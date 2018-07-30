"Есть ее я не рискнул!": в Самарской области мужчина выловил из реки рыбу-мопса

30 Июль 16:30 2018-07-31T10:23:41+03:00

Рыболов первый раз видел мутанта и поэтому был очень удивлен уловом Фото: Из личного архива

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Необычный улов показал в соцсетях житель Самарской области Иван Дмитриев на минувшей неделе. В реке Сызранка среди прочей добычи ему попалась рыба, которая своей мордочкой напомнила собаку мопса.

- Ловил как всегда - на опарыша под вечер уже, - рассказал «КП»- Самара» рыболов. - Клевала некрупная густера. А потом вдруг достаю это чудо. Таких мутантов я никогда не видел вживую!

Иван - рыбак со стажем, но такой добычи у него не былоФото: Соцсети

Иван признался, что часть улова они с женой решили засушить, а другую заморозили:

- Мы долго искали эту чудную рыбку среди сушеных, но так и не нашли. Эта рыбка оказалась в моей тарелке, ее пожарили! Есть, конечно, я ее не рискнул. Выбросил.

- И правильно сделал, - не советует употреблять в пищу странных обитателей водоемов эколог Сергей Симак. – Куйбышевское водохранилище очень сильно загрязнено. Вода в Волге практически стоячая - раньше от Валдая до Астрахани она проходила за 2 недели, сейчас - 4 месяца. Все предприятия, животноводческие фермы сбрасывают свои "очень условно очищенные» стоки, с полей смываются минеральные удобрения, пестициды и почва. Грязная вода попадает в Волгу с улиц городов, где вообще нет ливневой канализации. Более того, в донном иле водохранилищ за десятки лет накопилось огромное количество токсикантов - тяжелые металлы, в том числе тонны ртути, ядохимикаты. Они постоянно вовлекаются в биологический круговорот, вызывая мутации водных организмов. Естественно, это сказывается на рыбах, особенно хищных, которые завершают пищевые цепочки и особенно склонны накапливать токсиканты в своих телах. Поэтому, несмотря на то, что рыба и морепродукты вообще-то полезны, волжская рыба и раки, к сожалению, небезопасны. Патологии могут появляться уже на самом начальном этапе развития малька.

Симак подчеркивает, что такая рыба вредна и для человека и для животных.

Выход из ситуации - очищение Волги и вообще всех местных водоемов. Но это трудновыполнимая задача в сегодняшних условиях.

Рыба-мопс отличается от своих собратьевФото: Из личного архива

- В США в таких случаях в 70-х годах XX века начали уже демонтировать некоторые плотины. Это не значит, что их все подряд снесли и вернули все реки в первоначальное состояние. Демонтировали плотины и восстановили естественное течение там, где это возможно и необходимо. В ситуации Волги эта задача сейчас практически невозможная, потому что все инфраструктуры городов, которые находятся на берегах водохранилищ, адаптированы к этому уровню воды. Опусти водохранилища и непонятно, что где будет с набережными, лодочыми станциями и так далее. Плюс это огромные и социальные, и экономические издержки, на которые Россия сегодня не готова, - считает эксперт.

Сергей Симак отмечает, что загрязнение идет, что называется, "по цепочке". На Волгу в Самарскую область сверху - Казань, Ульяновск, Рыбинск. В тот же Саратов уже с 63-го региона.

Попробовать свою добычу Иван не решилсяФото: соцсети

К слову, самарские рыболовы неоднократно хвастаются каким-нибудь необычным уловом. Так, в Самарке нашли рыбу-веслоноса родом из Миссисипи, в Сызрани - щуку с чудовищными наростами, которые оказались раковой опухолью, а в Волге совсем недавно обнаружили гигантских сомов, самый большой из которых было более двух метров в длину и весом в 70 килограммов.

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