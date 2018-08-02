«Кто-то хочет на мое место»: глава Фонда капремонта, которого арестовали на два месяца, отрицает вину

2 Авг. 20:00 2018-08-02T21:50:50+03:00

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В Самарском районном суде завершился процесс избрания меры пресечения для врио генерального директора Фонда капитального ремонта Самарской области Михаила Архипова и его родного брата Алексея Архипова. Их подозревают в участии в коммерческом подкупе. Братья вину отрицают: все оговор и провокация.

Не заплатишь – работу не примем?

По материалам следствия, руководитель Фонда капремонта Михаил Архипов с 2016 года, когда еще был на должности заместителя, получал «откаты» - по 5% с договоров подряда. Заявление в правоохранительные органы написал директор компании «Инженерные сети Самара» Александр Кузнецов.

Глава Фонда капремонта уверен: его оговаривают подрядчикиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Мы выполняли капитальный ремонт по договору. Когда Архипов был заместителем директора Фонда капремонта, вызвал меня к себе в кабинет и мы имели конфиденциальный разговор. Он сказал, что я должен платить 5% от денег, которые по договору платит мне фонд. Если откажусь - буду иметь проблемы с получением подрядов, а еще мою работу не примут. Деньги я должен был передавать ежеквартально. Если я готов платить, то должен был писать СМС – «Готовы документы». Как правило, на следующий день со мной связывались и назначали встречу. Деньги я всегда передавал разным людям, - зачитали в суде.

С декабря 2016 Кузнецов передал в общей сложности 2,5 миллиона рублей, а потом решил рассказать всю правду.

По информации, которая есть у органов, Михаил привлек к системе откатов своего брата, с которым они родились в один день.

Братья Архиповы родились в один день, но между собой совсем не похожиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Ленд Крузер», сумка от «Армани» и iPhone X

31 июля в автомобиле Toyota Land Cruiser Prado, припаркованном около дома по адресу ул. Красноармейская, 93 Кузнецов передал 222 тысячи рублей Алексею Архипову, брату Михаила. На переднем сиденье лежала сумка с надписью «Джорджио Армани». Купюры были меченые. Следы порошка зафиксированы на руках Алексея.

- Задержание было, порошок на руках был, а денег не брал, - уверяет Алексей Архипов. Алексей работает администратором в супермаркете недалеко от места задержания. Средняя зарплата, по его словам, 20-50 тысяч рублей. Откуда при таком доходе дорогая иномарка и сумка итальянской марки – неизвестно.

Сотрудники правоохранительных органов уверены: деньги предназначались для брата. У Михаила Архипова впоследствии изъяли iPhone X, чтобы проверить – доходили ли смс. Пароль от телефона подозреваемый назвать отказался.

Сейчас устанавливается вопрос о причастности братьев Архиповых к иным преступлениям.

По мнению обвинению, братья Архиповы были замешаны в целой системе откатовФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жену обувать надо

Подозреваемые свою вину отрицают. Михаил Архипов уверяет: это все оговор подрядчиков. Мол, либо Кузнецова заставили это сделать, либо кто-то хочет занять кресло гендиректора Фонда капремонта.

Из речи подозреваемого:

«Я родился в Сызрани, окончил Сызранский политехнический техникум, окончил Школу милиции с красным дипломом. Имею награды от двух генералов МВД, более 25 благодарственных писем, 2 раза победил соревнования, обучал сотрудников полиции огневой подготовке, разрабатывал учебные пособия. Во время работы в администрации Жигулевска были достигнуты большие результаты. Я поощрен губернатором Самарской области, депутатами Самарской губдумы и других ведомств. Я награждён нагрудным знаком как участник ликвидации последствий ЧС. За то, что в 2010 тушил пожар — предотвратил 7 очагов пожара в Самарской Луке и заповеднике. Во время работы с министерством энергетики организовал бесперебойное энергоснабжение. Бюджет Самарской области за счёт этого сэкономил 300 миллионов рублей. Пока работал первым заместителем гендиректора Фонда капремонта, впервые в России отремонтировали 3500 многоквартирных домов, много писем получено. Я всегда был исполнительным, ответственным, созидающим за положительные моменты. Всегда служил России, хочу разобраться в сложившейся ситуации. Думаю, это провокация со стороны подрядных организаций. Вымогательством не занимался, откаты не получал. Супруга в тяжёлом состоянии, на 9 месяце. Надо надеть ей обувь, принести продукты, приготовить еду. Она сама не может передвигаться»

На заседании Михаил Архипов вел себя неуверенноФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Брат Алексей Архипов вину тоже не признает. Его адвокат Сергей Коржиков в этом деле вообще видит политическую подоплеку.

Чинил препятствия губернатору

На суде Архиповы вели себя тихо – без адвокатов не говорили ни слова. Алексея Архипова в зале суда поддерживала его жена. Оба Архипова просили о домашнем аресте.

- Михаил Архипов за время работы имеет не одно благословенное письмо как от глав городов, так и от других ведомств. У него в семье два малолетних ребенка, супруга находится на 9 месяце беременности. Архипов - единственный кормилец семьи, - излагал аргументы суду адвокат руководителя Фонда капремонта. – Он никак не сможет препятствовать следствию, находясь под домашним арестом. И вообще следствием не представлены доказательства получения денег моим подзащитным. Меченые купюры у него не изымались.

Адвокат Михаила Архипова просил дать подзащитному домашний арестФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Обвинение в свою очередь уверяло: использование посредника характеризует Архипова как человека расчетливого, преступление хорошо организовано.

- Только вчера смотрели новости, где врио губернатора Азаров говорит, что Архипов мешал проведению проверок. Ну если уж он губернатору отказал и чинил препятствия, то остальным и подавно.

Суд постановил отправить под стражу до 30 сентября Михаила Архипова. Он подозревается в совершении тяжкого коррупционного преступления. Оставаясь на свободе, он может оказать давление на сотрудников Фонда капремонта, уничтожить документацию и обеспечить себе алиби.

Алексей Архипов работает администратором супермаркетаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Под стражу отправили и его брата Алексея, несмотря на аргументы адвоката, что посредничество – это преступление средней тяжести и у него нет таких связей, как у брата.

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