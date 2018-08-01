С приветом с другого конца света: что такое посткроссинг и как начать этим заниматься в Самаре?

1 Авг. 07:00 2018-08-01T10:20:30+03:00

Как открыть для себя новое увлечение, с чего начать и где купить всё для посткроссинга в Самаре

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Каждый раз, когда я отправляюсь куда-то в путешествие, я совершаю маленький ритуал: захожу на почту, покупаю красивую открытку и пишу послание себе, уже вернувшейся из поездки. Проходит несколько недель, и я нахожу в ящике уже дома открытку, пахнущую морем, цветами и воспоминаниями...

Но даже если вы пока еще не отправились в путешествие, получить привет практически из любого уголка земного шара проще простого. В это сложно поверить, но во всем мире живет сотни людей, для которых получение бумажного письма или открытки до сих пор является важной составляющей жизни. Да и в самом деле, может ли момент прочтения смски или электронного письма сравниться с тем удовольствием, которое получаешь, открывая пахнущий духами конверт, хранящий тепло рук отправителя? А как приятно получать далекий "привет" от незнакомца и гадать, что делал визави в момент написания послания: пил кофе, курил душистый заморский табак, касался экзотических цветов на окне?

Присоединяйтесь к отличному хобби

Именно благодаря желанию тех, кто не согласен распрощаться с воотправлять и получать почтовые карточки появился довольно молодой вид хобби - postcrossing (посткроссинг), что означает обмен открытками.

Автором проекта стал студент из Португалии Пауло Магальес. Он любил получать почту и открытки в частности. Пауло с помощью друзей начал создавать сайт postcrossing.com, который 14 июля 2005 г. был открыт для всех желающих.

В основе принципа обмена открытками лежит единая база всех участников проекта, а также механизм выдачи адресов, направленный на то, чтобы не было разницы между числом отправленных и полученных открыток. При этом в посткроссинге существует система непрямого обмена, то есть, отправляя открытки одним пользователям, участник получает их от других.

Алгоритм работы сервиса сводится к четырём основным действиям:

- регистрируемся на сайте www.postcrossing.com, указав свои данные;

- получаем адрес через сайт;

- отправляем по этому адресу открытку;

- ожидаем получения ответной почтовой карточки;

- регистрируем полученную открытку в системе. Вместе с адресом отправитель получает по электронной почте идентификационный номер - ID, который позволяет идентифицировать почтовое отправление в системе. Буквы в номере соответствуют коду страны отправителя в формате международного стандарта ISO 3166, а число обозначает порядковый номер открытки, отправленной из данной страны. Так как проект был начат в Португалии, первая открытка проекта была отправлена внутри страны и имела ID PT-1.

Получать открытки со всех уголков Земли - это так здорово

Сегодня посткроссингом увлечены жители всех возрастов абсолютного большинства стран Земли. Наибольшей популярностью посткроссинг пользуется в Европе, США, Китае и России. Специально для российских посткроссеров Акционерным обществом «Марка», являющимся единственным производителем знаков почтовой оплаты в Российской Федерации, были выпущены марки, конверты и открытки посвящённые посткроссингу.

Начать заниматься новым хобби просто. Всё необходимое для обмена открытками можно приобрести в салоне «Коллекционер» г. Самара, который расположен по адресу: ул. Ленинградская, д. 63. Режим работы салона: вторник – суббота с 10:00 до 19:00, воскресенье с 10:00 до 17:00. Выбрать и заказать необходимую продукцию можно в любое время на сайте www.rusmarka.ru и после формирования забрать в салоне «Коллекционер», доставка в салон бесплатная.