В Самарской области мужчину, который трое суток убивал возлюбленную, приговорили к 7 годам строгого режима

30 Июль 13:00 2018-07-31T10:23:41+03:00

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Автозаводский районный суд Тольятти вынес приговор местному жителю Алексею Криворотова. Его приговорили к 7 годам строгого режима. Его обвиняли по ч.4 ст.111 УК РФ – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». В ноябре 2016 года Криворотов до смерти избил сожительницу Таисию Бушину, потому что заподозрил ее в измене.

37-летняя Таисия Бушина – сотрудница Тольяттинской ТЭЦ, инженер-метролог. Женщина умерла 5 ноября 2016 года. Из протокола допроса Алексея Криворотова известно, что молодой человек стал читать переписки любимой «ВКонтакте». Алексею 33 года, официально не работает, занимается ремонтом квартир. От первого брака у него осталась 9-летняя дочь.

Из показаний Криворотова:

«Понять суть [переписки] я не смог, так как переписка сводилась к нескольким фразам: «Привет, как дела? Все нормально». Из данной переписки я понял, что Бушина встречается с каким-то мужчиной. Я пришел в ярость. Бил «в град», беспорядочно. По лицу наносил удары ладошками, по туловищу – кулаками. Бушина просила прощения. Мы занялись сексом. Потом приняли вместе ванну. Попили какао. Бушина ушла в спальню. Я снова стал проверять ее электронную почту. Увидел, что она регистрировалась на сайтах, где обучают сексу. Я снова позвал ее на разговор на кухню. Тая призналась, что в рабочее время ездит в соседние города оказывать интим-услуги. Меня эти слова очень разозлили. Я ударял кулаками по туловищу и ногам. Через какое-то время я успокоился. Мы снова вместе приняли ванну. В ванной я смотрел ее телефон. Оказалось, она очень тесно общается с нашими общими знакомыми – семейной парой. В этот момент у меня снова возникла агрессия»

Родственники вспоминают: отношения с Криворотовым изменили Таисию, она стала замкнутойФото: из личного архива

Позже медики расскажут, что нашли женщину сидящей на полу у кровати, обнаженную, со множеством кровоподтеков и синяков. Криворотова задержали, он дал признательные показания и поехал домой. Против него возбудили уголовное дело по ч.4 ст. 111 УК РФ – и отпустили.

Согласно экспертизе, Таисии Бушиной нанесли 50 ударов. У нее были оторваны ключица и ребро. Однако судмедэксперт постановил, что женщина просто захлебнулась собственной рвотой из-за потери сознания. А почему потеряла сознание – неизвестно. После этого дело переквалифицировали. Криворотова обвиняли по статьям 112 и 116 – «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» и «Побои». По ним Алексею светило 3 года условно.

После публикации в «КП» родственникам удалось добиться эксгумации тела и проведении повторной экспертизы. Только тогда признали: отрыв ключицы и ребра – это все-таки тяжкое причинение вреда здоровья. Умерла Тая от болевого шока. Только тогда дело переквалифицировали обратно на ст. 111.

- Надеюсь, он там сдохнет, - отреагировали родственники на приговор суда. – А еще суд все-таки согласился с нами, что Таис не была проституткой.

Приговор в законную силу пока не вступил. Алексей Криворотов будет обжаловать его. Потерпевшие также обжалуют решение суда.

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