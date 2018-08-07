Аватар по-русски: Самарские ученые заставили виртуальный мир служить лежачим больным

СЕГОДНЯ 12:22 2018-08-07T12:22:24+03:00

Гулять по лесу и бегать по стадиону люди после инсульта и с травмами позвоночника могут в «дополненной реальности», и это помогает им скорее встать на ноги

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Помните главного героя фильма «Аватар» - воина, который в реальной жизни с трудом передвигался в инвалидном кресле, а в теле сильного синего существа – аватара покорял драконов, охотился и выигрывал сражения? В Самаре этот сюжет повторяется в несколько иной форме. IT- специалисты медицинского университета изобрели тренажер, который погружает тяжелобольного, обездвиженного человека в виртуальное пространство: лежа на самом деле на больничной койке, пациент ощущает, что идет. Такие «тренировки» в два раза ускоряют выздоровление пациентов. Первые результаты уже есть. Корреспондент «КП» испытала новый тренажер и поделилась впечатлениями.

«Следуй за мной!»

На вид это просто компьютер. К нему прилагаются черные манжеты на «липучках», компрессорная установка для нагнетания воздуха и очки виртуальной реальности – такие же, как у продвинутых геймеров.

Сажусь в удобное кресло, разуваюсь. На ступни мне крепят манжеты, похожие на липучки от тонометра. Надеваю очки. Девушка, что проводит процедуру, накачивает воздух, будто измеряет давление на ногах, раздается необычное похрустывание. Перед глазами всплывает яркая картинка.

Передо мной лес, деревья, небо. Я будто оказалась за городом. Вижу, что впереди меня идет мужчина.

- А теперь посмотрите на свои ноги, - слышу я голос извне.

Я опускаю взгляд и … вижу чьи-то чужие ноги в джинсах и кроссовках. Они воспринимаются, как мои собственные. Шагают по тропинке, шуршат травой. Я это не просто вижу, ощущаю!

Чуть позже замечаю руку, будто не аватар, а я размахиваю ею в такт ходьбы. Следую за незнакомцем, обхожу какую-то вышку. Местность холмистая – то в горку, то под горку – так «выходим» к живописному озеру. Слышно пение птиц, кваканье лягушек… Кажется, будто и пахнет тиной и свежепримятой травой.

Когда снимаю шлем и манжеты, чуть кружится голова, ощущается тяжесть в руках. Это из-за несоответствия: меня явно обманули, заставили почувствовать себя на прогулке, не выходя из лаборатории СамГУ.

- Впереди идущий человек – дополнительный мотиватор к действию. Он подспудно вызывает желание отзеркалить действия того, кто напротив. Это помогает вообразить себя в движении, чтобы потом в реале пойти, - объясняет директор Института инновационного развития СамГМУ Александр Колсанов. - Мы ломаем стереотипы. Виртуал- не только для игрушек и развлечений, он эффективно реабилитирует, не нагружая больного физически. Самое важное – реабилитация начинается в первые 48 часов после инсульта, когда нельзя двигаться и другие виды реабилитации запрещены.

Александр Колсанов объясняет, как сюжет транслируется из программного блока (3) в очки виртуальной реальности (1) и в специальные манжеты на ступнях (4). Врач контролирует «движение» пациента с помощью монитора (2)Фото: Сергей ОСЬМАЧКИН

"Ломаем стереотипы"

- Благодаря одновременному воздействию на три ключевых рецептора – зрение, осязание и слух – эффективность тренажера возрастает в разы. Человек видит реальную картинку, ноги испытывают тактильные ощущения, когда воздух поступает в манжеты, в это время слышатся звуки природы, возвращающие к жизни. За счет стимуляции мозговой активности в поврежденных участках мозга восстанавливаются нейронные связи, - комментируют врачи.

Виртуальный мир до этого уже использовали в процессе восстановления организма, но никто до самарцев не применял в комплексе тактильное и визуальное воздействие. Нейротренажер ReviVR на специальной стойке можно привозить даже в реанимацию.

Начинают возвращение к здоровой жизни с самых простых сюжетов – поход на стадион, взгляд на пустое футбольное поле. Визуальных объектов мало, они не перегружают. Сложнее – «сходить» на набережную или в лес. Сейчас наши ученые готовят виртуальную возможность обездвиженному прийти домой, а по дороге заглянуть в магазин и сделать покупки.

- Когда показали, как действует ReviVR в санатории «Сергиевские минеральные воды» пациентам, которые из-за тяжелой травмы позвоночника не могут ходить, реакция была очень эмоциональной. Больные кричали: «Вау! Я иду!» или «Это возможно!», - рассказывает Александр Колсанов.

Сейчас изобретение самарских ученых запускают в серийное производство на дочернем предприятии ГК «Ростех» - «Вега» и готовят к продажам. Его стоимость пока высока – 750 тыс. рублей. Говорят, прибор можно использовать в домашних условиях, а также организовать прокат. На днях ученым должно прийти официальное решение о патенте.

Главный герой известного фильма Джейк Салли - бывший морской пехотинец, прикованный к инвалидному креслу. В теле аватара он сильный воин.Фото: кадр из фильма.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Мультяшный аватар научит говорить

Для детей с ДЦП и пациентов с нарушенной координацией движения в Самаре создали игровой тренажер ReviMotion. Это компьютерная игра: на экране мультяшный аватар, которого надо заставлять поворачиваться в разные стороны, преодолевать препятствия, синхронно двигать руками и ногами. Аватар повторяет все действия человека. Система позволяет сформировать карту движений каждого пациента для того, чтобы врач мог контролировать динамику состояния.

По словам Александра Колсанова, сейчас ученые разрабатывают новые методики для этого тренажера, они позволят адаптировать детей с аутизмом. В планах создание возможностей для речевой реабилитации. Скоро в комплекте ReviMotion появится специальный костюм инерциального трекинга, он позволит отслеживать мелкую моторику.

Нейротренажер проходит испытания в Самарской областной клинической больнице им. В.Д. СередавинаФото: Сергей ОСЬМАЧКИН

СПРАВКА «КП»

Нейротренажер проходит испытания в Самарской областной клинической больнице им. В.Д. Середавина (группа из 70 человек), в областном реабилитационном центре «Самарский», в санатории ФМБА России «Сергиевские минеральные воды», в московских городских больницах №31 и им. братьев Бахрушиных.

Над разработкой работали самарские клиницисты, реабилитологи, программисты, физиологи, инженеры во главе с директором Института инновационного развития СамГМУ Александром Колсановым, заведующим кафедрой физиологии Василием Пятиным, заведующим лабораторией нейроинтерфейсов Центра прорывных исследований «IT в медицине» СамГМУ Александром Захаровым, а также заведующим отделом проектного менеджмента, производства и инжиниринга Сергеем Чаплыгиным.