2018-07-31T23:22:01+03:00
Спорт

Упорная борьба: "Крылья Советов" сыграли вничью с ЦСКА

Команды так и не сумели отличиться
Михаил ГОРЮНОВ
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"Крылья" сыграли в ничью в первом матче сезона"Крылья" сыграли в ничью в первом матче сезонаФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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На стадионе "Самара Арена" в Самаре только что завершился матч между местными "Крыльями Советов" и столичным ЦСКА. Команды боролись на равных, а лучше всех себя проявили вратари - ни Игорь Акинфеев, ни Евгений Конюхов не позволили распечатать свои ворота - 0:0.

Стартовые символичные удары по мячу нанесли две легенды российского спорта - самарец, вратарь сборной России по хоккею и клуба "Колорадо Эвеланш" Семен Варламов, а также Сергей Игнашевич, который помог нашей национальной команде выйти в 1/4 домашнего чемпионата мира по футболу и получил из рук президента РФ Владимира Путина "Орден почета". Сейчас Сергей завершил карьеру, но из ЦСКА не ушел - он работает тренером с молодежью москвичей. Интересно, что в самом начале своей карьеры Игнашевич выступал и за "Крылья".

Легенды российского спорта нанесли первые удары по мячу Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Легенды российского спорта нанесли первые удары по мячуФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

В первом тайме игра была равная. Хорошие моменты имели Ткачук и Мияйлович, они били из убойных позиций, но Игорь Акинфеев сыграл великолепно. Активен был дебютант самарцев - Канунников. Армейцы больше уповали на навесные передачи, но били в основном мимо ворот. "Крылья" больше владели мячом, но правда всего лишь на 2 процента.

Игроки "Крыльев" боролись за каждый матч Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Игроки "Крыльев" боролись за каждый матчФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

На перерыв команды ушли с ничейным счетом - 0:0. Первые минуты второго тайма прошли без опасных моментов. Потом игроки ЦСКА начали массированную атаку на ворота Конюхова, но вратарь самарцев не подвел. После этого "Крылья" пошли в контратаку, но тоже не преуспели. На 84 минуте матча игрок столичной команды грубо сыграл против нашего футболиста. В итоге Надсон оказался на газоне. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, продолжить игру он не смог. К основному времени судья добавил еще три минуты. Однако и здесь ни одна команда так и не забила.

Борьба за мяч шла не только на газоне, но и воздухе Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Борьба за мяч шла не только на газоне, но и воздухеФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Следующую встречу "Крылья Советов" снова проведут дома - в Самару в воскресенье приедет "Оренбург". ЦСКА - также в родных стенах - будет принимать "Ростов".

"Комсомольская правда - Самара" вела прямую трансляцию матча "Крылья Советов" - ЦСКА.

Первый ЦСКА не комом: новички РПЛ-2018 "Крылья Советов" не отдали очки обладателям Суперкубка России (подробности)

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