будет опредлелено немного позже, - отметил он в телефонном разговоре. По его словам, Виктор Федорович Сазонов был настоящим человеком, и это проявлялось и в жизни, и в работе.

Напомним, что Виктор Сазонов с апреля 2018 года боролся с онкологическим заболеванием. В июне он ушел на больничный, сейчас обязанности председателя в Думе исполняет Екатерина Кузьмичева. Он находился в Самарском онкоцентре, здесь же он голосовал на последних выборах губернатора Самарской области. Возможно, отрицательно повлиять на здоровье Сазонова могли и неприятности в семье: в июле задержали его сына, одного из начальников подразделений "Росгвардии".

Виктор Сазонов хорошо известен в Самарской области. С 2001 года он возглавляет Самарскую губернскую думу. Сюда он пришел уже в звании генерал-майора, с 1999 по 2001 он возглавлял главное управление исполнения наказаний Министерства Юстиции РФ по Самарской области. По образованию Сазонов - юрист, сразу после университета он пошел работать в систему наказаний. Член партии «Единая Россия». Президент областной Федерации баскетбола.

Виктор Федорович был жена, его супруга - Наталья Сергеевна, пенсионер МВД. У него двое детей: сын Дмитрий, который возглавлял одно из подразделений Росгвардии, и дочь Ольга - директор НИИ гигиены и экологии человек самарского медуниверситета.

Виктор Сазонов был обладателем наград: "За заслуги перед Отечеством" IV степени, медали "Патриот России".

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