2018-07-26T12:11:15+03:00
Происшествия

На этом задержания силовиков не закончатся: в Самаре полковника Дмитрия Сазонова уличили в связи с ОПГ

"Комсомолка" разбиралась в обстоятельствах задержания высокопоставленного стража порядка, которого уже сегодня могут арестовать
Михаил ГОРЮНОВ
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Дмитрия Сазонов во время ареста был шокирован происходящимДмитрия Сазонов во время ареста был шокирован происходящимФото: скрин с видео
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Самарские правоохранители занимаются расследованием громкого уголовного дела. За взятку задержан полковник полиции, начальник центра лицензионно-разрешительной работы и госконтроля в сфере оборота оружия Росгвардии Дмитрий Сазонов. Высокопоставленного силовика бойцы ФСБ вместе со службой собственной безопасности гвардейцев настигли прямо в ресторане его дочери на Вилоновской днем 25 июля.

- Возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в крупном размере. По версии следствия, подозреваемый с апреля по июль 2018 года получал взятку в размере 100 тысяч рублей за способствование незаконному бездействию - непринятию его подчиненными мер ответственности к сотрудникам представляемой взяткодателем организации, в случае выявления нарушений в ее деятельности. Общая сумма взятки - 400 тысяч рублей, - рассказывают в СУ СК региона.

Сазонова взяли с поличным. Имя человека, который передавал ему деньги, сейчас не разглашают. Как сообщал "КП-Самара" источник, обогащаться полковник мог за счет ОПС "Законовские", участников которой в последнее время активно разоблачают. Стражи порядка полагают, что глава ЦЛРР и ГК обеспечивал преступному сообществу общее покровительство в вопросах деятельности их частных охранных организаций. Отметим, что подразделение Дмитрия Сазонова как раз и занимается контролем ЧОПов и лицензированием оружия.

Задержание Сазонова в Самаре.Михаил ГОРЮНОВ

Первым о случившемся заявил советник директора Росгвардии Александр Хинштейн. Он и сейчас активно следит за развитием событий. По словам политика, Сазонов пытался уйти от ответственности.

- Вопреки попыткам инсценировать сердечный приступ и укрыться в больнице № 3, Дмитрий Сазонов доставлен в ИВС. Не помогли и звонки его заступников руководству суда и следствия. Инсценировку режиссировал на месте адвокат, - пишет Хинштейн у себя в твиттере, подчеркивая, что учитывая отличную физическую форму Сазонова такое его поведение вдвойне подозрительно.

Александр также считает, что изобличение Сазонова - результат совместной борьбы Росгвардии и ФСБ за чистоту рядов и что это не последний случай задержания самарских силовиков, связанных с "Законовскими".

Между тем задержание Сазонова вызвало недоумение среди самарцев. Сын председателя Самарской губдумы Виктора Сазонова примерный семьянин - у него жена и двое дочерей. Он сделал себе успешную карьеру в полиции, возглавлял УВО и неоднократно был отмечен по службе. Люди задаются вопросом - "Зачем же еще Сазонову деньги? Кажется, у него и так их было много".

Сазонов успешный полицейский, коллеги не ожидали, что он попадется в таком деле Фото: другой источник.

Сазонов успешный полицейский, коллеги не ожидали, что он попадется в таком делеФото: другой источник.

По имеющимся сведениями, уже вчера следователи проводили обыски в двух роскошных загородных особняках Сазонова. Информации о них в открытых источниках нет - только о доходах Виктора Сазонова и его супруги, в собственности которой несколько больших земельных участках.

Местные жители так же уверены - ЧОП нужно проверять и дальше. И помогать им мог не только Сазонов:

- В городе нужна зачистка ЧОПов... Процентов 80 левые, там всё куплено за взятки, это просто проверить, подойти к любому охраннику и спросить правовые нормы из законов касающиеся его деятельности, я уж не говорю про специальную подготовку с оружием и спец средствами, - высказывает свое мнение в сети один из пользователей.

Расследование продолжают. Уже сегодня в Самарском районному суде Дмитрию Сазонов будут избирать меру пресечения. "Комсомолка" будет следить за развитием событий.

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