«Это вот так вы болеете?» Фанаты из Коста-Рики на «Ниве» приехали в Россию из Лондона, чтобы поддержать свою команду

Трое костариканцев не считая одной «El Chunche»: компания фанатов из далекой латиноамериканской республики приехали в Самару на старенькой «Ниве», чтобы поддержать свою команду. «Лос тикосам» предстоит непростой матч уже 17 июня на «Самара Арене» с сербами. Наблюдать за своей командой Себастиан, Оливер и Даниель будут прямо с трибун. Конечно, через океан они летели на самолете, а вот уже в Лондоне пересели на российское авто - «Ниву». В Самаре к друзьям присоединился еще один вдохновитель проекта - Эстебан с семьей.

- Идея о столь необычном путешествии родилась у нас еще в 2010 году, - рассказывает Себастиан. – Мы с Оливером работали на ЧМ 2010 в ЮАР и решили купить автомобиль и в нем сделать свой временный офис рядом со стадионом. Окрестили его «Эль Чёнче» - в честь Маурико Монтеро, легендарного костариканского футболиста и тренера. А через четыре года унас собралась компания авантюристов, которые бросили свою работу и решили отправиться болеть за свою команду в Бразилии. Поехали по суше и рассказывали свои истории в интернете, в специальном блоге. Они сразу зацепили всех костариканских болельщиков. И футболисты Коста-Рики сказали, что видео очень мотивировало их перед матчами.

И вот теперь новая серия путешествий отважной тройки. Для путешествия в Россию они выбрали автомобиль Lada NIVA 1987 года производства, раскрасили его в соответствии с пожеланиями фанатов шоу и уже 13 мая вылетели из костариканского аэропорта навстречу мечте.

Уже через несколько дней они были в Манчестере и фотографировались с домашним стадионом Манчестер Сити, проехали на велосипедах по Берлину и приняли участие в объединенном футбольном мачте с участием немцев, сирийских беженцев и представителей других национальностей.

- Идея нашего путешествия показать, что футбол – объединяет, игра объединяет, - рассказывают путешественники.

Еще несколько дней – и «лос тикос» гуляют по Праге и колесят по чешским дорогам. Здесь не обошлось без приключений: неожиданно закончился бензин и машину пришлось толкать до бензоколонки. А на границе с Россией пришлось понервничать из-за того, что возникли проблемы с FAN ID. Но до этого костариканцы смогли насладиться «эль классико» в балтийском стиле – футбольным противостоянием Латвия – Литва.

Но все преграды остались позади и уже десятого числа в Москве трое путешественников на «Эль Ченче» воссоединились с Эстебаном ака Jupaebola.

Сборная, которую поддерживают путешественники, сыграет в Самаре 17 июня в16.00, пока же ребятам предстоит познакомиться с Самарой. В их планах - попробовать самарского пива, посмотреть окружающую природу, самарские достопримечательности. А первым приключением фанатов из Коста-Рики стало посещение фан-зоны да еще и в момент демонстрации матча-открытия между Россией и Саудовской Аравией. Результат парней приятно порадовал: 5:0, да еще и голы такие красивые. Когда Головин забил со штрафного правой, Себастиан даже удивленно присвистнул. А вот сдержанность фанатов горячих костариканцев удивила:

- И это все? Вы покричали и тихо теперь? У нас бы праздник был национальный, если бы с таким счетом победила команда, почему все не обнимаются, не танцуют вместе? – поразился он. И пообещал: на стадионе даже тысячу костариканцев (а именно столько болельщиков из этой страны ждут на матч на «Самара Арене») будет очень даже слышно.

Уже во вторник Себастиан с друзьями отправляется дальше – в Санкт-Петербург, за своей командой. Кстати, есть у ребят еще одна цель: сделать фотографии с фанатами всех 32 стран – участниц чемпионата мира 2018. Ну и, конечно же, по-прежнему приносить удачу своей команде. Получится ли в этот раз - узнаем уже 17 июня.

Кстати, мы сделали и свой прогноз на противостояние Коста-Рика – Сербия 17июня на «Самара Арене».

Rusia 2018 - Ep 5: El Reencuentro. Llegamos a Rusia y nos reencontramos con Jupaebola y la pachamama! Ahora s , se viene el mundial y volveremos a hacer historia! Pr ximo episodio el lunes 18 de junio. -------------------- Our reunion with Jupaebola and the Pachamama. Next stop: Samara! We are going to smash this world cup. Next episode is out on monday 18th of June.