«Я упала на Сашу, чтобы принять удары на себя»: девушка убитого из-за «женственной» прически парня боится, что утопивших его отморозков отпустят

2 Авг. 15:40 2018-08-02T19:02:37+03:00

Влюбленные встречались три года. Валентина прыгнула за женихом в озеро, но спасти не смогла

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Алексеевские озера - место, где любят отдыхать не только жители близлежащего поселка, но и люди со всей Самарской области. Однако последний месяц этот уголок для пикников ассоциируется с трагедией, которая произошла в ночь с 23 на 24 июня. Компания парней утопила 23-летнего Александра Якимова. Труп парня из воды достали только утром, а уголовное дело в связи с его смертью завели через неделю. Близкие погибшего боятся, что дело спускают на тормоза - под стражей не все виновные, а тот, кто сидит, может избежать наказания.

Роковая ссора

Александр вместе с любимой - Валей - и друзьями - Анжелой, Сергеем, Алексеем , Дмитрием, Ксенией и Иваном поехали в субботу с ночевкой на природу. Выбрали место у озера, именуемого в народе «Костыли». Расположились они там примерно в 17-00, купались, пили и ели. В десяти метрах от них веселилась еще одна компания - 2 девушки и 4-6 мужчин, 25-30 лет. Конфликтов не возникало. До определенного времени.

- Примерно в час ночи Ваня и еще несколько человек пошли спать. Я, Саша, Анжела и Дима остались сидеть у костра, - вспоминает события той жуткой ночи девушка погибшего Валентина Н.. - Из соседней компании подошел молодой человек, потом девушка. Мы дружелюбно их приняли, сидели и разговаривали. В какой-то момент между Анжелой и парнем - он представился Артуром - произошел словесный конфликт. Тот, уже пьяный, предлагал ей выпить, спрашивал, почему она тут, а ее парень спит. Мы с Анжелой отошли к машине от греха подальше, но периодически возвращались.

Девушка Александра Валентина надеется, что расследование будет идти справедливоФото: соцсети

Вскоре после первой перепалки случилась еще одна. В этот раз Валентине не понравилось, что ее Александр беседовал с девушкой из другой компании. Пара начала выяснять отношения, когда снова вмешался Артур - сказал Якимову, что он неправильно себя ведет со своей пассией.

- Я объяснила человеку из другой компании, что это не его дело, и позвала Сашу уйти от них. Но он продолжал сидеть. Я ушла в машину, а через 10 минут услышала крики, - рассказала Валенитина журналисту «КП-Самара».

«Мы барахтались в воде, а они кидали в нас бутылки»

Дальше началось страшное. Согласно показаниям участников пикника, Артур и товарищи стали издеваться над Александром, говорить, что у него женский голос и прическа, что он «не мужик». Насмешки быстро перешли в другую плоскость:

- Я выбежала из машины, Саша лежал на спине, а на нем сидел Артур и бил его кулаками по лицу. Я стала сталкивать Артура, но другой мужчина схватил меня за волосы и отшвырнул меня. Вмешались наши ребята, им тоже досталось. Я повернулась и увидела, что моего парня пинают двое. Подбежала и легла на Сашу, чтобы ему меньше ударов досталось, но меня снова взяли за волосы и отшвырнули.

Защитить любимого у девушки не получилось, она увидела, как его держат за руки и ноги и сбрасывают с обрыва в озеро со словами: «Иди поплавай!»

Валентина прыгнула за утопающим.

- Эти звери кидали в него стеклянные бутылки с берега, Саша барахтался, не подпускал меня к себе. Я ныряла, пыталась взять его за ноги и удержать на воде, но он выскользнул... Глубина 9 метров. Что происходило на берегу, не видела, я осталась в воде, пытаясь высмотреть Сашу. Анжела с Сергеем прыгнули в воду с матрасом, а эти отморозки уехали. Сашу мы так и не увидели, - говорит Валентина.

Скоро на место трагедии приехали родители Александра, полиция, скорая помощь и водолазы. Дмитрия, пострадавшего в результате конфликта, увезли в больницу. Тело погибшего со дна озера достали только в 7 утра - на нем были гематомы и синяки.

Братья Артур и Ашот

Артур А. задержан и находится под стражей, остальные участники жутких событий на свободеФото: соцсети

Несмотря на все обстоятельства, описанные свидетелями, принимать какое-то решение правоохранители не торопились. Впрочем, оперативная работа по ситуации велась сразу. Очевидцы сообщили марки и номера авто, на которых уехали преступники - темно-зеленая «Приора», зеленая «Двенадцатая» и черная «Веста». Из машины потерпевших изъяли видеорегистратор. С пивных бутылок, которые оставили злоумышленники, сняли отпечатки. На берегу осталась и футболка Артура, правда, ее забирать эксперты почему-то не стали.

Неделю родственники и друзья Александра Якимова звонили в МВД и СК, ходили к ним в кабинеты и, наконец, 2 июля появились новости. Следователи возбуждают уголовное дело по статье «Убийство».

- Причину смерти установили - удушение в результате утопления. Убийство совершено в ходе внезапно возникшей между двумя отдыхающими компаниями ссоры. Под подозрение после проведения оперативных мероприятий попал 26-летний парень, проживающий в доме на Карла Маркса. Потом оперативники уточнили - иметь отношение к убийству могут двое парней 28 и 26 лет, проживающих в этом же доме, но в другой квартире, - объяснил «КП» собственный источник в органах.

Силовики задержали сначала двоих братьев - Артура и Ашота А.. Не судимы, официально нигде не работают. Потом «взяли» еще троих молодых людей из круга их знакомых, но одного практически сразу отпустили. Сегодня в СИЗО находится только Артур.

- Следователь нам сказала, что когда всех задержали, они начали сваливать все друг на друга и сразу пришли с адвокатами. Эти парни признались, что били Сашу. А что в воду сбрасывали - отрицают, - говорят знакомые убитого, проводившие с ним последние минуты его жизни. - Нас не держат в курсе событий. Следователь по делу ушла в отпуск, сейчас там другой - но мы его координаты не знаем. По поводу тех, кого отпустили, сказали, что на них нет доказательств, и им грозит только административный штраф в размере 5-10 тысяч рублей! А ведь изначально нас уверяли, что статья была - «Групповое убийство и нанесения тяжких телесных»!

«Саша был спокойным и безобидным человеком»

Саша интересовался машинами и компьютерными играми, в конфликты старался не вступатьФото: соцсети

Близкие Якимова боятся, что расследование может идти необъективно и уже создали в социальных сетях группу в поддержку «дело Александра Якимова». Там среди прочего опубликованы обстоятельства преступления и фотографии людей, которые были в ту страшную ночь на Алексеевских озерах. Активность друзей несчастного понравилась не всем. Девушке Саши начали поступать угрозы .

- Сначала написал Ислам. Оскорбил, стал угрожать, что подаст на меня заявление о ложной публикации. Говорил, что в ту ночь был в роддоме. Но я его помню, как и Виталия К. , который мне с «левой» страницы прислал: «Если ты крыса не удалишь фотографии со мной, то я напишу на тебя в прокуратуру за дачу ложных показаний и клевету...А я тот самый парень в пиджаке... » и в этом духе. Но его я запомнила, он там брызгал в нас из баллончика, - поделилась Валентина.

Со стороны тех, на кого указывают потерпевшие, озвучена версия, что ссора была обоюдной, сам Якимов ее спровоцировал, первый начал. Спутница Якимова уверена - он не мог начать конфликт сам. Вообще не был агрессивным:

- Мы с 2015 года вместе. Саша никогда не конфликтовал. Он этого делать даже не умел. Всегда пытался все в шутки перевести. Никогда не дрался. Всегда улыбался, очень добрый. Ночами он не гулял. Я бы сказала, что он домашний мальчик. Постоянно в компьютер играл. Все его увлечения - компьютерные игры, да машины.

ОФИЦИАЛЬНО:

«Расследование продолжаем!»

Валентина и Александр были вместе 3 года, они строили планы на будущееФото: соцсети

В СУ СК Самарской области заявили, что дело на тормоза они замять не пытаются и продолжают работу. Ответственность за убийство в настоящее время могут понести три человека.

- В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, назначены судебные экспертизы. По уголовному делу одному лицу предъявлено обвинение, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Также 2 лица в настоящее время находятся в статусе подозреваемых, в отношении последних избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. По результатам расследования уголовного дела будут квалифицированны действия каждого фигуранта в соответствии с УК РФ и сделан вывод о причастности к совершению преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ - «Убийство», - прокомментировали «КП-Самара» в ведомстве.

По всей видимости, в суд дело передадут еще не скоро. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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