30 Июль 15:20 2018-07-31T23:17:22+03:00

В следующем году Станислав Вязовский планирует заплывы в Керченском проливе и на озере Байкал

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Станислав Вязовский - настоящая легенда в Самаре. В свои 80 лишним лет он плавает зимой и летом, обучает пенсионеров и берет золото и серебро на престижных соревнованиях. В чера Станислав Федорович вернулся из Нижнего Новгорода, где на международных соревнованиях STADA VOLGA SWIM 2018 побил рекорд в своей возрастной категории на самый дальний заплыв – за час с небольшим дважды пересек матушку-Волгу. Пять километров – дистанция, которая и для молодых спортсменов испытание, а пенсионер после заплыва еще и интервью журналистам раздавал!

- Около меня толпами журналисты и волонтеры ходили, все поздравляли, интересовались здоровьем, - гордится успехом Вязовский. - Как плыл? Я брассом, передо мной – девушка кролем, я на нее ориентировался. Вот и не сбился. Потом, когда приплыл, ко мне кидается комментатор с поздравлениями, а я ему: погоди, я норматив-то выполнил (2 часа). Он побежал куда-то, и кричит: да, вы за час и 44 минуты проплыли! И тут я выдохнул просто, есть рекорд!

Правда пока рекорд не зафиксировали – на это нужны средства, а их у пенсионера немного. В родном селе он руководит бесплатным клубом ЗОЖ, готовится к соревнованиям сам и тренирует других.

Плавать он начал с 15 лет, в 77 переплыл на спор Волгу в районе Самары, а в 80 взял золото на чемпионате мира по водным видам спорта в Казани.

Вязовский тренируется в реке Уса и летом, и зимой.Фото: СОЦСЕТИ

- Мне сейчас 83, конечно, болячек стало больше, но я не перестаю тренироваться. Каждый день плаваю в маленькой речке Сок, у себя дома. Вода – это моя жизнь, - улыбается пловец.

Следующий заплыв Вязовского – в Австрии. Но и он будет не последним.

- В этом году я в Керчь и на Байкал опоздал, поплыву в следующем, - уверенно заявляет чемпион.

Станислав Федорович не собирается останавливаться на достигнутомФото: СОЦСЕТИ