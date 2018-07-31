Первый ЦСКА не комом: новички РПЛ-2018 "Крылья Советов" не отдали очки обладателям Суперкубка России

31 Июль 23:00 2018-08-03T07:26:48+03:00

"Крылья" пытались забрать у ЦСКА все очки, но не смогли Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

Армейцы показали на "Самара Арене" довольно неровную игру, за что и поплатились нулевой ничьей. "Крылья" впервые с 2007 года не теряют очки в домашней встрече с ЦСКА (фото, видео)

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На "Самара Арене" завершился первый тур Премьер-Лиги. Встречались здесь только что выбравшиеся с ФНЛ и обзаведшиеся несколькими новичками "Крылья Советов" и слегка потрепанные ЦСКА, откуда ушли Игнашевич и Березуцкие, а также уехал в "Монако" Головин.

Истосковавшиеся по большому футболу самарцы новый стадион брали штурмом. 39 с небольшим тысяч человек на трибунах: все эти люди ехали на игру сразу после работы, поэтому в трамваи было просто не пробиться. Спортивные шли переполненные, обычных - катастрофически не хватало. До последней мили доезжали не все: выходили на Ташкентской, шли пешком через гаражи. Причем шли на футбол не только фанаты: среди зрителей выделялись мамы, которые привели на игру детей. Они озирались и возмущенно поджимали губы, когда кто-то матерился. Были "залетные", полюбившие футбол после ЧМ. Их особенно возмущали "заводящие" трибуны фанаты.

Символический первый удар по мячу нанесли Игнашевич и хоккеист Семен ВарламовФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

В целом стадион вел себя грустнее, чем на играх ЧМ 2018. Пускали волны, любовались профилем Акинфеева - ЗМС - на минуточку. И вот этому заслуженному мастеру чуть не забивали наши: попробовал на прочность ворота Игоря Ткачук, целил прямо под перекладину Мияйлович. В ворота Конюхова же несколько раз метил супер-Марио, Фернандес был настроен размочить счет, но не вышло.

"Крылья" явно всю игру помнили, что они хозяева и, справившись с нервами и волнением, в конце первого и почти весь второй тайм заводились, атаковали и радовали. Но не голами.

Уже по итогам игры Виктор Гончаренко признал: нужно создавать больше моментов. Не завершались ничем атаки у ЦСКА, как будто не могли дописать до итога фразу игроки. Возможно, это следствие потери ряда игроков и пока отсутствия понимания своих мест у игроков команды.

В любом случае это было на руку "КС", которые играли практически тем же составом, что и вышли из ФНЛ. Прибавились Канунников, Полуяхтов, с удовольствием встречали фанаты Павла Яковлева. Максим ушел с поля после первого тайма - мышечное повреждение. Вместо него вышел Соболев, но тоже безрезультатно.

Итог двух таймов: две желтые карточки у "Крыльев", одно очко в запасе, нулевой результат и повод хорошенько подумать у Тихонова.

- Мы старались, - признал самарский тренер. - Но у нас есть слабые стороны. Ланин вообще вышел на уколах, просто у нас некем заменить его на этой позиции.

Кстати, пока "КС" не нарушили традицию не проигрывать на новой "Самара Арене". И еще один рекорд: с 2007 года "КС" впервые не отдали очки ЦСКА в домашней игре. Интересно, озвучат ли нам до следующего тура новые кадровые решения руководства команды. Стоит отметить, что в Самаре все еще ждут легионеров.

После игры в раздевалку команды заглянул и врио губернатора Дмитрий Азаров. Он поблагодарил Андрея Тихонова, сказав, что такая игра "создает предпосылки к тому, что на стадион будут ходить".

Следующую игру "Крылья" сыграют уже пятого августа с "Оренбургом". Матч состоится все также на "Самара Арене". 11 августа отправляемся в "Ростов", а уже 19 августа - в Самару приедет Локомотив. Полное расписание матчей "Крыльев" в РПЛ.

Вот так люди уезжали после игрыФото: Мария ШЕСТЕРИКОВА

Поработать, кстати, перед очередным матчем придется не только клубу. У зрителей, покупавших не самые дешевые билеты на игру, остался ряд вопросов к организаторам. Например, в кафе на стадионе слишком быстро закончились напитки. А после игры все зрители ломились в трамваи, в то время как буквально за углом стояли пустые автобусы и никто о них не знал.

Непонятной была и работа парковок. Но хочется верить, что уже к следующей игре с этими вопросами разберутся.

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